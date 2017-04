Hội Cao Niên Á Mỹ Tổ Chức Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại hội trường Saigon Performing Art Center, Fountain Valley vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 2 Tháng Tư năm 2017, Hội Cao Niên Á Mỹ (CNAM) đã long trọng tổ chức Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng trăm đồng hương tham dự, trong đó có qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, quan khách có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Trưởng Viện Hành Đạo, Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Tiến Sĩ Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Văn phòng TNS Janet Nguyễn, Phó thị trưởng Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Luật Sư Từ Huy Hoàng, chủ tịch Hội Thương Mại Little Saigon, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, Hoa Hậu Huỳnh Nga đến từ Alaska...Điều hợp chương trình gồm có MC Thi sĩ Nhất Phương, Nhạc sĩ Vũ Hùng và Xướng ngôn viên Hồng Vân.Trước khi vào lễ chính thức MC, Nhất Phương lên chào mừng và cảm ơn đồng hương tham dự, Bà cho biết, “Hội Cao Niên Á Mỹ hàng năm cố gắng tổ chức Lễ Giỗ Tổ, để chúng ta còn có một mái nhà Việt Nam, để cho các thế hệ mai sau vẫn nhớ và gìn giữ được nguồn gốc Con Rồng Cháu Tiên của mình.”Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Hội Hải Quân Cửu Long trong quân phục màu trắng cùng ban tế nữ quan Hội Cao Niên Á Mỹ, và các hội đoàn, đoàn thể mỗi đơn vị cử 6 người lên khán đài để làm lễ khai mạc.Sau phần nghi thức, ban tổ chức mời qúy vị cao niên trong hội lên trước bàn thờ tổ niệm hương thỉnh Tổ, với ba hồi chiêng Trống làm vang dội hội trường hòa lẫn lời hát bản “Phong Châu Mở Hội.”Tiếp theo Ban Tế Nữ Quan Hội CNAM do Hoa Hậu Bích Trâm chánh tế, và các hoa hậu, á hậu trong lễ phục truyền thống, phó tế lên trước bàn thờ Tổ hành lễ theo nghi thức cổ truyền. Sau đó Ban tổ chức mời qúy vị quan khách lên niệm hương trước bà thờ tổ.Tiếp theo Ban tổ chức cùng các cụ cao niên ra trước bàn thờ tổ niệm hương tiễn đưa tổ.Luật Sư Đỗ Đức Hậu, Cố vấn Hội Cao Niên Á Mỹ, Trưởng ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ, lên chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đồng hương tham dự ông tiếp: “Trong suốt 26 năm qua, Hội luôn theo đúng truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, hàng năm đã đem tất cả lòng thành và nhiệt huyết để tổ chức Lễ Giỗ Tổ. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của đông đảo lớp trẻ hải ngoại. Đó cũng là điều mong ước của Hội, ông cũng đã kêu gọi mọi người hãy đoàn kết để tiếp tục duy trì và phát huy nền văn hóa dân tộc tại hải ngoại...”Sau đó MC. Nhất Phương mời qúy vị dân cử lên phát biểu trong đó có: Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Văn phòng TNS Janet Nguyễn, Phó thị trưởng Garden Grove Phát Bùi, Luật Sư Từ Huy Hoàng, chủ tịch Hội Thương Mại Little Saigon, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, những vị nầy cũng đã ca ngợi tinh thần dấn thân trong việc duy trì và phát huy văn hóa của Hội Cao Niên Á Mỹ phục vụ cộng đồng trong những năm qua và sau đó cũng đã trao tặng Hội bằng tưởng lục để vinh danh công sức đã giữ gìn và phổ biến văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.Tiếp theo Anh Nguyễn Dũng Chinh, Tổng Giám Đốc Công Ty Thực Phẩm Tây Hồ và Sàigòn City market nhà bảo trợ hằng năm cho buổi lễ, đại diện giới trẻ lên phát biểu về ngày giỗ tổ, Anh cho biết: “Anh rất vui mừng được tham dự để biết về nguồn gốc dân tộc và những nghi thức cổ truyền, Anh cũng hứa là tiếp tục bảo trợ cho ngày đại lễ giỗ tổ hằng năm. Anh kêu gọi các bạn trẻ hãy tích cực tham giia vào những sinh hoạt hữu ích nầy.”Chương trình tiếp tục với phần văn nghệ và trình diễn võ thuật của Võ sinh thuộc các võ đường như: Võ Kinh Vạn An, Võ Cổ Truyền Việt Nam trong các thế võ giao đấu, song đấu binh khí... Ngoài ra còn có sự đóng góp của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Ban vũ của Hội Cao Niên Á Mỹ, CLB Hùng Sử Việt San Diego, Ban múa Cộng Đồng Việt Nam Nam California...Mở đầu chương trình văn nghệ, các em trong ban văn nghệ Thiếu nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trình diễn bản “Việt Nam Ơi Việt Nam Ơi”, với những lá cờ vàng tung bay đã được khán giả tán thưởng những tràng pháo tay vang dội cả hội trường.Trong lúc nầy Hòa Thượng Thích Minh Tuyên lên đọc bài thơ dâng lên quốc tổ, trong đó có đoạn: “Từ quá khứ đến vị lai vĩnh cửu. Đất trời Nam còn mãi đấng hùng uy. Một buổi sáng tự bình minh lịch sử. Người hiện thân trên vạn đỉnh uy nghi. Vẫn còn đó đất trời Nam tổ quốc, dù thời gian suy thịnh đã bao lần. Sẽ còn mãi hồn thiêng quốc tổ. Những anh hùng liệt nữ, sẽ hộ trì con cháu, tô điểm sơn hà đất tổ suốt ngàn năm…...”Kết thúc chương trình với Nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, mọi người cùng vỗ tay cùng hát trước khi chia tay nhau.Mọi bảo trợ cho hội trong những lần tổ chức giỗ tổ các lần sau, xin liên lạc Hội Cao Niên Á Mỹ, 220 Hospital Circle, Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 890-9786, (714) 330-2118. Email: asian.american.senior.ca@gmail.com