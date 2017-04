Biển Người Về Dự Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn là điểm thu hút đồng bào miền Bắc... trong khi con gái Hà Nội lại ưa túm tóc nhau, đánh giữa phố... và sinh viên Tây nguyên vốn dòng hào hiệp, nhào xuống hồ cứu người, thế là trên bờ có kẻ chôm hết đồ đạc...Bản tin VOV kể rằng: Biển người đổ về đền Hùng trong tối trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.Sau ngày làm cuối trước kỳ nghỉ, lượng người đổ về Giỗ Tổ Hùng Vương tăng đột biến trong tối trước ngày 10/3 âm lịch.Không ngoài dự đoán, sau ngày làm việc, cùng với việc được nghỉ vào ngày 6/4 (tức 10/3 âm lịch) lượng người đổ về đền Hùng tăng đột biến vào cuối giờ chiều và buổi tối 5/4.6h30 ngày 6/4 là lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nên nhiều người dân đã đến từ tối 5/4.Trong khi đó, bản tin Afamily/Thời Đại kể: Sau va chạm giao thông, hai cô gái lao vào túm tóc, giằng co giữa phố Hà Nội.Sau khi va chạm xe trên đường, mặc cho khuôn mặt chảy máu đầm đìa, hai cô gái trẻ liền xông vào túm tóc, giằng co giữa đường bất chấp lời can ngăn của mọi người.Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái trẻ xông vào ẩu đả giữa phố gây cản trở giao thông được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.Theo như chia sẻ, sự việc diễn ra tại khu vực Minh Khai (Hà Nội) sau khi va chạm giao thông.Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, hai cô gái trẻ đang túm tóc lẫn nhau rồi vật lộn giữa đường, một trong hai cô gái máu me khắp mặt, thấm ướt cả áo phông. Gần đó là chiếc xe đạp điện nằm giữa đường cùng một số mảnh vỡ và gọng kính, giày bị văng ra....Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Khởi tố người bố đánh con gái 10 tuổi bầm tím người...Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người bố có hành vi đánh con gái thâm tím hai cánh tay, lưng và nhiều chỗ trên người.Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông H.V.L. (trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.Công an TP Vĩnh Yên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông L. về hành vi trên. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.Trước đó, ngày 28-3, trong lúc say rượu, ông L. đã đánh đập con gái của ông khiến hai bên cánh tay, lưng và trên người của bé gái bị nhiều vết bầm tím.Báo Thanh Niên kể: Chưa đầy 2 năm hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A qua địa bàn Bình Định, Quảng Nam đã bị xuống cấp nghiêm trọng.Tại Bình Định, có 3 dự án đường giao thông thực hiện theo hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), gồm 2 dự án mở rộng, nâng cấp QL 1A cùng với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 19. Chỉ hơn 1 năm đưa vào sử dụng, dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A qua địa bàn tỉnh xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi khiến các phương tiện lưu thông qua lại khó khăn.Báo Đời Sống & Pháp Luật ghi nhận: 281 cán bộ ở Hậu Giang xin nghỉ việc vì lương thấp...Trong năm 2016, tỉnh Hậu Giang có 281 cán bộ cơ sở ở các cơ quan xin nghỉ việc vì lý do về kinh tế, lương thấp, không đủ chi phí cơ bản lo cho gia đình, con cái.Phải chi các quan trung ương ở Ba Đình cũng xin nghỉ như thế cho dân nhờ đỡ khổ.Trong khi đó, báo Lao Động nêu vấn đề:“...cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin dị bản của 5 ca khúc ra đời trước 1975, bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) sẽ vĩnh viễn không được lưu hành.Nhiều độc giả bày tỏ sự hoang mang, vì trong khi Cục NTBD đưa ra lý do “cấm” là vì các ca khúc này bị sửa lời, sai tên tác giả, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, nhưng lại không công bố bản gốc để khán giả so sánh, đối chiếu và phân biệt với dị bản. Trong trường hợp không tìm được bản gốc thì chẳng lẽ khán giả, người nghe sẽ mãi mãi không được thưởng thức ca khúc này trên sân khấu ca nhạc trong nước?”Chuyện bi hài khác là một bản tin trên báo Người Lao Động: Lao xuống hồ cứu người, 2 sinh viên bị lấy hết tài sản...Bất chấp nguy hiểm, trong lúc 2 sinh viên lao xuống hồ cứu 3 học sinh bị đuối nước thì trên bờ nhóm đối tượng cơ hội đã lấy sạch tài sản của họ rồi tẩu thoát.Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 5/4/2017, anh Hoàng Trọng Hiệp (SN 1998) và anh Trần Hữu Thắng (SN 1998), cùng là sinh viên Khoa Cơ khí - tin học, Trường Trung cấp nghề Đắk Nông đang thực tập tại một cửa hàng điện tử gần Công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa thì nghe tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, 2 sinh viên chạy ra khu vực đập nước thì phát hiện có 3 người đang bị đuối nước. Hai sinh viên vội cởi quần dài vứt trên bờ rồi lao xuống hồ cứu người. Sau khi lần lượt đưa được 3 nạn nhân lên bờ thì 2 sinh viên phát hiện có 2 người ôm toàn bộ đồ đạc của họ và các nạn nhân vụ đuối nước chạy lên xe máy. Thấy vậy, 2 sinh viên liền đuổi theo nhưng không kịp, 2 đối tượng đã tẩu thoát.