1* Mở bài

Ấu dâm: “Cứ 10 trẻ ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục”

TS Vũ Thu Hương, Khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội đã bật khóc khi nhận tin 3 vụ trẻ bị xâm hại tình dục trong một ngày. Bà Hương cho biết, Thông tin từ Tổ chức Nhân đạo Quốc tế từng công bố kết quả điều tra năm 2015 tại Hà Nội cho thấy, số trẻ bị xâm hại (sờ mó, sàm sỡ) chiếm tới 78,1%.

“Như vậy, trong số 10 trẻ em Hà Nội, 8 em từng là nạn nhân của những vụ xâm hại. Những con số trên được báo chí đưa ra chỉ là trường hợp xâm hại tình dục nặng nề, bị gia đình nạn nhân tố cáo” - TS Hương cho hay.

Liên Hiệp Quốc đặc biệt quan ngại về nạn xâm hại trẻ em ở Việt Nam. Trong thông cáo ngày 17-3-2017, LHQ nhấn mạnh: “Mọi trẻ em có quyền sống mà không chịu bạo lực, lạm dụng và không bị khai thác. LHQ hết sức lo ngại rằng lạm dụng trẻ em đã xảy ra trên bình diện rộng ở Việt Nam, và đa số các vụ việc không được báo cáo hoặc không được chính quyền Việt Nam xử lý một cách đầy đủ”.

Ngày 20-3-2017, Hòa Ái, phóng viên RFA cho biết, Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, vừa ra thông cáo về tệ trạng trẻ em bị xâm hại tình dục tại Việt Nam. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, nhận định về 3 vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục ở Hà Nội, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, mà dư luận đang đặc biệt quan tâm. Ba vụ đó là cái chóp trên một tảng băng chìm mà phía dưới là 1,000 ca được phát hiện. Không kể những ca không được báo cáo.

Việt Nam không những hãnh diện về việc hợp tác chiến lược toàn diện với cường quốc thứ hai trên thế giới, không những tự hào vì được thu nhận làm một khu tự trị thuộc Bắc Kinh, mà lại còn một tủi nhục vì “đạo đức dân tộc bị chìm xuồng”.

Nhiều ý kiến cho rằng, dứt khoát là phải thiến những tên tội phạm ấu dâm.



2* Báo động đỏ về việc trẻ em bị xâm hại tình dục ở Việt Nam

Ngày 15-3-2017, phóng viên Hòa Ái của đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, ba trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục liên tiếp xảy ra ở Vũng Tàu, Sài Gòn và Hà Nội đã làm dấy lên sự phẩn nộ trong dư luận. Sự phẩn nộ không chỉ đối với những tên vô lại mà còn phản đối các cơ quan chức năng tắc trách, bao che cho tội phạm và phớt lờ những tố cáo của gia đình các em bé nạn nhân.

2.1. Vụ xâm hại tình dục ở phường Thịnh Việt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dâm tặc Cao Mạnh Hùng *Đường hẻm đi sâu vào nhà cháu bé 8 tuổi





1). Diễn tiến vụ việc

Bé gái 8 tuổi tên Trịnh Thị Yến kể lại. Vào lúc 19:30 ngày 8-1-2017, em đang chơi với 4 bạn cùng xóm nằm trong ngõ hẻm trước nhà, thì bổng nhiên chú Hùng ôm lấy em kéo vào bóng tối. Em bé vùng vẫy, chạy thoát và tiếp tục chơi với các bạn. Chú Hùng bỏ vào nhà.

Một chập sau, Hùng trở lại kéo bé gái vào bóng tối và xâm hại tình dục. Em gái sợ quá, hét toáng lên. Các bạn nghe tiếng kêu chạy tới. Đứa dùng dép, đứa dùng chổi đập vào lưng Hùng, đứa dùng nước hất vào người Hùng nên hắn buông em bé ra.

Vụ việc vỡ lỡ. Vì quen biết với gia đình, Cao Mạnh Hùng đến nhà thừa nhận và xin lỗi về hành vi tội lỗi đối với em bé.

Buổi sáng ngày 10-1-2017, gia đình nầy gởi đơn tố cáo tới đồn công an phường Thịnh Việt, đồng thời đưa bé gái đến giám định y khoa. Bác sĩ giám định bé gái bị “Tổn thương bộ phận sinh dục. Rách màng trinh, xây xác và sưng chung quanh vùng kín”.

Khi biết mẹ bé gái là chị Nguyễn Thị Loan đã gởi đơn tố cáo, Cao Mạnh Hùng nhờ người bạn của gia đình nầy đến xin rút lại đơn kiện. Đồng thời hắn đưa tiền để bịt miệng. Chị Loan thẳng thừng từ chối.

Ngày 14-2-2017 công an phường triệu tập Cao Mạnh Hùng đến làm việc và thả ra liền ngay sau đó.



2). Dựa vào thế lực, thủ phạm hống hách

Cao Mạnh Hùng sinh năm 1983 tại làng Đông Hưng tỉnh Thái Bình, là cán bộ ngân hàng.

Bị khởi tố mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn bình thản đến lì lợm, hắn nói: “Tôi không biết vì sao mà tôi bị mời về bót?”

Hơn hai tháng điều tra công an không có biện pháp tiến hành thủ tục pháp lý đối với tên dâm tặc nầy. Hắn ta còn tuyên bố là sẽ không bị gì, vì hắn là cháu của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Nguyễn Hồng Diên vốn là bạn thân của Bộ Trưởng Công an là Tô lâm.



3). Tung vụ án xâm hại tình dục trẻ em lên trang mạng xã hội

Sau hai tháng kêu cứu khắp nơi mà không nhận được một tin tức nào của các cơ quan trách nhiệm, quá uất ức, chị Loan đưa lên Facebook hình của thủ phạm tên Cao Mạnh Hùng (1983). “Cán bộ ngân hàng nầy là kẻ biến thái, bịnh hoạn. Xã hội nên loại bỏ thành phần nầy ra ngoại xã hội. Cần phải đem thiến”.

Hình ảnh tên dâm tặc nầy được phát tán tràn ngập trên Facebook. Trên Youtube tiếng khóc của em bé nghe thảm thương quá. Gây xúc động lòng người. Trước vụ việc động trời nầy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mới có văn bản yêu cầu điều tra sớm và phải có kết quả trong tháng 3/2017.



4). Những điều kỳ quái trong vụ việc

Vì sao điều tra trên 2 tháng mà chưa có kết quả?

Vụ việc có vật chứng, nhân chứng, có lời thú nhận tội của thủ phạm thế mà vì sao mãi đến 2 tháng mà chưa có kết quả?

Rõ ràng đây là hành vi hiếp dâm trẻ em vậy mà vì sao lại khởi tố về tội dâm ô với trẻ em? Dâm ô bị tù từ 1 năm đến 5 năm. Hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi bị tù từ 12 năm đến 20 năm.

2.2. Vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Vũng Tàu rơi vào im lặng rất khó hiểu





Ông già ó đâm, dâm tặc, cán bộ Nguyễn Khắc Thủy





2.2.1. Tổng quát về vụ việc





Vụ án bắt đầu từ ngày 19-6-2014 do anh ViJay phát hiện và chụp hình. Gia đình nạn nhân bé gái khoảng 6 tuổi tên Trương Nam Thi (TNT) đã gởi đơn tố cáo đến những cơ quan liên hệ nhưng vụ việc rơi vào im lặng rất khó hiểu. Quần chúng vô cùng phẩn nộ. Hãng luật Gold Key gởi đơn khiếu nại đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đến ngày 12-3-2017, Trần Đại Quang phải lên tiếng yêu cầu lãnh đạo Bộ Công An và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, chỉ đạo các cơ quan tư pháp “Điều tra, sớm làm rõ và kết luận về vụ việc”.

Như vậy, vụ án kéo dà trên 3 năm mà chưa có kết quả. Gia đình nạn nhân là bé gái Trương Nam Thi (TNT) có ý định buông xuôi, đầu hàng nhà nước Cộng Sản nầy. Nhưng nhà báo Đinh Thu Hiền nổ lực, kiên trì mong muốn vụ án đã bị chìm trong bóng tối XHCN ra ánh sáng của công lý.

2.2.2. Những nhân vật liên quan đến vụ án ấu dâm.





Thủ phạm tên Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi) cán bộ đảng viên, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước Vũng Tàu. Cư ngụ tại chung cư Lakeside, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Nạn nhân là em bé Trương Nam Thi, khoảng 6 tuổi. Mẹ em Thi là bà Trần Thị Thu Thủy cùng sống ở chung cư.





2.2.3. Diễn tiến vụ việc





Ngày 19-6-2014, anh ViJay, một doanh nhân, sống ở chung cư Lakeside phát hiện và chính mắt anh chứng kiến, ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô, dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục của bé gái khoảng 6 tuổi. Anh ViJay đưa điện thoại lên chụp hình thì cán bộ Thủy vội vàng rút tay ra khỏi quần của em bé.

Sau đó, anh ViJay đến công an phường Nguyễn An Ninh đưa đơn tố cáo. Nhưng chính quyền không có một phản ứng nào cả trước vụ việc nghiêm trọng nầy. Công an im lặng nhận đơn rồi thôi.

Mãi đến ngày 24-6-2016, cũng chính anh ViJay phát hiện ông Thủy tiếp tục đi với một bé gái khác trong khuôn viên của chung cư. Vì anh không biết đứa bé sống ở đâu nên không báo cho gia đình em biết.

Tới khi chị Trần Thị Thu Thủy thấy con gái, Trương Nam Thi, cứ đến nửa đêm thì hoảng sợ, khóc lóc.

Bé gái kể lại cho mẹ nghe, có ông già đeo kính, tóc bạc đã nhiều lần dùng tay và miệng tiếp xúc vào chỗ kín của em. Chị Thu Thủy lén ghi âm lời của con và lập tức gởi đơn tố cáo tới những cơ quan chức năng liên hệ.

Đồng thời người mẹ nầy cũng đưa vụ việc lên mạng xã hội.

Khi đó anh ViJay mới tìm đến gặp chị Thu Thủy và khẳng định chính mắt anh đã nhìn thấy ông Thủy đi cùng con gái của chị. Và cũng có chụp hình.

Theo lời kể của em Nam Thi thì ông Thủy đã có nhiều lần xâm hại em ở nhiều địa điểm khác nhau.

Công an ra tay. Thay vì khởi tố hình sự, công an lại mời các bên đến và hướng dẫn hòa giải dân sự.

Vụ việc vỡ lỡ, có 9 em bé trong chung cư lên tiếng bị xâm hại mà thủ phạm chính là cha già dịch, ó đâm tên Thủy.

Hãng luật Gold Key tiếp nhận đại diện cho các gia đình của 9 bé gái nạn nhân.

Ông già mất nết nầy ỷ có thế lực rất mạnh nên đe dọa, sẽ thuê giang hồ băng đảng côn đồ Hải Phòng và thanh toán. Ông viết giấy dán lên cửa nhà bà Thu Thủy như sau: “Hãy chú ý sự an toàn của vợ chồng mày và con quái vật Trần Thu Thủy”.



Luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng luật Gold Key) cho biết: “Từ lúc khởi tố đến nay, gia đình bé gái bị xâm hại không hề nhận được bất cứ một thông tin phản hồi nào từ các cơ quan có thẩm quyền ở Vũng Tàu”.

Cán bộ đảng viên, giám đốc Ngân hàng Nhà nước, có tiền trong tay thì dư sức bỏ tiền ra để mua và cũng cố thế lực. Con nợ lúc nào cũng phải nể ông chủ nợ 3 phần. Sức mạnh của đồng tiền.

Tiền là tiên là phật

là sức bật của lò xo

là thước đo của lòng người

là tiếng cười của tuổi trẻ

là sức khỏe của tuổi già

là cái đà danh vọng

là cái lộng che thân

là cán cân công lý

tiền là hết ý (Bùi Văn Sạch)

Tội nghiệp cho Đại tướng Chủ tịch nước mà phải viết giấy chỉ đạo vụ việc ở một đơn vị hành chánh nhỏ nhất là phường khóm.

2.3. Vụ xâm hại tình dục trẻ em ở trường tiểu học Lương Thế Vinh quận Thủ Đức.

2.3.1. Diễn tiến vụ việc

Quần lót đẫm máu

“Con đau lắm mẹ ơi”

“Mẹ còn đau hơn con nữa con ơi” Hai mẹ con chị Vũ Thị Lài ôm nhau khóc. (Tên những nạn nhân và người liên hệ được đổi sang tên khác)

Chiều ngày 14-2-2017, chị Lài (Trần T.M.C.) phát hiện chiếc quần con gái đang mặc và cả hai chiếc quần đã thay trước đó đều dính đầy máu. Khi phát hiện con gái bị chảy máu ở vùng kín, chị Lài thẫn thờ ôm con vào lòng vỗ về. Lúc đó em Bích (N.T.P.N) chỉ khóc và nói: “Con đau lắm mẹ ơi. Từ chiều đến giờ con không đi tiểu được. Mẹ đưa con đi bác sĩ”.

Ngay trong buổi chiều, chị Lài kêu taxi từ Thủ Đức xuống bịnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn. Bác sĩ phụ khoa Từ Dũ chứng nhận “Em gái, 7 tuổi, bị rách trong vùng kín” và hướng dẫn làm đơn tố cáo gởi công an kèm theo giấy chứng nhận nầy.

Em Bích con chị Lài, 7 tuổi, học lớp một trường tiểu học Lương Thế Vinh, theo chế độ bán trú. Trường ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP/HCM. Bán trú là vì trẻ quá nhỏ nên được giữ ở lại trường sau giờ học do một cô bảo mẫu trông nom. Đến chiều, sau khi tan sở phụ huynh đến trường đón con về. Bảo mẫu không hẳn là một giáo viên.

Em bé kể lại với mẹ: “Lúc đó con đang bỏ giấy vào kệ thì chú Đông đi từ phía sau, các bạn nhìn thấy, bỏ chạy. Con chạy được vài bước thì chú chụp và kéo lại, giữ chặt con và làm đau con. Chú Đông áo đỏ quần đen, đeo đồng hồ vàng, thường tới giao nước cho các cô giáo”.

Cũng tối hôm 14-2-2017, chị Lài gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Thanh Hà. Gọi nhiều lần nhưng cô Hà không bắt máy.

2.3.2. Tóm tắt những mâu thuẩn chính của vụ việc



1). Giám định pháp y của bịnh viện Từ Dũ

Kết quả giám định y khoa của bịnh viện Từ Dũ: “Vết rách bên trong vùng kín gây sưng phồng là do bị xâm hại”. Bác sĩ cho toa mua thuốc chống nhiễm trùng (viêm âm hộ)



2). Lời khai của cô bảo mẫu Trương Nguyễn Thùy Linh Giang

“Cháu có vấn đề tâm sinh lý, thường hay “tự sướng” (Thủ dâm) khi ngủ.

Luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em cho đó là không hợp lý. Vì khi cháu bị chảy máu thì nhà trường phải đưa ngay đến phòng y tá hoặc một bịnh viện gần nhất. Đồng thời phải thông báo cho phụ huynh biết. Nội quy các nhà trường là như thế.



3). Tuyên bố của hiệu trưởng Nguyễn Văn Cứng

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Cứng trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên: “Em bé chơi nghịch bị té ngã đổ máu. Và tuyệt đối không có kẻ lạ mặt nào vào trường trong thời gian xảy ra vụ việc”.

Cha nội tên Cứng nầy nói ẩu mà không biết mắt cở miệng. Té cách nào cũng không làm chảy máu bên trong vùng kín cả. Nếu chảy máu bên trong thì bên ngoài phải có dấu vết cọ xát ở quần đang mặc. Bên ngoài vùng kín phải có trầy xước, sưng phồng. Sự thật thì những dấu hiệu nầy đều không có.

Nghệ thuật phát biểu của ông Cứng thật là tuyệt diệu, không có chỗ chê. Đó là “tuyệt đối không có người lạ mặt nào vào trường trong thời gian xảy ra vụ việc”. Mà thật ra thì đã có người quen mặt, là nhân viên nhà trường, tạm cho cái tên là ”dâm tặc bí ẩn”.



4). Báo cáo của Trưởng Phòng Giáo Dục Thủ Đức

Ngày 12/3, sau gần một tháng xảy ra vụ việc, ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Phòng Giáo dục Thủ Đức đưa ra báo cáo: “Ban giám hiệu trường này cho rằng, không có trường hợp bé Bích (học sinh lớp 1/8) bị người đàn ông tên Đông xâm hại tình dục như những gì chị Lài phản ánh”.

Theo VTC News, khi dư luận đang sôi sục trước sự việc trên, ngày 12/3, một văn bản được cho là của Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức gửi đến một số cơ quan chức năng với nội dung phủ nhận bé Bích bị xâm hại, đồng thời kết luận bé bị chảy máu do té ngã.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là văn bản này không có số, không có nơi nhận, không có ngày tháng, không có chữ ký của người có trách nhiệm và kể cả không có con dấu.

Liên quan đến văn bản trên, PV VTC News cùng các cơ quan báo đài khác đã đến Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức, trường tiểu học Lương Thế Vinh xin liên hệ làm việc nhưng đều bị từ chối hoặc báo là bận việc.



5). Khẳng định của đại tá Lê Anh Tuấn Trưởng CA Q. Thủ Đức

Màng trinh không bị rách. Không có tinh trùng trong âm hộ. Camera số 4 không hoạt động là do chị lao công vô tình cắt cầu dao điện sau khi dọn dẹp xong hội trường.



6) Vụ camera số 4 ngưng hoạt động

Camera số 4, một trong 8 camera, thu hình khu vực xảy ra vụ xâm hại ngưng hoạt động từ 11g18 phút đến 12g 22 phút là do chị lao công vô tình cắt cầu dao sau khi dọn dẹp xong hội trường. Đã dọn dẹp xong thì tại sao phải trở lại làm gì? Vô tình cắt cầu dao rồi lại vô tình hay cố tình mở cầu dao là phịa chuyện không hợp lý. Ém nhẹm. Vì sao không điều tra người lao công về vô tình hay cố tình tắt và mở điện ở hội trường?

Luật sư Nguyễn Văn Đức bức xúc nêu nhận xét. Trong vụ nầy công an Thủ Đức vào cuộc quá chậm. Cho tới nay, vụ việc đã xảy ra trên một tháng mà có những việc cần đẩy nhanh tiến độ nhất là camera số 4 mà công an lại nghe lời giải thích của nhà trường chứ không niêm phong và giám định phục hồi dữ liệu vô cùng quan trọng thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Phải xem xét trách nhiệm của nhà trường. Còn rất nhiều việc mà công an cần phải làm sáng tỏ.

7). Phóng sự của báo Thanh Niên. Sau khi phỏng vấn những người và cơ quan liên hệ, đã khẳng định bé gái lớp một bị xâm hại tình dục tại trường Lương Thế Vinh quận Thủ Đức.

2.3.3. Dâm tặc bí ẩn lộ diện vạch trần những mưu đồ dàn dựng, bao che tội phạm ấu dâm ở trường tiểu học Lương Thế Vinh, Thủ Đức



1). Dâm tặc lộ diện

Trên trang mạng của Thành đoàn Thanh Niên HCM có bài viết tựa đề “Chân dung kẻ cưỡng bức bé gái lớp 1 tại TPHCM”

Vì có liên hệ đến cá nhân nên Trúc Giang thận trọng chứng minh bằng thông tin chính thức của truyền thông đảng CSVN, để làm cơ sở lật tẩy những mưu đồ bao che cho tên dâm tặc, đồng thời cho thấy sự giấu giếm của tập thể giáo chức quận Thủ Đức phải gánh lấy tình trạng “một con sâu làm rầu nồi canh”.

THANH NIÊN VIỆT NAM @THANHNIENTPHCM

“Chân dung kẻ cưỡng bức bé gái lớp 1 tại TPHCM”

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Nguyễn Thanh Đông kẻ đã cưỡng bức bé gái lớp 1, trường Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trích nguyên văn bản tin: “Vụ án dâm ô tại trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức vào ngày 14/2 bị nhà trường che dấu và có hành vi xóa vật chứng khi cơ quan điều tra vào cuộc. Nhưng mãi đến ngày 11/3 mới được giới truyền thông trong nước tiết lộ. Nạn nhân là bé gái 7 tuổi học lớp 1. Phòng Giáo Dục Đào Tạo quận Thủ Đức có công văn trả lời rằng bé gái bị ngã té từ trên bàn xuống trong lúc chơi đùa chớ không phải bị xâm hại tình dục”…”Nghi phạm là Nguyễn Thanh Đông nhân viên công tác tại phòng máy vi tính của trường. Trước đây ông Đông là giáo viên tại trường Lương Thế Vinh, Thủ Đức và cũng từng bị các nữ sinh tố cáo có hành vi sờ mó”. (Hết trích)



Thông tin liên quan

2). Dâm tặc bí ẩn lộ diện lột mặt nạ những người gian trá

Dâm tặc lộ diện làm rớt mặt nạ những người, những cơ quan trong ý đồ bao che, đồng phạm mà điều đáng buồn nhất là những nhà giáo được xã hội quý trọng và đề cao nhất. “Lương sư hưng quốc” “Vì lợi ích trăm năm, trồng người” (Bách niên chi kế mạc như thụ nhân= Lợi ích trăm năm, trồng người)

Toàn thể giáo chức tại trường Lương Thế Vinh thiếu dũng cảm. Không dám nói sự thật. Im lặng là bao che, đồng lõa, làm ngơ trước tội ác. Thầy cô giáo thiếu lương tâm chức nghiệp của nghề được quý trọng. Dạy không tốt được mệnh danh là “Mất dạy”.

Ngành giáo dục quận Thủ Đức không làm tròn thiên chức nhà giáo. Giáo dục không tốt được mệnh danh là “Vô giáo dục”.





Cơ quan chức năng địa phương hành xử không minh bạch. Thiếu lương tâm cũng được mệnh danh là “Bất lương”.

Tóm lại, vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Thủ Đức được đánh giá ngắn gọn trong cụm từ: “Mất dạy. Vô giáo dục. Bất lương”.





3* “Bị bắt bớ, đánh đập vì phản đối nạn ấu dâm”







Chị Nguyễn Thanh Loan tại bệnh viện

Ngày 16-3-2017, trang mạng Dân Làm Báo đưa tin, ba thành viên của Nhóm Vì Môi Trường là các chị Nguyễn Thị Bích Ngà, Nguyễn Thanh Loan và chị Lê Thúy Bảo Nhi, đã bị Công an Thành Hồ bắt giữ, đánh đập và câu lưu trái phép khi ba chị trên đường đến trường tiểu học Lương Thế Vinh để biểu tình ôn hòa phản đối việc bao che nạn xâm hại tình dục của tên Nguyễn Thanh Đông, nhân viên phòng máy vi tính của trường.

Ba chị bị một nhóm đông đảo gồm mật vụ, dân phòng và bọn côn đồ, chận xe taxi lại, lôi ba chị ra hành hung rồi đưa về công an phường Linh Đông, Thủ Đức. Đánh đập, chửi bới, xúc phạm thô bạo và phá hoại tài sản cá nhân.

Được tin, một nhóm đông đảo đến đòi người. Đến chiều, chị Lê Thúy Bảo Nhi được thả ra. Đến 8 giờ tối, chị Nguyễn Thanh Loan thông báo cho biết chị đang nằm ở bịnh viện đa khoa Gò Vấp vì bị nhóm côn đồ quăng lên xe một cách thô bạo, đầu đập vào thanh sắt khiến chị bị choáng váng nên họ đưa chị vào phòng cấp cứu rồi âm thầm biến mất.



4* Vụ án Minh Béo

Luật sư người Mỹ gốc Nhật tên Mia Yamamoto, đàn ông chuyển giới sang phụ nữ. Tên thật là Michael Yamamoto. Tham gia quân đội từ 1966 đến 1968.

Ngựa quen đường cũ. Đi đêm có ngày gặp ma. Đi Mỹ thì bị “tổ trác” vào ngồi nhà đá, gỡ lịch.

Đó là trường hợp của nghệ sĩ hài Minh Béo. Ở trong nước, dư luận xôn xao về vụ anh nầy tấn công tình dục các nam nghệ sĩ trẻ, đẹp trai, thế mà Minh Béo vẫn bình bình an an ngày càng được nhiều khán, thính giả mến chuộng. Thế nhưng khi được mời qua Mỹ trình diễn, ngựa quen đường cũ, cái tật không chừa, cái nết không bỏ, nên bị dính chấu. Vào nhà đá gỡ lịch.

4.1. Diễn biến vụ việc

Theo báo The Orange County Register như sau.

Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh, 39 tuổi.

Ngày 20/3, Minh Béo trò chuyện cùng một nhóm vũ công trong một chương trình tìm kiếm tài năng do đài phát thanh địa phương ở Huntington Beach tổ chức.

Ngày 23/3, Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai, khi cậu bé đến tham gia buổi tuyển chọn. Ngay sau đó, nạn nhân đã báo cáo vụ việc với Sở Cảnh sát Garden Grove (GGPD).

Ngày 24/3, một nhân viên GGPD đã đóng giả vai thiếu niên 14 tuổi và liên lạc với Minh Béo, song song với quá trình điều tra. Minh Béo bị cáo buộc cố gắng gặp gỡ với thiếu niên này (thực tế do cảnh sát đóng giả) với ý định tiến hành hành vi dâm ô. Ngay lập tức, GGPD bắt giữ bị cáo.

Trưa 28/3, anh trai Minh Béo thừa nhận em bị cảnh sát Mỹ bắt giữ trên Zing.vn.

Ngày 29/3, văn phòng biện lý Quận Cam (OCDA, California, Mỹ) thông báo "Minh Béo bị khởi tố ngày 25/3 với các tội danh:

1). Quan hệ tình dục qua đường miệng với trẻ vị thành niên. (Oral copulation of a minor)

2).Toan thực hiện hành vi dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi. (Attempting to commit a lewd act upon a child under the age of 14)

3). Gạ gẫm trẻ nhỏ thực hiện hành vi dâm ô. ( Meeting with a minor with the intent to engage in lewd conduct.)

Ngày 16-12-2016, trong phiên xét xử cuối cùng, thẩm phán Terri K. Flynn-Peister - chủ tọa phiên tòa, đã tuyên án Minh Béo nhận mức phạt 18 tháng tù giam. Nhưng do hạnh kiểm tốt nên anh được mãn hạn tù sớm, được trả tự do vào ngày 19/12/2016. Theo đó, anh được nhà tù Theo Lacy thả vào lúc 1h45 sáng ngày 19/12/2016.



4.3. Các đồng nghiệp tố cáo Minh Béo về xâm hại tình dục

“Cho anh một tí, anh em thôi mà!”

Có hơn một chục nam ca sĩ, diễn viên trẻ mới vào nghề đã tố cáo Minh Béo về tội gạ tình, sàm sỡ, lạm dụng, quấy rối tình dục… Minh Béo luôn dùng cái chiêu ngỏ ý hứa hẹn sẽ giúp đỡ cho tham gia công ty của anh, hỗ trợ làm quản lý show diễn, cho giữ một vai trong vở kịch của anh. Tóm lại, hỗ trợ thăng tiến trong trong lãnh vực nghệ thuật sân khấu. Lăng xê tên tuổi…Hẹn đến nhà riêng để gạ tình. Nếu nạn nhân không hợp tác thì anh luôn nói: “Cho anh một tí, anh em thôi mà!”.



5* Thiến bằng hóa chất (Chemical castration)

Quốc hội Indonesia vừa thông qua luật cho phép hoạn (Thiến) dâm tặc bằng hóa chất. Vụ biểu quyết xảy ra sau vụ hiếp dâm tập thể và hạ sát bé gái 14 tuổi.

Các tổ chức nhân quyền phản đối, cho rằng không thể ngăn bạo lực bằng bạo lực. Tổ chức bác sĩ Indonesia nói thiến bằng hóa chất vi phạm đạo đức nghề nghiệp của họ.

Hoạn tội nhân bằng cách tiêm hormone nữ vào cơ thể đàn ông.

Cách nầy đã được thực hiện ở một số nước như: Ba Lan, Hàn Quốc, Nga và một số tiểu bang ở Hoa Kỳ như: California, Florida, Texas, Georgia, Iowa, Louiana, Montana, Oregon và Wisconsin.

Tiến sĩ Yohana Susan Yembise, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ trẻ em và trao quyền phụ nữ Indonesia cho biết: “Giờ chúng ta đã có những hình phạt nặng nhất: án tử hình, án chung thân, hoạn bằng hóa chất, nêu tên công khai, gắn thiết bị điện tử. Điều nầy đã thành luật cho nên mọi người phải tuân theo luật”.



6* Kết luận

Ấu dâm thì ở đâu cũng có nhưng ấu dâm ở Việt Nam đã tăng lên cao ở mức báo động đỏ. “Cứ 10 trẻ em ở Hà Nội thì có 8 em bị xâm hại tình dục (bao gồm sờ mó, sàm sỡ). Liên Hiệp Quốc và Quỹ Nhi Đồng LHQ (UNICEF) phải lên tiếng quan ngại về tội phạm nầy ở Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương đã bật khóc khi nhận được tin 3 vụ ấu dâm trong cùng một ngày.

Trúc Giang

Minnesota ngày 2-4-2017