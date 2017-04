Nam Cali: Sẽ Sụp 67% Bờ Biển Vì Nước Biển Dâng Cao Năm 2100

LOS ANGELES – Một cuộc nghiên cứu mới tiên đoán rằng với sự can thiệp hạn chế của con người, sẽ có từ 31% tới 67% bờ biển vùng Nam California có thể sẽ hoàn toàn bị cuốn trôi để lùi về các bờ đá vào năm 2100 với mực nước biển dâng cao từ 3.3 feet (1 meter) tới 6.5 feet (2 meters).Cuộc nghiên cứu sử dụng một mô hình điện toán để tiên đoán ảnh hưởng bờ biển gây ra bởi mức nước biển dâng cao và bởi sự biến đổi trong các nhịp điệu bão tố gây ra bởi biến đổi khí hậu.Người trưởng nhóm nghiên cứu này là Sean Vitousek, nói rằng sụp đổ của các bờ biển vùng Nam California không chỉ là chuyện của khu vực này mất bản sắc và lợi tức du lịch, nhưng cũng sẽ gây thiệt hại cho hạ tầng cơ cấu như cầu đường, cơ sở kinh doanh và nhà cửa.Kết quả cuộc nghiên cứu in trên tạp chí của tổ chức liên hội địa lý Hoa Kỳ (American Geophysical Union) là tạp chí Journal of Geophysical Research: Earth Surface.Các nhà khoa học sử dụng mô hình điện toán "CoSMoS-COAST," trong đó phân tích bờ biển vùng Nam California về biến đổi dưới ảnh hưởng của khí hậu và tình hình quản trị địa phương, cho thấy diễn tiến với thời gian dọc theo 500 kilômét bờ biển vùng Nam California, với các bãi cát, mỏm đá, đầu sông ra biển, kiến trúc thành thị… để tiên đoán.