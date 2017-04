Vậy Là Kinh Doanh Vỉa Hè

Vìa hè là tiền... đó là ý thức mới của các quan chức thành phố. Do vậy, phải nghĩ kế cho ra tiền.Bản tin VnExpress hôm Thứ Sáu kể chuyện: TP Sài Gòn muốn cho kinh doanh trên vỉa hè rộng 5 mét. Những vỉa hè rộng trên 5 m và lòng đường một số tuyến có thể được sử dụng phục vụ việc kinh doanh, buôn bán, giữ xe…Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP SG đang lấy ý kiến các sở ngành, quận huyện về dự thảo Sửa đổi quy định quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, để trình UBND thành phố. Việc này là để sử dụng lòng đường, vỉa hè hiệu quả và đúng mục đích.Dự thảo lần này nêu chi tiết, cụ thể các hoạt động bị cấm khi sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè như: cấm tự ý xây dựng, đào bới; xây dựng trái phép trong phạm vi chỉ giới đường đỏ; đặt, dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà...Bản tin nói, dự kiến bề rộng vỉa hè sử dụng để trông giữ xe phải đạt tối thiểu 3 m và khi cho thuê kinh doanh phải đạt 5 m. Phần còn lại phải rộng ít nhất 1,5 m để cho người đi bộ. Lòng đường phải bảo đảm phần đường còn lại có bề rộng tối thiểu cho 2 làn xe trên một chiều.Phần được phép sử dụng phải được kẻ vạch sơn phân định, lát gạch khác, rào chắn cố định, biển báo...Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyn Thanh Hóa, Cần Thơ và Hải Dương: Nặng gánh nuôi “quan”...Tình trạng “quan nhiều hơn lính” là do quy định của trung ương và thực hiện của địa phương.Sau buổi làm việc tại tỉnh Hải Dương vào ngày 28-3, đoàn giám sát Quốc hội (QH) làm việc tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29-3 và TP Cần Thơ ngày 30-3 lại tiếp tục cho thấy bộ máy hành chính nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, “quan nhiều hơn lính”.Ở Hải Dương, cứ hơn 2 lãnh đạo thì có 1 nhân viên, cụ thể chỉ có 301 chuyên viên trong khi có 635 cán bộ từ cấp phó phòng trở lên. Ở Thanh Hóa, Sở Tư pháp có 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên và chỉ có 18 công chức với 1 người lao động; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh này và Phòng Công chứng số 2 chỉ có một cấp trưởng, một cấp phó, không có trưởng phó phòng và không có nhân viên... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ có đến 22 trưởng, phó phòng trong khi chỉ có 15 chuyên viên… Tình trạng “quan nhiều hơn lính” là do quy định của trung ương và thực hiện của địa phương...Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: 1 người rơi từ công trường đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông...Khoảng 18h30 tối ngày 31/3/2017, tại số 228 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi đang thi công nhà ga trên cao thuộc tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, nhiều người dân nghe thấy tiếng động lớn như có người rơi từ trên cao xuống đất.Tại hiện trường, người dân thấy 1 người đàn ông đã nằm ở dưới đường...Báo Lao Động lại kể chuyện ở Vĩnh Long: Chìm ghe chở 90 tấn ximăng trên Vàm Cái Cá...Ghe đi từ Vàm Cái Cá ra sông Cổ Chiên cách 300m theo hướng thượng lưu (Cầu Mỹ Thuận), thì tai nạn xảy ra. Do ghe bị thủng dưới lường, chủ phương tiện trên đã cho ghe tấp vào bờ và được người dân địa phương (bờ kè sông Tiền, Phường 2, TP Vĩnh Long) ứng cứu.Chiếc ghe bị chìm cùng 90 tấn xi măng thiệt hại hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người, chỉ có 1 thanh niên do quá sức, bị ngất xỉu và được xe của CSGT TP.Vĩnh Long đưa vào bệnh viện cấp cứu.Báo Kiến Thức kể chuyện Hà Nội dẹp vỉa hè: Dân mang dưa muối treo lên cây, xách cá bán dạo...Dưa muối treo lên cây, xách cá đi bán dạo, hàng quán thu vào ngõ nhỏ,... là những kiểu mưu sinh ở Hà Nội khi lực lượng chức năng đẩy mạnh việc dẹp vỉa hè.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kê chuyện: Hạ Long đóng cửa toàn bộ cửa hàng chỉ đón khách Trung Quốc...Ngày 31-3, UBND TP Hạ Long đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng, chủ 15 cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch Trung Quốc trên địa bàn thành phố về nội dung trên.Theo đó, TP Hạ Long yêu cầu các cơ sở này thực hiện đóng cửa và dừng ngay toàn bộ hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch Trung Quốc trước 13h ngày 31-3....Thế thì, nhóm 15 cửa hàng này có nên ra bán ở vỉa hè chăng?