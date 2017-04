Uniqlo: Sẽ Đóng Cửa, Rút Về Nếu Trump Đòi Sản Xuất Ở Mỹ

TOKYO/WASHINGTON -- Công ty trang phục Nhật Bản Uniqlo có một thông điệp gửi Tổng Thống Trump: chúng tôi sẽ rời bỏ Hoa Kỳ nếu ông đòi chúng tôi sản xuất toàn bộ trang phục tại Mỹ.Khẩu hiệu của Trump là “Mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”... Trump muốn hồis inh ngành sảnx uất Hoa Kỳ.Nhưng tỷ phú Tadashi Yanai, Chủ tịch công ty Fast Retailing Co., công ty mẹ của hãng Uniqlo, không ưa bất kỳ tối hậu thư nào bất lợi cho khách hàng.Yanai nói với báo Nhật Bản The Asahi Shimbun về lời yêu cầu của Trump là phải sản xuất trên đất Mỹ: “Nếu tôi bị trực tiếp nói như thế, tôi sẽ rút ra khỏi nước Mỹ vậy.”Công ty trang phục Uniqlo hiện có 51 cửa tiệm ở Hoa Kỳ. Yanai nói công ty dự định mở thêm ít nhất 20 tiệm nữa trong năm nay, mặc dù vẫn đang quan sát xem TT Trump có chính sách thay đổi thế nào về thương mại.Yanai nói ông không ưa thuế vào hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ. Ông nói bất kỳ thuế nào như thế đều làm tăng giá, và bất lợi cho khách hàng.Yanoi nói với báo Nhật:“Chúng tôi sẽ không có thể làm sản phẩm tốt tại Hoa Kỳ với giá có lợi cho người tiêu dùng. Thực sự, như thế sẽ là vô nghĩa khi kinh doanh tại Hoa Kỳ.”Một phát ngôn nhân công ty Uniqlo hôm Thứ Sáu thêm rằng công ty sẽ giữ giá trị kinh doanh chính yếu của công ty là cung cấp trang phục ở phẩm chất cao nhất với giá vừa túi tiền nhất.Peter Boockvar, nhà phân tích thị trường ở công ty The Lindsey Group tại Virginia, ghi nhận rằng Uniqlo vừa là công ty bán lẻ lớn, vừa là công ty thuê nhiều nhân viên tại Mỹ, và cũng là công ty thuê nhiều không gian thương mại bán lẻ tại Mỹ trong khi ngành bán lẻ Hoa Kỳ đang khủng hoảng.