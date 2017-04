8000 Vụ Tai Nạn Lao Động/Năm

Trong năm 2016 cả nước xảy ra gần 8 ngàn vụ tai nạn lao động, trong đó có hơn 860 người thiệt mạng.Bản tin RFA ghi rằng báo cáo do Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội Việt Nam công bố vào ngày 31 tháng 3 cho thấy phần lớn người chết vì tai nạn lao động thường tập trung ở khu vực mà người lao động làm việc không có hợp đồng lao động.Nguyên nhân các vụ tai nạn lao động được phân tích theo điều tra cho thấy do người sử dụng lao động không có thiết bị đảm bảo an toàn cho người lao động chiếm 8,4% tổng số vụ; không huấn luyện an toàn lao động cho người làm việc chiếm 11,4%.Phía người lao động thì do vi phạm qui trình an toàn lao động chiếm 15.3%, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chiếm 2%.Cũng theo báo cáo được đưa ra, Thành phố Sài Gòn là khu vực có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất, Hà Nội đứng thứ hai.Những vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc đến trong báo cáo gồm vụ ngạt khí xảy ra tại lò vôi khu vực núi đá Yên Thái khiến 8 người chết, 1 người bị thương. Vụ tai nạn sạt lở vách đá tại mỏ đá công ty TNHH Tuấn Hùng, xã Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hoá làm 8 người chết.Trong khi đó, báo Pháp Luật phân tích rằng theo thống kê, TP. Sài Gòn đứng đầu về số vụ và số người chết. Cụ thể địa phương này xảy ra 106 vụ TNLĐ với 112 người chết, số người bị tai nạn 1.735 người. Hà Nội xếp thứ hai với 76 vụ TNLĐ làm 78 người chết, 262 số người bị tai nạn.Báo Pháp Luật ghi rằng theo phân tích từ hơn 200 biên bản điều tra các vụ TNLĐ làm chết người cho thấy, nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 42%. Cụ thể người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 17,8% tổng số vụ; thiết bị không đảm bảo an toàn chiếm 8,4% tổng số vụ; người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 11,4% tổng số vụ…Nguyên nhân do người lao động chiếm 17,3%. Cụ thể người lao động vi phạm quy chuẩn, quy trình an toàn lao động chiếm 15,3% tổng số vụ; người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chiếm 2% tổng số vụ. Còn lại 40,6% là những vụ TNLĐ xảy ra do các nguyên nhân khác.Theo đánh giá, thiệt hại về vật chất do TNLĐ xảy ra năm 2016, gồm: chi phí tiền thuốc, mai táng, bồi thường cho gia đình người bị nạn và những người bị thương hơn 171,63 tỉ đồng; thiệt hại về tài sản 7,8 tỉ đồng, tổng số ngày nghỉ do TNLĐ hơn 98.100 ngày.