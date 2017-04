Đài Loan Tố TQ Siết Hồng Kông

TAIPEI, Đài Loan -- Nhà nước Bắc Kinh siết chặt Hồng Kông... Đó là cơ hội để Đài Loan ca ngợi chế độ dân chủ của mình.Bản tin RTI ghi lời Uỷ viên lập pháp Đài Loan Huỳnh Quốc Xương của Đảng Lực lượng Thời đại do tham gia cuộc biểu tình Hoa Hướng Dương của các sinh viên Hồng kông nên đã bị khởi tố, những người lãnh đạo của cuộc biểu tình như Huỳnh Quốc Xương, Lâm Phi Phàm, Trần Vi Đình đã được Toà án xét vô tội trong phiên toà ngày 31/3, trước kết quả này theo lời Phủ tổng thống Đài Loan cho biết, cuộc biểu tình Hoa Hướng Dương của sinh viên là cột mốc quan trọng, thể hiện nền dân chủ của Đài Loan đã tiến thêm một bước vững chắc hơn.Cuộc vận động này cũng đã nhắc nhở chúng ta, bất cứ một chính đảng nào nếu đi ngược lại tự do dân chủ và phúc lợi xã hội của người dân thì tính chính nghĩa của chính đảng đó cũng sẽ không còn tồn tại.Phát ngôn viên của Phủ tổng thống Đài Loan Lâm Minh Hạc nói: “Cuộc biểu tình Hoa Hướng Dương của sinh viên Hồng Kông trong ngày 18/3 không những thể hiện sự tiến bộ của nền dân chủ Đài Loan, mà thông qua đó đã khởi phát thêm sự tham gia của toàn thể công dân trong xã hội, làn sóng dân chủ mới này, càng làm cho giá trị của tự do dân chủ và chính nghĩa công bằng trong xã hội được nâng lên tầm cao mới, đồng thời dẫn dắt phúc lợi của người dân được nâng cao toàn diện.”Phát ngôn viên Lâm Hạc Minh nói, cuộc biểu tình này cũng nhắc nhở mọi người, người dân mới là chủ nhân của nước nhà, bất cứ một chính quyền nào nếu tác lý khỏi sự bảo đảm của tự do dân chủ và phúc lợi của người dân, thì sẽ mất đi sự tồn tại của chính nghĩa, đây chính là ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc biểu tình mang tên Hoa Hướng Dương.Cuộc biểu tình Hoa Hướng Dương đã có kết quả phán xét, ngoài uỷ viên lập pháp Huỳnh Quốc Xương, và hai lãnh đạo khác là Lâm Phi Phàm và Trần Vi Đình, tổng cộng 22 người bị khởi tố đều được xét xử vô tội.