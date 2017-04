Sức Khỏe Tốt Nhất Nam Cali: Quận Cam

LITTLE SAIGON – Bảng xếp hạng về tình hình sức khỏe cư dân California đưa ra cho thấy cư dân Quận Cam nằm trong nhóm cư dân Caliofrnia khỏe mạnh nhất, trong khi cư dân vùng các quận Riverside, Los Angeles và San Bernardino không khỏe mạnh bằng.Quận San Mateo County, nơi có 765,000 cư dân sống trong bán đảo San Francisco Peninsula – nằm giữa Vịnh và Thái Bình Dương – là quận có cư dân khỏe mạnh nhất tiểu bang.Trong khi đó 8,800 cư dân quận Modoc County ở vùng quê phía đông bắc California đứng hạng chót về sức khỏe.Cư dân Quận Cam (Orange County) đứng hàng thứ 7 về sức khỏe nói chung, dựa vào tuổi thọ và phẩm chất đời sống, và về cách người ta cảm nhận về sức khỏe.Các quận Los Angeles và Riverside, đứng hàng 25 và 28, theo thứ tự.Nhưng quận San Bernardino, đứng hạng thứ 46 trong tiểu bang về sức khỏe, lại nằm trong nhóm 25% hạng bét, theo bản nghiên cứu 2017 County Health Rankings, thực hiện bởi viện nghiê cứu trong đại học University of Wisconsin có tên là Population Health Institute và tổ chức Robert Wood Johnson Foundation.Cuộc nghiên cứu County Health Rankings dựa vào 30 yếu tố về sức khỏe ảnh hưởng tới tuổi thọ và phẩm chất đời sống, về tỷ lệ dân nghèo, dân bệnh, tỷ lệ thấp các trường hợp bé sơ sinh thiếu cân…Quận Cam tính chung là đứng sau 6 quận Bắc California trên bảng tính về kết qủa sức khỏe (overall health outcomes).Nhưng cư dân Quận Cam đứng thứ 5 về tuổi thọ, đứng thứ 18 về phẩm chất đời sống, và ngay kế tiếp Quận Cam là các quận San Diego và Ventura.Quận Cam với dân số 3.2 triệu người, khi tính trong bảng các yếu tố sức khỏe (overall health factors) lại đứng hạng 8, với 7 quận Bắc California đứng đầu.