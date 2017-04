Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ California (SB 562) Chăm Sóc Sức Khoẻ Với Giá Phải Chăng Và Có Chất Lượng Cho Tất Cả

Bảo Nguyễn (Nguyên Thị trưởng Garden Grove)Những nỗ lực nhằm "bãi bỏ và thay thế" Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ Với Giá Cả Phải Chăng đã sụp đổ hồi tháng rồi, nhưng vẫn không an toàn và không chắc chắn đối với các hộ gia đình trong cả nước về tương lai chăm sóc sức khoẻ bởi vì Quốc hội và Tổng Thống chuẩn bị luật mới.Có phải bạn là một trong những người Mỹ đặt câu hỏi như: Làm thế nào để tôi có thể điều trị dứt bệnh ung thư của tôi nếu tôi bị mất bảo hiểm sức khoẻ? Gia đình tôi có đủ khả năng lọc thận để giữ cho cha tôi còn sống nếu ông bị mất bảo hiểm không? Nếu giá cả tiếp tục tăng thì làm sao tôi có thể mua được thuốc hen suyễn cho con tôi?Tôi có tin vui! Một giải pháp đang được nêu ra nhưng đòi hỏi sự nhận thức và hỗ trợ của bạn. Đó là lý do tại sao tôi mời bạn tham dự một cuộc tụ họp tại Trung tâm Cộng đồng Garden Grove vào Thứ Bảy này từ 2-4 giờ để tìm hiểu về một luật mới thú vị mà sẽ bảo đảm bảo hiểm y tế cho tất cả cư dân California. Luật này được gọi là Đạo luật Chăm Sóc Sức Khoẻ California hay Dự Luật Thượng Viện 562 (SB 562). Dự Luật này đã được Thượng Nghị Sĩ Ricardo Lara (D-Bell Gardens) và Toni Atkins (D-San Diego) giới thiệu hồi tháng Hai và được tài trợ bởi Hiệp hội Điều dưỡng California cùng liên minh gồm hơn 4 triệu người California.Đạo luật Chăm Sóc Sức khoẻ California sẽ thiết lập một chương trình “Bảo Hiểm Cho Tất Cả” bao gồm các dịch vụ y tế toàn diện, kể cả sức khỏe, nha khoa và tâm thần. Sẽ không có bất kỳ dự luật bất ngờ nào nữa, các khoản khấu trừ cao, tiền phụ trả hoặc chi phí từ tiền túi của bạn. Theo kế hoạch, tiểu bang California sẽ mạnh mẽ đàm phán để đạt mức độ chăm sóc cao, đảm bảo tiếp cận và giảm chi phí thuốc theo toa cho tất cả cư dân.Bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn và tự do hơn với Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe CaliforniaCác công ty bảo hiểm lớn hiện nay giới hạn sự lựa chọn và kế hoạch điều trị. Đạo Luật SB 562 cung cấp cho bạn sự tự do lựa chọn bệnh xá hoặc bác sĩ. Kế hoạch điều trị sẽ tùy vào bạn và bác sĩ chứ không phải do công ty bảo hiểm chỉ định. Không còn phải lo lắng một phương thức điều trị nào đó, cho dù có được cung cấp hoặc bạn có đủ khả năng chi trả!Theo Đạo Luật SB 562, bạn sẽ được bảo hiểm sức khoẻ, không kể tình trạng việc làm hoặc tình trạng sức khoẻ, tuổi tác, giới tính hay nơi bạn sinh sống. Bạn có thể chuyển đổi công việc hoặc theo đuổi giấc mơ kinh doanh của bạn mà không phải lo lắng về việc mất bảo hiểm!Các Gia Đình Quận Orange Cần Đạo Luật SB 562 - Đạo Luật Chăm Sóc Sức khoẻ CaliforniaCác cộng đồng tại Quận Orange sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khi thông qua Đạo luật Chăm Sóc Sức khoẻ California, đặc biệt là trẻ em và người cao niên. Theo Báo cáo thường niên lần thứ 22 của Hiệp hội Trẻ em Quận Orange được xuất bản năm ngoái, quận đã đạt được tiến bộ trong nhiều lĩnh vực nhưng có sự suy thoái trầm trọng về lĩnh vực sức khoẻ của cộng đồng chúng ta.Chẳng hạn, trong khi tỷ lệ không có bảo hiểm cho trẻ em ở Quận Orange giảm hơn một nửa trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, khoảng 59.000 trẻ em hàng năm vẫn không có nguồn chăm sóc sức khoẻ thông thường khi cần. Khoảng 24.750 trẻ em bị chậm trễ hoặc thiếu chăm sóc y tế và 31.250 trẻ em do bị trì hoãn hoặc thiếu các loại thuốc theo toa cần thiết.Báo cáo cũng nhận thấy rằng sự chăm sóc sức khoẻ trước khi sinh nở của tất cả các nhóm chủng tộc và sắc tộc ở Quận Orange tiếp tục giảm. Mức tăng trưởng chênh lệch giữa các nhóm chủng tộc / sắc tộc được nhận thấy rõ nhất giữa phụ nữ da trắng và phụ nữ châu Á. Năm 2005 sự khác biệt giữa chăm sóc sức khoẻ trước khi sinh của các bà mẹ là dưới 1%. Trong vài năm gần đây, khoảng cách này đã tăng lên gần 10% với 82% phụ nữ châu Á được tiếp cận trước khi sinh so với 91,6% phụ nữ da trắng.Xu hướng này đang gặp phiền hà bởi vì việc chăm sóc tiền sản là cách tốt nhất để khuyến khích sinh con khỏe mạnh và ngăn ngừa trẻ sơ sinh nhẹ cân. Những trẻ sơ sinh này thường có nguy cơ tử vong trước sinh nhật đầu tiên và có nguy cơ gặp trở ngại về phát triển và có vấn đề về sức khoẻ trong cuộc sống.Một dấu hiệu khác của việc thiếu tiếp cận về chăm sóc dự phòng và điều trị tại Quận Orange là tỷ lệ nằm viện tăng lên 47% do tình trạng sức khoẻ tinh thần và sử dụng chất gây nghiện nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên từ năm 2008. Cùng thời kỳ này, dân chúng nói chung, kể cả người cao niên ở Quận Orange, tỷ lệ nhập viện vì bệnh tâm thần tăng đến 84,1%!Đằng sau những con số thống kê này là cuộc sống của các gia đình thực sự, cha mẹ và ông bà, những người muốn có điều kiện tốt nhất cho con cháu của họ nhưng phải khó khăn để đối phó với chi phí đang tăng của chăm sóc sức khoẻ và thuốc men. Xin hãy tham gia cùng tôi trong việc hỗ trợ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe California SB 562 để chấm dứt sự chịu đựng này, bằng cách tạo ra một hệ thống phổ quát thật sự cho tất cả cư dân California.Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng truy cập: http://www.healthycaliforniaact.org/