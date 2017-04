Bụi Rất Nhỏ Vô Nam Hàn Gây Hại Lớn

SEOUL, Nam Hàn -- Bụi rất nhỏ đang làm hại Nam Hàn.Bản tin KBS ghi rằng 86% lượng bụi siêu nhỏ tại Seoul tràn vào từ bên ngoài Nam Hàn.Viện Khoa học môi trường quốc gia thuộc Bộ Môi trường Nam Hàn hôm thứ Năm (30/3) cho biết 86% lượng bụi siêu nhỏ bao trùm Seoul và khu vực lân cận thủ đô trong năm ngày, kể từ ngày 17/3 đến 21/3, đã tràn vào Nam Hàn từ bên ngoài lãnh thổ.Tỷ lệ bụi siêu nhỏ có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm (PM10) tràn vào Nam Hàn từ bên ngoài lãnh thổ đã tăng từ 62% lên 80%. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình của bụi siêu nhỏ có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm (PM2.5) là 75%, và đã lên tới 86% vào ngày 21/3, ngày thành phố Seoul đưa ra cảnh báo bụi siêu nhỏ ở mức xấu, và là lần cảnh báo thứ ba trong năm 2017.Tỷ lệ phân tích bụi siêu nhỏ cho thấy những hạt bụi siêu nhỏ phát tán từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, và Nhật Bản đã ảnh hưởng không nhỏ đến nồng độ bụi siêu nhỏ trong không khí Nam Hàn. Trong số này, bụi siêu nhỏ từ Trung Quốc được cho là mang lại những ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với bầu không khí Nam Hàn.Theo Bộ Môi trường Nam Hàn, tỷ lệ bụi siêu nhỏ tràn sang Nam Hàn từ nước ngoài mỗi ngày chiếm khoảng từ 30-50%, và lên tới 60-80% trong những ngày bụi nhỏ dày đặc.Một bản tin khác của KBS cũng cho biết rằng bụi siêu nhỏ làm tăng nguy cơ chết sớm.Tạp chí Nature số ra hôm 30/3 (theo giờ địa phương) đã đăng luận văn nghiên cứu về những ảnh hưởng của bụi siêu nhỏ đối với sức khỏe con người của nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học California, Irvine (Mỹ).Báo cáo này đã phân tích đường di chuyển của bụi siêu nhỏ PM 2.5, tức các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm, phát sinh từ các khu công nghiệp trên thế giới và ước tính số người chết sớm vì bệnh tim, phổi hoặc các bệnh về máu tại các khu vực nằm trên đường di chuyển của bụi siêu nhỏ này.Báo cáo này ước tính khoảng 3,45 triệu người không đạt được tuổi thọ kỳ vọng do bụi siêu nhỏ. Trong số này, 410.000 người được cho là đã chết do ảnh hưởng của bụi siêu nhỏ bay đến từ khu vực khác.Trung Quốc được cho là quốc gia phát sinh lượng bụi siêu nhỏ nhiều nhất trên thế giới, và hai nước láng giềng Nam Hàn và Nhật Bản đang phải chịu tác động lớn do bụi nhỏ từ Trung Quốc tràn qua. Ước tính riêng trong năm 2007, con số nạn nhân chết sớm do bụi siêu nhỏ ở Hàn và Nhật lên tới 30.900 người. Tỷ lệ này ở Đông Âu là 47.000 người do ảnh hưởng từ bụi mịn phát sinh từ các quốc gia Tây Âu, trong khi đó, con số này ở Tây Âu là 2000 người do vấn nạn bụi siêu nhỏ tràn sang từ Mỹ.Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ước tính số người chết sớm hơn tuổi thọ kỳ vọng do ảnh hưởng của bụi siêu nhỏ theo từng khu vực.