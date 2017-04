Đừng Để Hiển Thị Tên Người Gọi Đánh Lừa Quý Vị: Cú Phone Từ Southern California Edison Có Thể Là Giả

Bài của Susan CoxNgày 27 tháng Ba, 2017Điện thoại của quý vị đổ chuông và nổi số của Southern California Edison trên màn hình hiển thị tên người gọi.Quý vị nghe máy và người gọi đó nói rằng họ có liên kết với SCE và muốn trao đổi với quý vị về việc lắp đặt năng lượng mặt trời hay các sản phẩm và dịch vụ khác giúp quý vị tiết kiệm trên hóa đơn tiền điện. Sau đó họ có thể hỏi quý vị về việc sử dụng điện và thông tin cá nhân khác.Hãy cẩn thận! Đây có vẻ như là cuộc gọi hợp pháp từ SCE, nhưng không phải vậy. Đó là cuộc gọi mạo danh.Cuộc gọi mạo danh là gì? Đó là một thủ đoạn mà người gọi, sử dụng thiết bị và công nghệ điện thoại đặc biệt, cố tình giả mạo thông tin trên màn hình hiển thị tên người gọi của quý vị để che giấu nguồn gốc thật của cuộc gọi. Trong trường hợp này, cuộc gọi dường như từ SCE hoặc một đối tác khách hàng đáng tin cậy, nhưng thực tế người gọi không liên quan gì đến SCE. Từ đó, người gọi có thể chào bán các sản phẩm cho quý vị, thu thập thông tin cá nhân hoặc nói đến khoản tiền đến hạn phải trả không đúng sự thật trong hóa đơn điện của quý vị.Đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, như số trương mục SCE, số An Sinh Xã Hội, thông tin thẻ tín dụng hoặc số PIN của quý vị.Cô Kari Gardner, Giám Đốc Sự Vụ Khách Hàng SCE cho biết: “Southern California Edison coi trọng quyền riêng tư và cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin của khách hàng. Và về mặt công nghệ, chúng tôi không thể làm cách nào để tránh giả mạo, chúng tôi chỉ có thể cung cấp kiến thức cho khách hàng và cho họ biết những cuộc gọi này không phải từ Edison hay các đối tác khách hàng của chúng tôi.”Cho đến nay, gần 400 khách hàng SCE đã báo về các cuộc gọi giả danh. SCE kêu gọi khách hàng hãy cảnh giác về các cuộc gọi ngoài ý muốn mà người gọi yêu cầu quý vị cung cấp thông tin lập hóa đơn hay các thông tin cá nhân khác. Và đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, như số trương mục SCE, số An Sinh Xã Hội, thông tin thẻ tín dụng hay số PIN của quý vị.Nếu quý vị nghi ngờ đã nhận được cuộc gọi mạo danh, hãy báo cho SCE tại csinfogov@sce.com. Quý vị càng cung cấp nhiều thông tin về cuộc gọi, số đã hiện trên tên người gọi và những gì người gọi nói với quý vị, SCE càng có thể giúp quý vị tốt hơn.Dưới đây là một số sự việc và lời khuyên bổ sung để giúp khách hàng tự bảo vệ mình khỏi các cuộc gọi mạo danh:Cảnh Báo Đỏ- Các cuộc gọi được thực hiện nhiều lần trong ngày.- Một số cuộc gọi ngoài giờ hoạt động bình thường (ví dụ, 2 giờ sáng).- Khách hàng được hỏi về việc sử dụng điện hoặc thông tin đồng hồ điện.- Người gọi cung cấp các khuyến cáo về mua các nguồn năng lượng thay thế.- Khách hàng được yêu cầu cung cấp số An Sinh Xã Hội hoặc thông tin cá nhân khác.Các Biện Pháp để Bảo Vệ Quý Vị Khỏi Cuộc Gọi Mạo Danh- Không cung cấp hóa đơn điện cho bất kỳ ai quý vị không biết.- Không cung cấp thông tin đăng nhập MyAccount.- SCE không đưa các đại diện năng lượng mặt trời tới nhà hoặc doanh nghiệp của khách hàng, SCE cũng không liên lạc với khách hàng qua điện thoại.- SCE không bán các sản phẩm cải tiến nhà ở của quý vị để giảm chi phí năng lượng.- SCE không bao giờ yêu cầu thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin sử dụng điện qua điện thoại.- SCE sẽ không bao giờ gọi cho khách hàng ngoài thời gian từ 9 giờ sáng - 9 giờ tối. trừ khi khách hàng yêu cầu cập nhật thông tin về mất điện.- Nếu quý vị tin quý vị đã nhận một cuộc gọi mạo danh, xin hãy liên lạc với Quản Lý Thông Tin SCE tại csinfogov@sce.com.Để biết thêm thông tin: www.sce.com/scamalert.