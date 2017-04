Putin Chối Không Tìm cách Gây Ảnh Hưởng Bầu Cử Tại Mỹ; Nga: Quan Hệ Nga-Mỹ Hiện Nay Xấu Hơn Thời Chiến Tranh Lạnh

MOSCOW - Chủ nhân Điện Kremlin mượn cách nói của TT Regan để trả lời khi nhà báo trực tiếp hỏi Moscow có tìm cách gây ảnh hưởng với chu kỳ tuyển cử 2016 của nước Mỹ – TT Putin nói “Ông Reagan đã có lần, khi thảo luận về thuế, đáp lại công dân bằng câu “Hãy đọc môi của tôi – là KHÔNG”.Ông Putin lập lại bằng Anh ngữ “Read my lips: no”.Năm 1988, trong lúc tranh cử, PTT George W.H. Bush từng muợn lời ông Reagan như thế. Nhưng, trích dẫn “Read my lips” trở thành nổi tiếng vì ông Bush Lớn tăng thuế 2 năm sau. Ông Clinton dùng chuyện ấy như là điển hình của thất hứa trong cuộc tranh cử TT năm 1992. Từ đó, câu “Read my lips” trở thành cụm từ đồng nghĩa với nói dối.Mặt khác, tham vụ báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố hôm Thứ Sáu: quan hệ với Hoa Kỳ hiện nay có thể là xấu hơn thời gian cao điểm của Chiến Tranh Lạnh.Trong chương trình Good Morning America của ABC, khi ký giả George Stephanopolous hỏi: có phải Chiến Tranh Lạnh Mới đã bắt đầu, thì ông Peskov đáp “Có thể tệ hơn – là xấu hơn khi xét tới các hành động của Washington”. Ông Peskov cũng nhắc lại vụ 35 viên chức ngoại giao Nga bị đuổi hồi Tháng 12, mà ông mô tả là “không thân thiện”.Quan hệ Nga-Mỹ hiện nay không căng thẳng như thời điểm khủng hoảng Cuba, nhưng xấu đi nhiều trong 5, 6 khiá cạnh có ý nghĩa. 1 điểm quan trọng là Moscow đình chỉ hiệp ước về phi đạn nguyên tử tầm trung.Khi nói tới các tiếp xúc giữa ĐS Kislyak và cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, tham vụ Peskov nhấn mạnh: cả 2 người này không dự phần quyết định chính sách.