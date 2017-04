Thủ Tướng Anh Bị Chất Vấn Về Quan Hệ Với Saudi Arabia

RIYADH - Thủ Tướng Theresa May tuyên bố: các quan hệ hợp tác thân thiết với vương quốc Saudi Arabia là vì quyền lợi an ninh và phát triển của chính UK.Bà bị đối lập chất vấn về chủ trương hậu thuẫn Saudi, là nước dẫn đầu chiến dịch không tập tại lân bang Yemen.Thủ lãnh Jeremy Corbyn của đảng Lao Động nói: vũ khí chế tạo tại UK dự phần trong khủng hoảng nhân đạo tại Yemen.Nhưng, bà May cả quyết UK là nguồn viện trợ nhân đạo quan trọng – lên tiếng với phóng viên trong lúc công du Jordan, trước khi đến Saudi, Thủ Tướng May cho hay cứu trợ là 1 phần trong các thảo luận với các chính quyền. Bà tuyên bố với BBC: trong năm qua, UK là nguồn cứu trợ lớn hàng thứ 4 với Yemen, trị giá 103 triệu sterling, và UK đang tiếp tục giúp. Bà khẳng định sẽ đặt vấn đề nhân đạo với nhà cầm quyền Riyadh – theo lời bà “Khi có quan hệ với họ, chúng ta có thể làm việc ấy - phải nhập cuộc thay vì đứng bên lề”.Khi nhà báo hỏi về chủ thuyết đối ngoại, bà trả lời “Đó là vì những điều chúng ta làm vì quyền lợi đất nước”.Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Cornyn hô hào cấm vận vũ khí tức khắc với Saudi Arabia, đả kích chế độ độc tài Riyadh về vi phạm nhân quyền, về hàng ngàn người chết và 21 triệu người cần cứu trợ tại Yemen.Tin mới nhận từ London cho hay UK đã giải ngân 1 tỉ sterling, gồm 160 triệu sterling bổ túc, để hỗ trợ dân chiến nạn Syria – hội nghị cứu trợ nhân đạo họp tại Brussels từ hôm Thứ Ba dự kiến quyên góp nhiều tỉ.Năm nay, LHQ kêu gọi đóng góp 8 tỉ MK, trông đợi tài trợ từ châu Âu cũng như các nước giàu có trong vùng Vịnh Arap.