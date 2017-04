Hội Đền Hùng Hải Ngoại Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương Năm 2017

Trong Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Little Sài Gòn (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Đền Hùng Hải Ngoại đều tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Đại lễ giỗ quốc tổ năm 2017, Việt Lịch 4896 đã được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 1 tháng 4 năm 2017 tại Hội Đền Hùng Hải Ngoại số 14550 Magnolia St, Phòng 203, Thành phố Westminster Nam California.Hàng trăm thân hào nhân sĩ, đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, thanh niên, sinh viên, học sinh, Hậu Duệ Hội Đền Hùng, cùng quý vị đại diện các Hội đồng hương, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, CLB Tình Nghệ Sĩ các cơ quan truyền thông và đồng hương đã tập trung dưới sân Đền từ lúc 10 giờ sáng.Về phía dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, Phó Thị Trưởng Thành Phố Fountain Valley ông Micheal Võ và phu nhân, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và Phu Nhân, Nghị viên Thu Hà Nguyễn, Đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Ủy Viên Học Khu Garden Grove Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City...Điều hợp chương trình buổi lễ Luật sư Trần Sơn Hà.Trước khi vào lễ chính thức lễ rước cung nghinh Đất và Nước Thiêng lấy từ Đền Thờ Các Vua Hùng ở Phú Thọ miền Bắc VN lên Đền Thờ Tổ.Sau khi chánh tế Hội Trưởng Hội Đền Hùng LS.Nguyễn Xuân Nghĩa an vị đất và nước thiêng lên bàn thờ. Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Lê Quang Dật điều khiển.Tiếp theo Bà Trần Thanh Hiền lên giới thiệu thành phần tham dự.Sau đó LS. Nguyễn Xuân Nghĩa Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách và toàn thể đồng hương tham dự. Trong dịp nầy LS Nghĩa cũng kêu gọi các cộng đồng, cùng các tổ chức trong công đồng hãy đoàn kết thành một khối để đáp ứng được nhu cầu đấu tranh hiện nay, hầu yểm trợ tích cực cho những cuộc đấu tranh đang diễn ra trong quốc nội.Sau đó ban tổ chức mời qúy vị dân cử lên phát biểu, trong lời phát biểu mọi người đều ca ngợi tinh thần bảo tồn và phát huy văn hóa nơi xứ người của Hội Đền Hùng Hải Ngoại. Ngị Viên Kimberly Hồ cũng đã đọc lại hai câu thơ: “Dù ai bận rộn trăm bề, Nhớ ngày giỗ tổ cùng về bên nhau.” Trong lúc nầy DS. Nguyễn Đình Thức thay mặt TNS Janet Nguyễn trao bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang đến LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, ghi nhận những đóng góp của Hội Đền Hùng Hải Ngoại trong những sinh hoạt chung của cộng đồng các sắc tộc địa phương.Sau đó phần Cáo Yết Quốc Tổ do ông Phan Như Hữu và Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại phụ trách theo nghi lễ cổ truyền, Ba hồi chiêng trống đã được gióng lên, nghi lễ cổ truyền chính thức bắt đầu, trong lúc nầy qúy vị chánh tế, phó tế, phụ tế trong các bộ quốc phục qùy trước bàn thờ quốc tổ để cữ hành lễ và đọc chúc văn dâng lên quốc tổ. trong bản chúc văn thật xúc động đã làm cho mọi người hồi tưởng về qúa khứ xa xăm của tổ tiên ta.Sau phần nghi thức tế lễ, Ban tổ chức mời mọi người thọ lộc và xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và các hội đoàn trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc về Hội Đền Hùng Hải Ngoại: LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (714) 423-8888, LS. Trần Sơn Hà (714) 623-9023, ông Phan Như Hữu (714) 707-8800.