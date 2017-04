Mexico Mở Rộng Mậu Dịch Với Liên Âu Để Giảm Lệ Thuộc Mỹ

MEXICO - Mexico sắp tiến tới 1 bước nữa trong việc giảm lệ thuộc lân bang Hoa Kỳ về mậu dịch.Hôm Thứ Hai, Mexico khởi động đàm phán với EU để cập nhật thỏa ước mậu dịch tự do mà 2 bên đã ký kết năm 2000. Cuộc đàm phán này diễn ra trong không khí cấp bách theo 1 thời biểu tăng tốc. Lần trước 2 bên thương luợng là năm 2013.Từ Tháng 2, ĐS Andrew Standley của EU tại Mexico, đã tuyên bố với CNN “Đây là ý muốn chia sẻ về nhu cầu đàm phán càng nhanh càng tốt”.Không chỉ thế, trước cuối tuần này, tại World Economic Forum của Nam Mỹ, Mexico định lập lại ý muốn nhập cảng thêm bắp và đậu nành từ Brazil và Argentina thay vì Hoa Kỳ.Tuần qua, thứ trưởng kinh tế Juan Carlos Baker xác nhận với Financial Times: đang thảo luận với 2 nền kinh tế lớn của Nam Mỹ về mở rộng trao đổi.Theo cựu thống đốc ngân hàng trung ương Martin Redrado “Hiện có nhiều tiềm năng cho 1 tình thế thắng lợi”.Mexico là khách hàng mua bắp và đậu nành nhiều nhất của Hoa Kỳ và nay TT Trump dọa đánh thuế biên giới với hàng hoá nhập cảng từ Mexico trong lúc EU sốt sắng tìm kiếm đối tác sau khi đàm phán tự do mậu dịch 2 bên Đại Tây Dường lâm vào bế tắc cả trước khi ông Trump thắng cử TT.Giữa năm 2005 và 2015, trao đổi giữa Mexico và EU trị giá 56%, là tăng 200% - từ năm 2000, EU chiếm 40% đầu tư ngoại quốc tại Mexico, theo thống kê chính thức.