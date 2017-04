Thủ Tướng Anh Đi Trung Đông Tập Trung Vào An Ninh

AMMAN - Thủ Tướng Theresa May đã tới thủ đô Amman trong chuyến công du các vương quốc Jordan và Saudi Arabia 3 ngày, với trọng tâm là an ninh và giao thương – tại Amman, nhà lãnh đạo hành pháp vương quốc UK đuợc trông đợi loan báo chương trình huấn luyện không quân để giúp Jordan tăng sức đánh khủng bố ISIS trong vùng.Thăm Saudi Arabia ngày Thứ Ba và Thứ Tư, Thủ Tướng May thảo luận về giao thương và đầu tư trong lúc UK chuẩn bị ly thân với EU. Trước khi lên đuờng, bà khẳng định “Hợp tác với Jordan và Saudi là thuận theo quyền lợi và an ninh của vương quốc” – bà mô tả Jordan như là tuyến đầu trong sứ mạng đánh ISIS.Bà cũng muốn bàn với nhà cầm quyền Amman các phương cách hỗ trợ dân chiến nạn từ lân bang Syria tràn sang – mặt khác, bà mô tả Saudi là tiềm năng đầu tư lớn sẽ giúp kích thích phát triển kinh tế nước Anh. Chính quyền Riyadh đang định tăng đầu tư với ngoại quốc trong chiến luợc dài hạn giảm lệ thuộc nguồn thu xuất cảng dầu.