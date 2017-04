Trump: Sẽ 1 Mình Giải Quyết Thành Công Vấn Đề Bắc Hàn

WASHINGTON - Trong cuộc phỏng vấn của Financial Times truơc cuộc hội kiến chủ tịch Xi Jinping dự kiến tuần này, TT Trump tuyên bố: Hoa Kỳ sẽ tự giải quyết vấn đề Bắc Hàn dù có hay không sự hợp tác của Trung Cộng – khi phóng viên hỏi về khả năng thành công, ông đáp “hoàn toàn”.Nhưng, ông cũng nhận rằng Beijing có ảnh hưởng rất lớn với Pyongyang – theo lời ông, Beijing tiếp sức là rất tốt cho Trung Cộng.Đuợc hỏi có phải ông sẽ hành động đơn phương, ông trả lời “Tôi không phải nói thêm”.Nhà lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ không cho biết chi tiết về hành động của ông – ông đưa ra bình luận ngắn như trên với phóng viên Anh hôm Thứ Năm tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago (Florida).Hôm 17-3, twitter của TT Trump ghi “Bắc Hàn cư xử rất xấu – họ giỡn mặt với Hoa Kỳ nhiều năm”.Ngoài ra, ngoại trưởng Rex Tillerson đã khẳng định trong chuyến đi châu Á: phưong án đánh phủ đầu sẽ không bị loại trừ với truờng hợp Bắc Hàn – trước đó, bộ trưởng quốc phòng của chính quyền Trump đã nói: xử dụng vũ khí nguyên tử sẽ bị đáp trả “tràn ngập”.Bắc Hàn trở thành vấn đề an ninh thúc bách nhất với chính quyền Trump. Ông Trump đuợc trông đợi dùng áp lực để giới lãnh đạo Trung Cộng dùng ảnh hưởng mạnh hơn với Bắc Hàn – mới đây, ông ám chỉ đòn bẩy thương mại có thể đuợc xử dụng với lãnh tụ Xi. Ong cũng thừa nhận cuộc hội đàm với lãnh tụ Xi sẽ là gay go.