CH Thượng Viện Sẽ Đổi Thủ Tục Để OK Ứng Viên TCPV Gorsuch

WASHINGTON - Với khối nghị sĩ thuộc đảng DC dùng “thủ tục trì hoãn - filibuster” để ngăn cản Thượng Viện chấp thuận ứng viên Neil Gorsuch điền khuyết ghế trống do cố thẩm phán Antonio Scalia để lại Tối Cao Pháp Viện, phe CH chuẩn bị biểu quyết thay đổi nội quy đuợc biết như là “phương án nguyên tử” để quyết đưa người đuợc TT Trump tuyển chọn vào tòa tối cao liên bang.Nghị sĩ Susan Collins tin rằng nội quy sẽ thay đổi – bà xác nhận không muốn nhưng có thể phải bỏ phiếu ủng hộ.“Phương án nguyên tử” cho phép chấp thuận ứng viên bằng đa số thường 51 phiếu thay vì 60 phiếu.Các nghị sĩ tin rằng thay đổi nội quy sẽ biến Thượng Viện thành 1 định chế “bè đảng” – phe DC từng dùng phương cách này năm 2013 để áp dụng với mọi ứng viên tranh cử TT.Theo giới phê bình, giành ưu thế cho đảng cầm quyền là hủy bỏ truyền thống luỡng đảng, ít nhất với việc chấp thuận ứng viên do hành pháp đề nghị. Thủ lãnh đa số CH Mitch McConnell chỉ cần đa số thường (51 phiếu) để thay đổi nội quy – phe CH chiếm 52 ghế Thượng Viện. Nhưng, không phải tất cả số nghị sĩ CH xác nhận hậu thuẫn ông – nếu 3 nghị sĩ CH không bỏ phiếu tán đồng, thì “phương án nguyên tử” không thành.Nghị sĩ Collins xác nhận ứng viên Gorsuch là xứng đáng - bà đã cùng nghị sĩ John McCain và nghị sĩ DC Joe Manchin tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp nhưng không thành công, “phương án nguyên tử” là không tránh khỏi.Các nhân vật CH trung dung không muốn trực tiếp xác nhận ý định biểu quyết thuận đề nghị thay đổi nội quy, nếu cần để đưa thẩm phán toà phúc thẩm Gorsuch vào TCPV. Các nghị sĩ không muốn hồ sơ ghi thành tích ủng hộ thay đổi nội quy của mình, quy trách phe DC đưa họ vào tình thế này.Mặt khác, phe DC nhắc lại: đảng CH dùng biện pháp filibuster khi ngăn trở đề cử của TT Obama trong năm qua đưa thẩm phán Merrick Garland vào TCPV.Nghị sĩ chủ tịch ủy ban pháp chế Chuck Grassley không trực tiếp trả lời sẽ bỏ phiếu thuận với “phương án nguyên tử” hay không, nhưng cả quyết sẽ làm điều gì cần thiết để ứng viên Gorsuch trở thành thẩm phán TCPV.Sau tổng tuyển cử, phe DC muốn ông Trump thấy thực tế không là dễ – họ muốn quyết tâm ngăn trở ứng viên Garland của TT Obama phải bị trả đũa. Họ biết filibuster là khẩu súng không có đạn. Nhưng, phụ tá của cựu lãnh tụ DC Harry Reid, ông Adam Jentleson, hiện là cố vấn của Center for American Progress Action Fund, nói “Nếu không dùng filibuster với ứng viên Gorsuch, lãnh tụ CH McConnell sẽ loại bỏ nó trong kỳ tới”.CNN đưa tin: nghị sĩ DC Chris Coons là nghị sĩ DC thứ 41 khẳng định chống Gorsuch, bảo đảm phuơng án filibuster, tỏ ý muốn thương luợng để tránh phương án nguyên tử – ông nhấn mạnh “Chúng tôi không ép phe CH đa số phá lệ – đó là chọn lựa họ sẽ phải làm”.