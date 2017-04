Sài Gòn: Trồng Rau Tại Nhà, Thu Đến 40kg/m2 Rau Sạch

Một trụ trồng rau mồng tơi được anh Sơn đặt trước nhà để ai cần rau sạch có thể tự nhiên cắt dùng, miễn là không nhổ luôn rể.

SAIGON -- Hiện nay, trên sân thượng căn nhà số 28/29 đường Lê Thị Hồng, P.17, quận Gò Vấp, mô hình ươm trồng rau xanh vào những cột trụ bằng nhựa cao lừng lững (gần 2m) đang lập nên một thành tích đáng nể: mỗi mét vuông thu đến 40kg rau sạch, theo trang web Dân Việt.Chủ nhân ngôi vườn độc đáo này là anh Trương Bình Sơn (34 tuổi), bắt đầu tìm hiểu, quan tâm tới việc trồng rau sạch chỉ mới từ năm 2016. Ban đầu, anh nghiên cứu về các hình thức trồng trọt phù hợp với điều kiện nhà phố và túi tiền, cụ thể là sân thượng nhà anh chỉ rộng 21 m² và diện tích vườn chỉ chiếm 10 m². Rốt cuộc anh đặc biệt ấn tượng với mô hình khí canh.Dân Việt dẫn lời anh Sơn, mô tả khi trồng cây dạng khí canh, rễ cây nằm hoàn toàn trong không khí ở các ô, hốc khoét trên thân những ống trụ nhựa đặt đứng. "Đây là mô hình tôi làm demo cho các vườn công nghiệp, nhưng lại thích hợp cho các gia đình có ít không gian trồng. Ví dụ một nhóm 4 trụ bằng nhựa cao 1.7m với hơn 200 hốc xài dung dịch nuôi cây từ cùng một bồn chứa đặt ở đáy trụ, cũng là cái giữ vững trụ. Các loại cây trồng chung này ăn chất dung dịch khí canh có nồng độ gần bằng nhau. Dung dịch muối khoáng được bơm hẹn giờ từ bồn phun lên trên, tới các hốc cây rồi lại chảy ngược xuống bồn”, anh Sơn dẫn giải và cho biết đây cũng được gọi là mô hình thủy canh trụ đứng hồi lưu.Theo anh Sơn, mỗi loại rau có thời gian thu hoạch khác nhau, nhưng theo thực nghiệm của anh, rau trồng theo lối khí canh có thể giúp rút ngắn khoảng 30% thời gian thu hoạch so với các cách trồng khác. Với vườn rau trên sân thượng này, mỗi 1m2 anh Sơn có thể thu hoạch từ 20 kg đến 40 kg rau sạch. Các loại rau thông thường như rau muống sẽ mất khoảng 20 ngày để thu hoạch, rau cải mất khoảng 25 ngày.Do lối trồng “không giống ai” nên khi bắt đầu làm vườn (tháng 3-2016), anh Sơn gặp rất nhiều khó khăn do phải tự tay "chế" mọi thiết bị với nguồn vốn eo hẹp.Theo Dân Việt ghi nhận, để có được vườn rau sạch trên sân thượng bằng mô hình khí canh tự chế này, chi phi ban đầu không nhiều. Anh Sơn cho biết mua vật liệu về làm với chi phí khoảng 1.8 triệu đồng cho 1 trụ, 10m2 anh làm 10 trụ, thêm 1 triệu tiền mua máy hẹn thời gian, bút đo TDS, PH, EC, dây điện, ổ cắm... Tiền điện mỗi tháng cho 1 trụ là 15,000 đồng, tiền dung dịch khoáng tự pha 50.000 đồng/trụ/tháng. Khi mất điện, để hệ thống hoạt động tốt, anh Sơn thường chuyển qua máy phát điện mini hoặc UPS.Theo phân tích của anh Sơn, trong suốt quá trình canh tác kiểu khí canh, người trồng tuyệt nhiên không cần sử dụng đất, xơ dừa, nên không gây ẩm ướt và làm nặng sân thượng. Mở đầu, hạt giống được gieo bên ngoài ồng trụ, trên lớp mút dày cho tới khi mọc thành cây non. Khi cây được 3-4 lá là cho vào các hốc, từ lúc này cây phát triển không cần sự chăm sóc vì có hệ thống khí canh tự chạy hoàn toàn. Nhờ vậy, người trồng không cần lo tưới nước (có lắp thêm phao tự động để bù lại lượng nước hao hụt), cải tạo đất, bón phân, nhổ cỏ...., cũng không cần bận tâm về các vấn đề thời tiết như mưa, nắng, gió, bão. Riêng để đối phó với các loại sâu bệnh, anh Sơn mắc màn bao phủ các trụ cây.Anh Sơn dẫn một nghiên cứu của các giáo sư người Mỹ, cho thấy với mô hình khí canh có thể trồng được tất cả các loại cây thân thảo. Vì vậy, dù thời tiết ở Sài Gòn khá nắng, nóng nhưng anh vẫn trồng được su hào, dâu tây, cà rốt...Bên cạnh đó, phương pháp trồng rau theo mô hình khí canh hơn hẳn trồng thổ canh ở điểm, khí canh có thể trồng nhiều cây ở một hốc. Ví dụ: rau muống, mồng tơi, rau dền, rau đay, rau cần… có thể bó nhiều gốc vào với nhau và trồng vào 1 hốc, cây vẫn phát triển tươi tốt và cho năng suất cao. Trong khi đó, với thổ canh thì các loại rau lại cần trồng cách xa nhau mới đảm bảo đủ độ thoáng và dinh dưỡng cho cây trồng phát triển.Như đã nói, sản lượng thu hoạch của anh nông dân nông dân thành thị này rất đáng kể, tính trên m2 thì khá lớn. Như chỉ sau 1 tháng đầu tiên, anh Sơn thu được 9 kg cải từ một trụ rau. Có đợt thu hoạch nhiều như thế, chủ vườn biếu rau cho cả xóm.