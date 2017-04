Khách Sạn, Vé Phi Cơ Đại Hạ Giá Vì Trump, Tìm Chuyến Bay Từ Châu Âu Tới Mỹ Giảm 12%

WASHINGTON -- Các khách sạn và các hãng hàng không tại Hoa Kỳ đang hạ giá ào ạt trong khi du khách quốc tế tránh vào thăm nước Mỹ vì các chính sách siết di trú của Tổng Thống Donald Trump, theo lời một công ty du hánh lớn nhất thế giơ1ới cho biết.Dara Khosrowshahi, Tổng quản trị Expedia, công ty đaị lý du lịch trên mạng lớn nhất về thương vụ, cảnh cáo rằng ngành du lịch Hoa Kỳ “đang chuẩn bị cho một năm sóng gió trong khi quốc tế không còn ưa thích vào Hoa Kỳ nữa,” theo báo Financial Times.Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Năm 30/3/2017 đã kháng án đối với một phán xử của một chánh án liên bang Hawaii gia hạn lệnh ngưng các hạn chế do Trump đưa ra đối với một số quốc gia có đa số dân là Hồi giáo.Trump nói rằng hạn chế dân các quôc gia đó vào Mỹ là vì an ninh quốc gia.Khosrowshahi nói với Financial Times rằng sắc lệnh của Trump làm Hoa Kỳ không còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế,:Một trong 2 điều đang xảy ra. hoặc là phải hạ giá để tìm thêm du khách, hoặc là chấp nhận hậu quả thương vụ du lịch suy giảm. Khi chúng tôi quan sát các kinh doanh ngànhd u lịch, chỉ số tiền dẫn là giá tiền, và giá tiền đang giảm xuống.”Trong khi đó, theo trang tìm kiếm du lịch Kayak, những tìm kiếm từ Châu Âu cho các chuyến bay tới Hoa Kỳ đã giảm 12% kể từ khi bầu cử Mỹ hoàn tất (tháng 11/2016).Tuy nhiên, người Đức trong cùng thời kỳ này có mức tăng 10% tìm kiếm chuyến bay sang Mỹ.Tuy nhiên, chiết tính là ngày du lịch Hoa Kỳ sẽ mất 18 tỷ đôla trong 2 năm tới.