Mất Việc Vì Can Sếp Việt Sắp Hôn Nữ Nhân Viên

NEW YORK CITY -- Ông sếp gốc Việt sách nhiễu tình dục một nữ nhân viên... khi kỹ sư Tarek Ahmed tại bảo tàng American Museum of Natural History nhìn thấy ông sếp Sam Tran hồi tháng 10/2016 trong một hội nghị đã dí cô vào một góc và tính hôn cô này, Ahmed tới can ra...Sau khi Ahmed kéo Sam Tran ra, buộc Sam Tran xin lỗi cô nữ nhân viên.Thế rồi, một tháng sau, Tarek Ahmed bị sa thải, theo đơn Ahmed kiện ra tòa Manhattan Federal Court.Roberto Lebron, phát ngôn viên của bảo tàng viện, từ chối bình luận về hồ sơ kiện này.Báo New York Post cho biết ông Sam Tran không trả lời yêu cầu phỏng vấn.