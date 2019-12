New Jersey: Nổ Súng Tại Siêu Thị, Ít Nhất 6 Người Chết, 1 Nghi Can Bỏ Trốn

Sáu người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng kéo dài nhiều giờ tại Jersey City sau khi một người đàn ông và một phụ nữ thực hiện một cuộc đấu súng kéo dài 2 giờ với lực lượng SWAT được báo cáo bắt đầu tại một nghĩa trang và kết thúc với việc họ bị bắn chết bên trong siêu thị.

Văn Phòng Biện Lý Quận Hudson xác nhận rằng một cảnh sát viên – 39 tuổi là người cha của 5 đứa con – đã bị bắn chết và 2 cảnh sát khác bị thương cùng với một thường dân trong cuộc đấu súng trên đường Martin Luther King Drive và trưa xế Thứ Ba, 10 tháng 12.

Một viên chức an ninh liên bang giấu tên nói với Fox News rằng 2 nghi can vị thành niên – một nam và một nữ -- đã bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát, cùng với 3 người khác là những người ở bên trong cửa hàng. Một nghi can thứ 3, được mô tả bởi nguồn tin trên như là một người đàn ông da đen mặc toàn đồ đen, vẫn còn trốn thoát.

Các nghi can được tin là đã đến khu vực này bằng xe van thuê của hãng U-Haul, nơi mà cảnh sát tìm thấy các thiết bị mà họ mô tả như là ‘các bom ống’. Các viên chức thẩm quyền hiện vẫn còn đang truy tìm người thuê chiếc xe này.

Cuộc đấu súng nổ ra bên ngoài Siêu Thị JC Kosher Supermarket chỉ sau 12 giờ trưa khi cảnh sát được báo cáo qua truyền thanh là có 2 nghi can được trang bị súng dài đã tự làm rào cản bên trong và đang bắn bất cứ ai tới cửa siêu thị.

Cuộc nổ súng tiếp tục trong 2 giờ, theo các nhân chứng cho biết, khi nhiều cảnh sát địa phương, các nhân viên an ninh tiểu bang và liên bang đóng kín hiện trường và 12 trường trong quận đã được đóng cửa.