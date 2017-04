Trump University: Trả Lại 90% Học Phí Cho 4000 Người; 1 Chánh Án Cho Trả 25 Triệu Giải Quyết Vụ Kiện Chống ĐH Trump

NEW YORK - 1 chánh án quyết định dàn xếp 25 triệu MK để giải quyết vụ kiện chống lại cơ sở gọi là Trump University – hàng ngàn người đuợc trả lại gần hết học phí.Chánh án Gonzalo Curiel tuyên bố: phán quyết này là công bằng, thích đáng và hợp lý.Gần 4000 người sẽ đuợc trả lại khoảng 90% học phí để học nghề địa ốc tại Trump University.Thỏa hiệp đuợc đồng ý 10 ngày sau khi ứng viên Trump thắng cử, nhưng cần có sự chấp thuận của toà án.Trump University thành lập năm 2005 – theo hồ sơ toà án, lệ phí 1 năm thực tập tại Trump University là 1495 MK, nhưng niên liễm hội viên là 10,000 MK và lệ phí để dự khóa học gọi là hội thảo “Gold Elite” là 35,000 MK.Trump University ngưng hoạt động năm 2010 cùng năm Nha giáo dục New York ra lệnh ngưng, vì chương trình địa ốc của Trump University không có giấy phép.Trump University là đối tượng kiện trong 3 hồ sơ, 2 vụ kiện tập thể tại toà liên bang ở San Diego, và 1 vụ tại tiểu bang New York.