Trump Phẫn Nộ: Assad Bom Hóa Học Giết Dân; Mỹ, Anh, Pháp: Đòi LHQ Mở Điều Tra Kỹ; Nga: Chất Độc Từ Kho Vũ Khí Bị Dội Bom

WASHINGTON - Trong lúc công luận tăng áp lực để chính quyền Assad tại Syria bị trừng phạt về vụ sử dụng vũ khí hoá học với thường dân tại tỉnh Idlib, TT Trump tiếp đón quốc vương Jordan tại Bạch Ốc hôm Thứ Tư.Cùng ngày, TT Trump định nói chuyện điện thoại về Syria với Thủ Tướng Đức, và về Bắc Hàn với Thủ Tướng Nhật.Ông Trump đã nhanh chóng lên tiếng kết án vụ hơi độc gây thương vong hàng trăm người Syria và quy trách lãnh tụ bạo quyền Assad.Từ Capitol Hill, các nhà lập pháp Hoa Kỳ hô hào ứng phó nghiêm khắc.Khi đuợc phóng viên hỏi về phản ứng của TT Trump, tham vụ Sean Spicer chỉ nói “Chưa sẵn sàng thảo luận”.Phương hướng giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là 1 trong các đề tài trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Jordan.Trong cuộc họp báo chung vơi Vua Jordan Abdullah II bin Al-Hussein hôm Thứ Tư ông Trump nói rằng thái độ của ông đối với Syria và tổng thống Syria Bashar al-Assad thay đổi, đặc biệt trong vụ tấn công vũ khí hóa học “không thể chấp nhận được” đã giết chết ít nhất 72 người hôm Thứ Ba.“Cuộc tấn công đó nhắm vào trẻ em đã tác động rất lớn đối với tôi,” ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo.Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Syria SOHR có trụ sở tại Anh Quốc nói rằng ít nhất 72 người đã bị giết là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đẫm máu nhất kể từ năm 2013, khi mà chính quyền Syria thả chất độc sarin xuống vùng ngoại ô Damascus, giết hại hàng trăm người trong lúc họ đang còn ngủ, và khiến cho Hoa Kỳ và Châu Âu can thiệp quân sự.Liên quan tới vụ Syria sử dụng vũ khí hóa học giết chết 72 thường dân, một bản tin khác cho biết Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley kêu gọi LHQ hành động bằng không các nước sẽ tự mình làm. Bản tin viết như sau.LIÊN HIỆP QUỐC - Đại diện Hoa Kỳ tại HĐ Bảo An báo động: nếu LHQ không có hành động tập thể với vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, các nước thành viên buộc phải ra tay.Các nước phương tây quy trách nhiệm chính quyền Damascus trong vụ hơi độc gây thương vong hàng trăm người tại tỉnh Idlib.ĐS Nikki Haley phát biểu tại hội nghị 15 thành viên HĐ Bảo An “Assad và Nga, Iran không chú tâm vào hoà bình – chính quyền bất hợp thức Syria, dẫn đầu bởi 1 con người vô luơng tâm, dự phần trong các bạo động không kể xiết với dân chúng”. Bà Haley nhấn mạnh: LHQ thất bại liên tục là lúc để các nước hành động – nhưng, ĐS Hoa Kỳ không chỉ ra loại hành động trừng phạt chế độ Assad.Trong Tháng 2, Nga đuợc Trung Cộng tán đồng, đã dùng phiếu biểu quyết lần thứ 7 tại HĐ Bảo An chống lại đề nghị trừng phạt Damascus.Tại HĐ Bảo An, ĐS Matthew Rycroft của UK hỏi đại diện Nga “Kế hoạch của quý vị là gì để ngăn chận các hành động dã man như thế”.Phó ĐS Nga Safrontkov trả lời “Chúng tôi có nhiều hơn 1 kế hoạch, đầu tiên là chống khủng bố”.Ngoài ra một bản tin khác cho biết vụ sử dụng vũ khí hoá học tại Syria gây thương vong nhiều nhất từ 2013 gây căm phẫn cộng đồng quốc tế – Nhóm theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin: hơn 70 người thiệt mạng ngoài hàng trăm người bị thương.Thông tin từ Bộ quốc phòng Nga giải thích: có thể nhà xưởng làm vũ khí hoá học trúng bom của chiến đấu cơ Syria, hơi độc tuôn ra, nhưng không cho biết sự lựa chọn mục tiêu có là cố tình – phát ngôn viên Igor Konoshenko nói: phi cơ Syria không tập kho vũ khí và quân cụ lớn tại vùng ven thành phố Khan Yunis từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 trưa Thứ Ba. Nơi này có xưởng chế tạo vũ khí hoá học. Theo lời ông Koneshenko, hơi độc gây thương vong tại đây là cùng loại đã dùng tại Aleppo trong năm qua.Tương lai và nhu cầu tái thiết Syria là trọng tâm của 1 hội nghị dự kiến họp tại Bruseels từ sáng Thứ Tư – các nước cấp viện hô hào quyên góp nhiều tỉ MK trước khi các nhà lãnh đạo thế giới họp khẩn cấp tại HĐ Bảo An.Trươc hội nghị, ngoại trưởng Anh Boris Johnson của vương quốc Anh lên án chính quyền Damascus biết đầy đủ rằng họ dùng vũ khí cấm chống lại dân – ông nói: không thấy bằng cách nào chế độ Assad có thể nắm quyền hợp pháp trong việc quản trị đất nước.Ngoại trưởng Sigmar Gabriel của Đức tỏ ra thận trọng với việc quy trách nhiệm, nhưng khăng định tấn công thường dân bằng vũ khí hoá học là hành động dã man vô song, và là lý do để thế giới không thể thương luợng với Assad trong cuộc chiến chống khủng bố.Anh cùng Pháp và Hoa Kỳ soạn 1 dự thảo đề nghị HĐ Bảo An tổ chức điều tra để có thể biểu quyết trong ngày Thứ Tư.Với các ngoại trưởng của EU, lập trường chung là: Assad không có vai trò nào trong tương lai của Syria.ĐS-LHQ Staffan de Mistura nói: hơi độc phóng từ phi cơ là xác nhận trách nhiệm của Damascus.Với Hoa Kỳ, ngoại trưởng Tillerson tuyên bố: tấn công bằng vũ khí hoá học là hành động không thể bị bỏ qua, Assad phải bị quy trách nhiệm, Nga và Iran nên kềm ché Assad.Trong khi đó, viên chức đối lập Syria trong phái đoàn hoà đàm phát biểu: nếu LHQ không thể răn đe chế độ trong nước, làm sao có thể thúc đẩy tiến trình dẫn tới chuyển tiếp chính trị tại Syria.Cựu Thủ Tướng Riad Hijab, là lãnh đạo của High Negotiations Committee nhấn mạnh: hành động tàn sát của chế độ Assad là bằng chứng không thể thương luợng với nhóm lãnh đạo khát máu tại Damascus.