Nga: Kẻ Nổ Bom Xe Điện Thuê Nhà Ở Gần chỗ nổ bom 1 Tháng Trước

MOSCOW - Hàng xóm và công nhân bảo trì chúng cư cho hay: nghi can chính trong vụ nổ bom trên xe điện ngầm tại thành phố lớn hạng nhì nước Nga thuê 1 căn nhà tại đây từ 1 tháng trước.1 ngày sau vụ nổ bom trên xe điện ngầm hôm Thứ Hai, cảnh sát khám xét chúng cư – cư dân đuợc lệnh di tản như là biện pháp dự phòng.Video an ninh thu từ 1 camera gần chúng tư ghi hình ảnh của nghi can Akbarzhon Jalilov ra khỏi nhà với túi xách – không rõ có là cùng ngày bom nổ trên xe điện. Y đuợc biết là công dân Nga 22 tuổi với sinh quán là Kyrgyzstan.Nhân chứng cùng ở khu chúng cư này yêu cầu ẩn danh nói: có thấy cảnh sát tịch thu 1 số tư trang đựng trong bao nhựa đen và thùng giấy bià, gồm 1 loại bột không rõ là gì.Động lực hành động của Jalilov đuợc biết là tư tưởng Hồi Giáo quá khich và chống chủ trương can thiệp quân sự tại Syria của TT Putin.2 viên chức Kyrgyzstan xác nhận Jalilov dọn tới chúng cư 9 tầng tại khu đông bắc St Petersburg sau khi trở về từ chuyến viếng thăm nguyên quán tại Osh (Kyrgyzstan). Osh là 1 phần của thung lũng Fergana, nơi giao tiếp biên giới 3 nước Kyrgyzstan, Uzbekistan và Takistan với đa số dân theo Hồi Giáo thủ cựu – từ đây, hàng trăm ngưòi lên đường tham chiến tại Syria và Iraq.Hàng xóm xác nhận Jalilov dọn tới căn 109 của chúng cư cách nơi bom nổ 20 kilomét từ khoảng 1 tháng trước. Cha mẹ của Jalilov không gặp con 1 thời gian, định đáp máy bay đến St Petersburg trong ngày Thứ Tư.Cảnh sát Nga bắt 6 người nguồn gốc Trung Á để điêu tra và không thấy bằng chứng có liên quan.