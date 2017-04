Cựu Học Sinh Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng Tổ Chức Lễ Giỗ Lần Thứ 91 Nhà Chí Sĩ Phan Châu Trinh

Trong Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh.

Garden Grove (Bình Sa)- - Sáng Chủ Nhật ngày 2 Tháng Tư năm 2017 tại nhà hàng Golden Sea trên đường Brookhurst thành phố Garden Grove Nam California Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ giỗ Nhà Chí Sĩ Phan Châu Trinh lần thứ 91.Khoảng 300 Thầy Cô Giáo và các cựu học sinh tham dự, trong số các Thầy, Cô có Thầy Hiệu Trưởng Thái Doãn Ngà, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lữ Bá Diệp, Trần Ngọc Tân, Tạ Quốc Bửu, Trần Xuân Mai, Trần Tuệ, Phan Thiền Viên ngoài ra còn có một số qúy vị trong gia đình cụ Phan như: ông Phan Thanh Thanh, Phan Thanh Thắng, là những người cũng đã sinh hoạt tích cực trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại.Về quan khách nhận thấy có: Niên trưởng, cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, HQ Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí, ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch CĐNVQG San Diego), ông Nguyễn Mai (Tổng Thư Ký Liên Trường Trung Học VN) và phu nhân, ông Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, phu nhân và phái đoàn Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương QNĐN, ông Hoàng Tấn Kỳ, Đại Diện Liên Trường Quảng Nam Đà Nẵng và phu nhân, ông Lê Vang (Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị), bà Lý Thanh Nhàn (Đại diện BCH Hội Cựu HS Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ), ông Trần Vĩnh Trung (Đại diện BCH Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký và phái đoàn), các phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Trần Cao Vân, Lê Lợi, Lê Văn Duyệt, Chu Văn An, Quốc Học, Trần Quý Cáp, ông Nguyễn Trong Thu (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Khoa Thủ Đức), một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình do các cựu học sinh Huỳnh Tuấn và Trương Công Lập.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Hợp Ca Phan Châu Trinh thực hiện, sau đó toàn ban hợp ca hát bản “Phan Châu trinh Hành Khúc.”Tiếp theo ban tổ chức mời giáo sư Hiệu Trưởng, ông Hội Trưởng và cựu học sinh lên làm lễ niệm hương trước bàn thờ cụ Phan Châu Trinh, trong lúc nầy mọi người đều im lặng để tưởng nhớ đến nhà cách mạng đã hiến trọn đời mình cho quốc gia dân tộc.Sau đó cựu học sinh Phan Ứng Thời, Hội Trưởng Cựu Học Sinh Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy thầy cô, quan khách cùng các đồng môn thân hữu đã đến tham dự ngày lễ giỗ hôm nay ông cho biết:“Như thông lệ, hàng năm chúng tôi, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng miền Nam Cali đều tổ chức lễ giỗ cho Cụ, trước là với vinh dự vì đã được học dưới mái trường mang tên của Cụ, sau là đối với bổn phận người công dân đất nước Việt Nam, nhất là trong tình hình đất nước hiện nay, chúng ta phải nêu cao chủ trương khai phóng, nhân quyền, tự do, dân chủ mà cụ Phan Châu Trinh là người đã đề xướng.Hơn bao giờ hết, tư tưởng, chủ trương của Cụ là một ngọn đuốc, là kim chỉ nam cho chúng ta trước hiện hình đất nước sau nhiều năm bị chế độ cộng sản cai trị, và trước hiểm họa phương Bắc xâm chiếm. Ban tổ chức chúng tôi hy vọng lễ giỗ hôm nay sẽ mang lại nhiều giây phút ý nghĩa cho tất cả quý vị.Tiếp theo Ban tổ chức mời Giáo Sư Thái Doãn Ngà, cựu Hiệu Trưởng Trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng lên phát biểu cảm tưởng. Trong lời phát biểu, ông nói, năm ngoái ông không đến tham dự được. Năm nay, ông rất vui mừng được đến đây, cùng với các em học sinh cử hành Lễ Giỗ cho cụ Phan, mà Thầy, trò mình được vinh dự có ngôi trường mang tên Cụ. Ong cảm ơn các em cựu học sinh đã liên tục giữ được mối giây thân ái của trường dù phải rời bỏ quê hương.Trong dịp này, cựu giáo sư Hiệu Trưởng Thái Doãn Ngà cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến tư tưởng của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh qua những cuộc vận động Dân Sinh, Dân Trí, những cuộc vận động tranh đấu bất bạo động đòi hỏi dân chủ, tự do với nhà cầm quyền thực dân Pháp.Tiiếp theo Giáo Sư Trần Gia Phụng, cựu học sinh Phan Châu Trinh nhà nghiên cứu sử lên trình bày về:Diễn Tiến Tư Tưởng Phan Châu Trinh, ông cũng cho biết Phan Châu Trinh là một nhà hoạt động hơn là một nhà lý thuyết nên ở đây, xin trình bày diễn tiến tư tưởng PCT theo nghĩa thứ hai.Trong phần trình bày ông đã cho biết:1 - Hạt giống đầu tiên, PCT hấp thụ tư tưởng Cần vương ngay khi còn niên thiếu.2 - Dùi mài kinh sử hơn 10 năm, PCT (28 tuổi) đỗ cử nhân tại trường thi Thừa Thiên năm 1900 và đỗ phó bảng năm 1901. Vì người anh Cả từ trần, PCT ở nhà chịu tang 2 năm, rồi ra Huế năm 1903, giữ chức thừa biện bộ Lễ. Thừa biện là một chức sự nhỏ khởi đầu sự nghiệp quan lại ở triều đình, chuẩn bị để được phân phối phụ trách những chức vụ quan trọng hơn. Khi học hành theo Tứ thư, Ngũ kinh, rồi đỗ đạt và ra làm quan, chắc chắn PCT là một người thấm nhuần tư tưởng Nho giáo.3 - Tư tưởng Duy Tân: Khi ra Huế làm quan, PCT tiếp xúc với học giới cấp tiến. Nhờ vậy, PCT đọc được bài “Thiên hạ đại thế luận” của Nguyễn Lộ Trach (1843-1898)…... Phần trình bày của GS. Trần Gia Phụng khá dài...Trong phần kết luận ông nói:Dù sống dưới chế độ quân chủ, tư tưởng PCT chuyển biến theo hướng ngược lại, từng bước theo tiến trình hoạt động của ông: từ Cần vương, qua Nho giáo, rồi duy tân, tiến lên dân quyền và dừng lại ở dân chủ, mà ngày nay, một thế kỷ sau PCT, cả thế giới đang cố gắng thực hiện.Trong suốt cuộc đời hoạt động của ông, PCT luôn luôn tranh đấu bất bạo động. Ông đã góp phần vận động cải cách văn hóa, thay thế chữ Hán bằng Quốc ngữ, và nhất là ông đã góp phần chuyển hóa rộng rãi tâm lý và não trạng (mentality) của cả một dân tộc, từ quan niệm quân chủ, tiến đến dân quyền và dân chủ, chuẩn bị tâm lý và tinh thần quần chúng cho hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chủ trương bất bạo động từ năm 1904, đi trước cả phong trào bất bạo động của Gandhi ở Ấn Độ.Đặc biệt, PCT diễn thuyết rất hay đến nỗi vua Khải Định, tuy đã từng bị PCT chỉ trích khi qua Pháp năm 1922, vẫn khen PCT là người có tài hùng biện. (Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam thực lục chính biên đệ thất kỷ, Cao Tự Thanh dịch, TpHCM: Nxb Văn Hóa-Văn Nghệ, 2012, tr. 339.)Cuối cùng, như đã viết ở trên, điểm đặc biệt là PCT dừng lại ở tư tưởng dân chủ, chống lại chủ nghĩa CS. Chủ nghĩa CS thất bại trên thế giới và tại Việt Nam, chứng nghiệm sự sáng suốt của PCT. Dân chủ là giấc mơ của PCT cách đây 100 năm. Dân chủ hiện vẫn còn là giấc mơ của toàn dân Việt Nam ngày nay và dân chủ là điểm hẹn của dân tộc Việt Nam trong tương lai.Thực dân Pháp và cộng sản Việt Nam lên án PCT, nhưng giới học giả Hoa Kỳ nhận rõ chân giá trị tư tưởng PCT, nên tổng thống Barack Obama, trong bài diễn văn ngày 24-05-2016 tại “Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình” ở Hà Nội, đã tiết lộ rằng khi đại học Fulbright mở ra vào mùa thu 2016 tại Sài Gòn, thì sinh viên, học giả, giới nghiên cứu có thể tập trung tìm hiểu nhiều vấn đề, trong đó có cả “triết lý Phan Chu Trinh” (“philosophy of Phan Chu Trinh”).Phải nhấn mạnh tất cả các điều trên đây để thấy rõ sự sáng suốt của PCT, thấy rõ viễn kiến của PCT, cũng như thấy rõ công trình tiên phong vận động văn hóa và dân chủ bất bạo động của PCT, một người yêu nước thiết tha, sáng suốt, vô vị lợi, trọn đời tận tụy hy sinh phục vụ dân tộc.Tiếp theo LS Đỗ Thái Nhiên cựu học sinh Pahn Châu Trinh lên trình bày về những hoạt động của cụ Phan Châu Trinh, ông cũng đã nêu cao tư tưởng của cụ Phan với một tài liệu trình bày qua phần nghiên cứu rất công phu về cuộc đời hoạt động của cụ Phan.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ gồm nhiều tiết mục, Đơn ca, Hợp ca, Ngâm thơ, Vũ khúc, mở đầu chương trình với nhạc phẩm “ Ngày Xưa Dòng Sông Hát,” nhạc và lời của Tô Vũ do CLB Hùng Sử việt trình bày được nồng nhiệt tán thưởng. Sau đó là các nhạc phẩm Việt Nam Minh Châu Trời Đông, Đập Đá Côn Lôn, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Tôi Yêu, Kỷ Niệm Trường Xưa, Thuyền Viễn Xứ, Trường Cũ Tình Xưa và cuối cùng là vũ khúc “Chùa Hương,” tất cả đều do các cựu học sinh PCT Đà Nẵng và thân hữu trình diễn.Theo ban tổ chức cho biết thành phần Ban Điều Hành Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng Nam California hiện nay gồo có: Hội Trưởng Phan Ứng Thời, Hội Phó Nội Vụ Huỳnh Tuấn, Hội Phó Ngoại Vụ Trương Công Lập, Tổng Thư Ký Lê Thị Phương Lan, Thủ Quỹ Bùi Thị Hồng Vân, Truyền Thông Vĩnh Đường và Như Hảo, Kế Hoạch Võ Văn Thiệu, Trật Tự Hà Thức, Giao Tế Lê Minh Tùng.Mọi chi tiết liên lạc: Phan Ứng Thời (626) 673-5753, Trương Công Lập (714) 363-7378, hoặc ông Đoàn Ngọc Đông (714) 360-2374.