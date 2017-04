Formosa An Toàn Về Môi Trường?

Formosa đã đủ dđều kiện vê an toàn môi trường?Chính phủ Hà Nội nói như thế, bất kể người dân liên tục kể chuyện nước biển nổi màu vàng, màu đỏ...Bản tin VOA ghi rằng nhà máy thép của tập đoàn Formosa Plastics ở Việt Nam đã đáp ứng các điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bắt đầu chạy thử, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin như vậy hôm thứ Tư, một năm sau vụ xả chất thải độc hại từ nhà máy gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất của đất nước.Đài truyền hình nhà nước VTV của Việt Nam cho biết bộ đã công bố kết luận sau khi dành 3 ngày kiểm tra nhà máy của tập đoàn Đài Loan. Mặc dù vậy, nhà máy vẫn sẽ cần được chính phủ cho phép trước khi họ có thể tiến hành chạy thử chiếc lò đứng đầu tiên.Một năm trước, nhà máy thép Hà Tĩnh trị giá 11 tỷ đôla Mỹ để xảy ra sự cố xả chất thải độc hại gây ô nhiễm bờ biển dài hơn 200 km, tàn phá nhiều loài sống dưới biển cũng như các nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào đánh cá và du lịch.Sự phục hồi ở vùng ven biển diễn ra chậm chạp và nhiều cộng đồng vẫn tức giận về vụ xả thải cũng như nhịp độ hành động để khắc phục các vấn đề.VTV dẫn lại thông tin của bộ cho biết rằng Formosa đã giải quyết 52 trong tổng số 53 vi phạm được xác định trong cuộc điều tra chính thức về sự cố xả thải.Bản tin VOA ghi lời Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, người cũng là một nhà hoạt động, nói sẽ thật là vô trách nhiệm nếu chính phủ quyết định cho phép nhà máy thép hoạt động trước khi Formosa sửa chữa xong hệ thống luyện cốc ướt.Ông nói: "Tôi thực sự lo lắng khi biết điều này, có lẽ cuộc đấu tranh của chúng tôi để bảo vệ môi trường sẽ phải tiếp tục trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không từ bỏ".Vụ xả thải năm ngoái, và sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề, đã làm nổ ra các cuộc biểu tình cũng như làm bùng lên sự tức giận chưa từng thấy trong bốn thập kỷ Đảng Cộng sản nắm quyền.Formosa tháng trước cho biết họ sẽ tăng đầu tư khoảng 350 triệu đôla vào dự án để cải thiện các biện pháp an toàn về môi trường với hy vọng bắt đầu sản xuất thương mại vào quý 4 năm nay.Công ty hoan nghênh quyết định của Bộ môi trường hôm thứ Tư.Trong khi đó, bản tin BBC nhắc rằng Formosa đã bị phạt 500 triệu đô la về vụ gây nhiễm độc biển, nhưng cơn giận dữ vẫn sôi sục trong các cộng đồng dân cư miền Trung bị ảnh hưởng. Các cuộc biểu tình đã thường xuyên xảy ra kể từ tháng Tư năm ngoái tới nay.Hồi năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn quốc. Trong những tuần gần đây, các ngư dân tại Hà Tĩnh liên tiếp biểu tình đòi bồi thường thiệt hại sau thảm họa.Một số người nói họ không được đền bù thỏa đáng, và có những người khác nói họ chưa hề nhận được một khoản bồi thường nào.Mới đây nhất, hôm thứ Hai 3/4, hàng ngàn người đã kéo tới bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đòi bồi thường.BBC cũng ghi nhận rằng kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường được đưa ra chỉ một ngày sau khi có thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.Ủy ban nói ông Cự "đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh".Bản tin RFA ghi một nhận định từ Blogger Nguyễn Vũ Bình, người từng có thời gian làm việc cho tạp chí cộng sản của đảng cầm quyền, ghi rằng thảm họa Formosa-Vũng Áng là một bước ngoặt của dòng chảy chính trị xã hội Việt Nam. Ông giải thích rằng thảm họa này là một trong những đe dọa cho chế độ hiện nay. Một trong những điều nguy hiểm hơn là Formosa-Vũng Áng lại nằm giữa một vùng Công giáo rất đoàn kết. Nguyễn Vũ Bình nhấn mạnh điều này:“Điều đặc biệt đáng ngại cho nhà cầm quyền là những người dân này phần lớn là giáo dân Công giáo, được hỗ trợ bởi các linh mục xót thương cho hoàn cảnh của người giáo dân bị bần cùng hóa, không còn kế sinh nhai. Bản thân đạo Công giáo là đạo có tổ chức chặt chẽ, đức tin lớn và sẵn sàng hi sinh cho đức tin của mình.”