Cử Nhân Thất Nghiệp Đông Hơn

SAIGON -- Có văn bằng đại học thất nghiệp ngày càng đông.Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi rằng vào quý 4 của năm 2016, có 218.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp.Bản tin ghi rằng cố lao động là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng, lên con số hơn 218.000 người, chiếm gần 50% tổng số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp.Theo Bản tin thị trường lao động mới nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tỷ lệ thất nghiệp chung trong quí 4-2016 giảm nhẹ so với quí trước đó. Cụ thể, tổng số người thất nghiệp là 1,1 triệu, giảm khoảng 7.000 người so với quí 3-2016. Tỷ lệ thất nghiệp chung của quí 4-2016 là 2,31% trong khi quí trước là 2,34%.Dù tình hình thất nghiệp chung có khả quan hơn nhưng điểm đáng chú ý là thất nghiệp đang có xu hướng tăng trở lại ở nhóm có trình độ “đại học trở lên”, tức có trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Theo đó, trong tổng số hơn 470.000 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp trong quí 4-2016, có tới gần 50% là người có trình độ “đại học trở lên”, với khoảng hơn 218.000 người, tăng 16.500 người so với quí trước.Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người có trình độ “sơ cấp nghề” và “chứng chỉ nghề dưới ba tháng” cũng có xu hướng tăng như nhóm người có trình độ đại học trở lên. Cụ thể, số người có trình độ sơ cấp nghề thất nghiệp tăng từ 29.000 người lên hơn 40.000 người; số người có chứng chỉ nghề dưới ba tháng bị thất nghiệp tăng từ gần 10.000 người lên hơn 17.000 người.Chỉ nhóm lao động có trình độ “trung cấp” và “cao đẳng” là có số người thất nghiệp giảm, với lần lượt khoảng 14.000 và 6.000 người.Bản tin TBKTSG cũng cho biết, xét về cơ cấu tuổi, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn thuộc nhóm cao nhất. Theo đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi khoảng gần 587.000 người, tương đương với tỷ lệ 7,28%, dù con số này có giảm nhẹ so với quí trước đó nhưng nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2015, và gấp hơn ba lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,31%).Đặc biệt, theo thống kê, số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24% tổng số người thất nghiệp, trong đó, 54% số người thất nghiệp dài hạn này chưa từng có việc làm, tức là thất nghiệp lần đầu.