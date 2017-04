Lái Xe Ở Cali: Nguy Hiểm Nhất Là San Francisco, An Toàn Nhất Là Simi Valley

California nổi tiếng về việc lái xe tồi, nhưng một số thành phố thì tồi tệ hơn những thành phố khác.Có 65 thành phố tại California, với dân số hơn 100,000 người, được xếp hạng trong một nghiên cứu từ nguy hiểm nhất tới an toàn nhất. Nó dựa trên 9 tiêu chuẩn khác nhau qua 2 lãnh vực, các vụ đụng xe mô tô và các yếu tố góp phần.San Francisco được xếp hạng số 1 là thành phố nguy hiểm nhất trong khi Simi Valley là thành phố an toàn nhất, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Liljegren Law Group và 1point21 Interactive, là công ty hiển thị dữ liệu, cho biết.Trong số 10 thành phố đứng đầu, gồm San Bernardino (hạng 2), Santa Ana (hạng 3), Berkeley (hạng 4), Los Angeles (hạng 5), Salinas (hạng 6), Pomona (hạng 7), Modesto (hạng 8), Lancaster (hạng 9), và Anaheim (hạng 10).Sacramento đứng hạng 16, nhưng dẫn đầu về số lượng tài xế trẻ tuổi đông nhất. Elk Grove đứng hạng 58 trong số những thành phố an toàn nhất.Dù Stockton đứng hạng thấp trong danh sách (hạng 44), thành phố này đứng hạng 3 về tỉ lệ tai nạn chết người cao tính theo mỗi 100,000 triệu dặm xe chạy (2.21). Stockton nằm trong số 5 thành phố khác có tỉ lệ chết người cao hơn gấp đôi mức trung bình của tất cả những thành phố trong bản nghiên cứu.