Tacoma: Triển Lãm Nghệ Thuật Tại TTVH Á Châu Thái Bình Dương

Từ trái qua phải: Nhiếp ảnh Nguyễn Quốc Cường, Cô Tuyết Nguyễn, đại diện Trung Tâm Văn Hóa Á châu Thái Bình Dương, Ông Buì Phú, Chủ biên VBMN.

Tù trái qua phải: Bà Patsty Sun Conell,Chủ tịch Trung Tâm, Cô Tuyết Nguyễn, Đại diện Trung Tâm Văn Hoá Á châu Thái Bình Dương, Ông Phúc Nguyễn, Đại diện Hội Tương Trợ Tacoma Pierce County, nhiếp ảnh Nguyễn Quốc Cường, Chủ biên VBMN Ông Bùi Phú và 1 thành viên gia đình Ông Nguyễn Quốc Cường.

Ảnh chụp lưu niện gồm các thành viên HĐQT/TTVH/Á châu Thái Bình Dương và gia đình nhiếp ảnh Nguyễn Quốc Cường.

Trong một dịp tình cờ, bà Patsy Surh O'Connell, người sáng lập ra hội văn hóa hai châu Á châu Thái Bình Dương và cũng là đương chủ tịch của trung tâm này gặp anh Nguyễn Quốc Cường tại phi trường Incheon -Korea. Thấy anh say mê nhìn bộ ảnh sưu tập của mình bà tò mò xin được xem. Sau khi xem bộ ảnh rất đặc biệt đầy nét văn hóa Việt Nam của anh Nguyễn Quốc Cường, bà có nhà Ý mời anh triển lãm bộ ảnh của anh tại Trung Tâm Văn Hóa Á Châu.Được biết anh Cường mới định cư tại Mỹ được gần hai năm và đang định cư tại thành phố Portland Oregon. Anh Nguyễn Quốc Cường và gia đình sinh sống tại Sài Gòn trước khi sang Mỹ. Ba anh nguyên là một sỹ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa. Cha anh đã từ trần sau khi ra khỏi trại cải tạo không lâu. Anh Nguyễn Quốc Cường là một chuyên viên về điện toán; tuy nhiên anh bén duyên và đam mê với nhiếp ảnh đã 20 năm, với những chủ đề chính yếu là phản ảnh cuộc sống con người xã hội, thiên nhiên, và Hoa/Macro.Anh chia sẻ: “Thông qua thiết bị, kỹ thuật, và trái tim, tôi muốn thể hiện các khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Trong nghệ thuật, tôi thể hiện cuộc sống thường nhật, các đối tượng tự nhiên hàng ngày; thông qua ánh sáng, màu sắc và hình dạng, gợi nên cảm xúc lên trong tôi. Tôi lấy cảm hứng từ cảm giác hòa quyện thiên nhiên, và hy vọng truyền đạt yên bình mà tôi đã trải qua, với sức mạnh trị liệu của nghệ thuật”.Trung tâm Văn Hóa Á Châu đã tổ chức một buổi ra mắt những tác phẩm nghệ thuật của anh Nguyễn Quốc Cường vào chiều ngày 18/03/2017 vừa qua. Những tác phẩm sẽ được triển lãm tại trung tâm cho đến hết tháng 4/2017. Trong buổi gặp gỡ với anh Cường hôm 18/3 vừa qua, Việt Báo đã tiếp xúc với những thành viên trong HĐQT Trung tâm Văn Hóa Á Châu, và gia đình của của anh Nguyễn Quốc Cường. Anh được sự hậu thuẫn của một gia đình đầy tâm hồn nghệ thuật. Chi tiết được đăng trong website và facebook của APCC: ASIA PACIFIC CULTURAL CENTER, 4851 South Tacoma Way | Tacoma, WA, 98409 (Formerly South Park Community Center) - 253.383.390.