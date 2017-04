DB Gốc Việt Ra Dự Luật: Nghiên Cứu Về Súng

ORLANDO, Florida – Dân biểu liên bang gốc Việt Stephanie Murphy đang tiến hành một nỗ lực để hạn chế các trường hợp chết vì súng tại Hoa Kỳ.Dân biểu Dân Chủ Stephanie Murphy loan báo hôm Thứ Tư rằng bà đề ra dự luật theo đó sẽ gỡ hạn chế việc sử dụng ngân sách liên bang để nghiên cứu nguyên nhân các trường hợp chết vì bạo lực súng đạn. Dự luật do bà đưa ra đã được ủng hộ của 7 tổ chức về an toàn súng tại Hoa Kỳ.Các tổ chức ủng hộ dự luật của DB Murphy là Sandy Hook Promise, Americans for Responsible Solutions and the Law Center to Prevent Gun Violence, Everytown for Gun Safety, the Brady Campaign to Prevent Gun Violence, Doctors for America, Coalition to Stop Gun Violence, và the National Law Enforcement Partnership to Prevent Gun Violence cùng kêu gọi quốc hội thông qua dự luật của DB Murphy. Dự luật này có tên là Gun Violence Research Act, H.R. 1478.DB Murphy nói rằng động lực từ cơ sở cho dự luật này đang tăng dần, bởi vì dân Mỹ đang đòi hỏi hành động, và rằng sự nghiên cứu sẽ cứu được mạng người. Bà nói, “Rất buồn là quá nhiều cộng đồng và gia đình đang bị tan rã vì bạo lực súng, và chúng ta cần nghiên cứu để ngăn chận bạo lực này trước khi nó tác hại, và để giảm số người chết khi chuyện bạo lực xảy ra. Việc soạn thảo chính sách tốt cần dựa vào sự kiện có thật,c hứ không dựa vào sợ hãi, và dự luật của tôi sẽ cho chúng ta các dữ kiện thực. Tôi mang ơn sự ủng hộ từ các tổ chức an toàn súng đạn, và tôi sẽ đấu tranh không ngừng để giữ an toàn cho cộng đồng và các trẻ em.”Dự luật của Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy sẽ gỡ bỏ một điều khoản năm 1996 trong đó ngăn cản trung tâm phòng chống bệnh CDC và các cơ quan y tế Hoa Kỳ khác không được thực hiện nghiên cứu về các trường hợp liên hệ tới súng. Dự luật H.R. 1478 của bà đang gặp gian nan vì Đảng Cộng Hòa kiểm soát quốc hội có lập trường ủng hộ sử dụng súng và ngăn cản việc dùng tiền liên bang nghiên cứu về nguyên nhân các vụ bạo lực súng đạn.