Mật Độ Dân Đông: Giảm Xe Hơi, Khói Thải, Biến Đổi Khí Hậu

Mật độ đông nhà cửa có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Los Angeles và các thành phố khác tại California qua việc giảm số lượng xe hơi trên đường phố và thời gian đi xe, theo Curbed Los Angeles, trích thuật bản phúc trình mới từ các cơ quan bất vụ lợi không đảng phái Next 10 và Đại Học UC Berkeley, cho biết.Phúc trình cho thấy sự thay đổi đối với nhà ở đông đúc tại các thành phố ven biển và nội địa của California có thể giảm 1.79 triệu tấn khối khí thải nhà kính mỗi năm. Kết hợp với nhiều thay đổi sử dụng đất khác có thể giúp tiểu bang đáp ứng với các mục tiêu giảm khí thải.Các nỗ lực như thế sẽ đòi hỏi thay đổi chính sách, gồm việc cho phép phát triển gia cư đông người, bảo vệ nhà cửa vừa túi tiền, đầu tư nhiều hơn vào lưu thông công cộng, và duy trì không gian thoáng và đất nông trại giữa vành đai gia tăng của thành phố.Các thành phố chỉ chiếm 2% diện tích đất trên toàn thế giới tuy là chiếm tới 70% khí thải nhà kính, theo Liên Hiệp Quốc cho biết.Nghiên cứu của Next 10/UC Berkeley có cùng những khám phá rằng ảnh hưởng các khu vực thành thị có ảnh hưởng môi trường thấp hơn. Chẳng hạn, dù Atlanta và Barcelona, Tây Ban Nha, có dân số và mức lương tương tự, thành phố trước tạo ra khí carbon nhiều gấp 10 lần thành phố sau.Nghiên cứu của Next 10/UC Berkeley đến ngay sau cuộc bỏ phiếu tại Los Angeles bác bỏ Dự Luật S, là một khởi động mà có thể cản trở sự phát triển nhà ở đông đúc tại đây.