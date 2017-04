Sợ Tướng Flynn Sụp Bẫy Tình Của Nga

WASHINGTON (VB)-- Tại sao Tướng 3 sao Michael Flynn xin ra điều trần với yêu cầu miễn tố? Có phải vì Tướng Flynn, cũng là cựu cố vấn an ninh quốc gia từ nhiệm của Tổng Thống Donald Trump đã dính bẫy tình của một nữ điệp viên Nga tuyệt sắc?Có vẻ là như thế...Báo The Guardian cho biết rằng các viên chức tình báo Anh và Mỹ quan ngại về liên hệ giữa Tướng Flynn và một nữ điệp viên Nga.Các viên chức sở tình báo Anh và Mỹ đã thảo luận về quan ngaị về quan hệ của Flynn với Nga.Flynn bị ép từ nhiệm hồi tháng 2/2017 sau 24 ngày giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho TT Trump vì lý do nói dối với Phó Tổng Thống Mike Pence.Lúc đó, Flynn nói là ông trước đó không bàn chuyện gỡ cấm vận Mỹ đôi với Nga với Đại sứ Nga Sergei Kislyak, nhưng sau đó biết rằng Tướng Flynn nói dối.Mới hôm Thứ Năm tuần qua, Flynn nói ông muốn điều trần trước FBI và các ủy ban quốc hội về quan hệ có thể có giữa ban vận động của Trump với Nga để bù lại được miễn tố.Các viên chức Mỹ và Anh quan ngại vì cô Svetlana Lokhova, một người Anh gốc Nga mà Tướng Flynn gặp trong khi tướng này tới Cambridge hồi tháng 2/2014.Thời gian đó, Flyn là một trong các quan chức tình báo cao cấp của Mỹ và là Giám đốc Sở Quân Báo Hoa Kỳ (Defense Intelligence Agency -- DIA).Cô Lokhova là một sử gia và là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực gián điệp Sô viết, và cô từng nói rằng cô tiếp cận được hồ sơ mật thời Sô viết tại Moscow.Cô nói cuốn sách tương lai của cô sẽ tiết lộ về các chiến dịch quân báo bí mật của Soviet điều hành bởi Sở GRU -- Sở gián điệp quân sự Nga.Các sử gia Tây phương nói rằng kho hồ sơ mật của GRU không mở cho ai bên ngoaì xem.Flynn và cô Lokhova được gióới thiệu với nhau cuối một bữa tiệc có tham dự của 20 người khách, trong đó có Sir Richard Dearlove – cựu Giám đốc Sở tình báo Anh quốc MI6 – và giáo sư Christopher Andrew, sử gia chính thức của sở tình báo Anh MI5.Flynn kê rằng gặp cô Lokhova là tình cờ, và chỉ kéo dài 20 phút. Nhưng Andrew nói Flynn đã mời cô Lokhova đi theo trong buổi thăm chính thức của ông tới Moscow để giúp thông ngôn.Nhưng chuyến đi không xong vì TT Putin sáp nhập bán đaả Crimea của Ukraine, theo Andrew viết trên tờ Sunday Times.The Guardian nói rằng Flynn và Lokhova vẫn liên lạc nhau qua email.Theo Andrew, trong một email, Tướng Flynn tự ký tên là “General Misha”, tiếng Nga dịch từ “Tướng Mike.”Cô Lokhova liệt kê Flynn là 1 trong 4 người cô tham khảo để ủng hộ đặc biệt cuôn sách tương lai của cô, sách này kể về cách các gián điệp Nga xâm nhập chương trình vũ khí nguyên tử của Mỹ.Không có chứng cớ gì về “quan hệ lãng mạn” giữa 2 người, nhưng báo Wall Street Journal viết rằng Flynn không tiết lộ về các cuộc nói chuyện giữa ông và cô Lokhova.Price Floyd, phát ngôn nhân của Flynn, nói rằng chuyện đó không đúng, vì chuyện giao thiệp giữa tướng Flynn và một người song tịch [như cô Lokhova] nên được nhìn dứới ánh sáng khác hơn là những gì mờ ám.Sau khi rời Sở quân báo năm 2014, Flynn trở thành một cộng sự viên cho đài Nước Nga Hôm Nay (Russia Today).Trong năm 2015, Flynn gặp Trump lần đầu sau khi được moòi vào nhóm vận động cho Trump. Cũng năm đó, Flynn lãnh khoảng 45,000 đôla vì tham dự buổi tiệc của đài Nước Nga Hôm Nay ở Moscow, ngồi kế TT Putin.Flynn cũng nhận 11,250 USD từ 2 công ty Nga trả tiền thuyết trình ở Washington. Một trong đó là Kaspersky Lab, công ty chuyên về an ninh mạng có liên hệ với chính phủ Nga.Quân đôi Mỹ đang điều tra xem Flynn nhận tiền có chính đan1g không, vì Hiến pháp Mỹ cấm sĩ quan nhận tiền của chính phủ khác nếu không có Quốc hội cho phép.Một phát ngôn nhân của Flynn nói rằng Flynn đã thông báo với Sở DIA về bài thuyết trình ở đài RT và khi về Mỹ có trình bày với DIA về các giao tiếp ở Moscow, rằng Flynn “không có gì che giấu.”TT Putin từng nói rằng các thiếu nữ Nga là tuyệt sắc đệ nhất trên thế giới.Người nữ gián điệp Nga nổi tiếng gần đây là cô Anna Vasil'yevna Chapman, bị tình báo Mỹ bắt ở New York khi phá vỡ mạng lưới tình báo Nga ở Mỹtháng 6/2010, và trục xuất về Nga tháng 7/2010 đêtrao đổi tù gián điệp.