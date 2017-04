Biểu Tình Yểm Trợ quốc nội Vì Tự Do, Dân Chủ, Quyền Sống

Trong cuộc biểu tình vì quê nhà.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ vào mỗi đầu tháng Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ, Cộng Đồng Người Viet Quốc Gia Nam California, các hội đoàn, đoàn thể trẻ tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng.Lễ chào cờ đầu tháng diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2017 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần.Sau nghi thức chào cờ và thông báo một số tin tức cũng như công tác đấu tranh cho những ngày sắp tới.Ban tổ chức mời tất cả qúy hội đoàn, đoàn thể và đồng hương đến tham dự ngày giỗ tổ được tổ chức tại Đền Hùng Hải Ngoại trên đường Magnolia vào lúc 11 giờ trưa.Tiếp tục chương trình trong ngày vào lúc 5 giờ chiều một cuộc biểu tình để yểm trợ Phong Trào đòi Tự Do, Dân Chủ cũng như đòi Quyền Sống của toàn dân trong quốc nội đã diễn ra tại Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 5 giờ chiều, với sự tham dự của các hội đoàn đoàn thể, cộng đồng, giới trẻ, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm, do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải điều hợp.Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn lên cảm ơn và nói qua lý do cuộc biểu tình cũng như thắp nến cầu nguyện. Sau đó ông giới thiệu Giáo Sư Huỳnh Văn Lang 96 tuổi lên phát biểu, trong lời phát biểu ông cho biết: “ông đến đây tham gia cuộc biểu tình nầy là để yểm trợ cho cuộc tổng biểu tình trong nước nhất là giới trẻ đangxuống đường đấu tranh không sợ hãi.Ông nêu lên 3 mục tiêu cần phải giải quyết đó là: - vụ Formosa, - Trung Cộng xâm lăng, - Cộng sản Việt Nam. Ông kêu gọi đoàn kết để đánh Trung Cộng, ông nhấn mạnh nếu chúng ta không có tay sai Việt gian thì chắc chắn chúng ta không thua Trung Cộng.Đòi hỏi tự do dân chủ, trong 3 mục tiêu đó Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm, duy nhất đảng cộng sản Việt Nam đã giúp tàu tiêu diệt dân tộc ta.” “Ông tiếp, đòi tự do dân chủ phải giải thể chế độ cộng sản. Chống Tàu, chống Formosa tất cả đều là chống cộng. Người tỵ nạn cộng sản mà không chống cộng là tự mình phản bội lại chính miình...”Đoàn diễn hành với rừng cờ vàng và các biểu ngữ chông cộng sản, tay sai, tự do, dân chủ cho Việt Nam... đã diễn hành dọc theo Đại Lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) bắt đầu với những khẩu hiệu như: “Dân Oan - Cá chết - Đất nước tiêu tan, Người Việt Hải Ngoại chung sức cùng toàn dân Diệt trừ bọn cộng sản bán nước.”Sau khi diễn hành đoàn biểu tình đã về tập trung trước khu đậu xe Lees Sandwiches để thắp nến cầu nguyện.Tại đây có GS. Huỳnh Văn Lang, Linh Mục Nguyên Thanh, Phó Thị Trưởng Phát Bùi và phu nhân, Nghị Viên Kimberly Hồ, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Garden Grove Thu Hà Nguyễn, BS. Võ Đình Hữu, các Ông: Phan Kỳ Nhơn, Phan Đa Văn, Trần Quan An và phu nhân, Nguyễn Văn Ức, Nguyễn Minh Chánh, Lê Văn Sáu, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Nguyễn Phục Hưng, Bùi Đẹp, Lê Quang Dật, Phạm Hoàng, Nguyễn Văn Long, Tạ Phong Tần Nguyễn Văn Kỳ, Nhà báo Du Miên... qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Sau phần nghi thức chào cờ do ông Nguyễn Phục Hưng và Ban hợp ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ phụ trách.Tiếp theo ông Phan Kỳ Nhơn đại diện Ban tổ chức lên cảm ơn tất cả mọi người tham dự,Sau đó ông giới thiệu Anh Ngô Thiện Đức, Trưởng Ban tổ chức biểu tình lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đã hưởng ứng lời kêu gọi tham gia biểu tình thắp nến, Anh tiếp: “Sự hiện diện đông đảo của quý đại diện các Tôn Giáo, các Hội Đoàn Quân Cán Chính, cùng toàn thể đồng hương sẽ rất có ý nghĩa cho cuộc phản kháng hiện nay mà người dân Quốc Nội đang chờ đợi. Nó sẽ là mãnh lực giúp người dân bớt sợ hãi và sẽ bẻ gãy mọi sự đàn áp đã và đang xảy ra khắp mọi miền đất nước suốt thời gian qua hầu thoát khỏi ách ngoại xâm của Tàu Cộng.”Chương trình tiếp tục với những lời phát biểu của qúy vị dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng hội đoàn. Tất cả đều kêu gọi đoàn kết để tiếp tục công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam nhất là để yểm trợ cho công cuộc xuống đường liên tục của đồng bào quốc nội đã và đang diễn ra.Tiếp theo là phần thắp nến cầu nguyện, dưới ánh nến bập bùng, mọi người cùng nhất tâm cầu nguyện cho tổ quốc Việt Nam sớm thoát khỏi ách xâm lăng của Tàu cộng, cho cộng sản Việt Nam sớm được giải thể để đồng bào có cuộc sống tự do, dân chủ.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ thân hữu và các ban văn nghệ đấu tranh.Mọi chi tiết liên lạc: Phan Kỳ Nhơn: (714) 854-4584, Ngô THiện Đức (714) 487-9764, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Lê Quang Dật (714) 417-2324.