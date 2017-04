Từ Tai Nạn Tới Ung Thư

Ai cũng thế, hễ bước ra phố là sợ tai nạn...Báo Tuổi Trẻ kể chuyện ở Nghệ An, về hai vụ tai nạn thảm khốc liên tiếp, 6 người chết.Chiều 31-3, trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người tử vong.Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng hơn 16h chiều 31-3, tại xóm Dinh, xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách 24 chỗ của nhà xe Minh Hoan làm 3 người tử vong.Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên chiếc xe Minh Hoan đang chạy hướng tuyến TP Vinh - Quế Phong trên quốc lộ 48 thì đâm đối đấu với chiếc xe tải chạy ngược lại.Trong khi đó, câu chuyện nữ trưởng phòng Thanh Hóa thăng tiến thần tốc vẫn gây sôi nổi, theo báo Người Lao Động.Bây giờ thì, Thanh Hóa thú nhận đã sai phạm trong vụ bổ nhiệm thần tốc trưởng phòng Trần Vũ Quỳnh Anh,Chuyện này lộ là nhờ báo chí, kể rằng sau khi tốt nghiệp cử nhân tin học (hệ tại chức), đầu năm 2011, bà Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm Kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa (không qua thi tuyển). Năm 2012, bà Quỳnh Anh được điều về Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của sở này và đến tháng 4-2015 được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Chỉ 6 tháng sau, bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngoài nhà riêng, bà Quỳnh Anh từng sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác và một chiếc xe Cadillac Escalade trị giá nhiều tỉ đồng.Bà Quỳnh Anh là người được các trang mạng xã hội đồn đoán là “bồ nhí” của một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Dĩ nhiên, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã bác bỏ chuyện bồ nhí vì sau cánh cửa có ai mà biết... nhưng chuyện thăng chức thần tốc vẫn không giấu nổi.Chuyện mua bán qua mạng là sẽ có thuế nhé... nhưng luật còn phức tạp.Báo Người Đưa Tin kể rằng theo tổng cục Thuế, việc thu thuế bán hàng qua facebook là hoàn toàn có thể, bởi vì giao dịch trên mạng, dù nhiều năm sau khi giao dịch hoàn tất vẫn có dấu vết để lại.Trao đổi trong buổi họp báo về việc triển khai giải pháp niêm phong đồng hồ tổng các cơ sở kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước chiều ngày 31/3, đại diện tổng cục Thuế đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề thu thuế bán hàng qua facebook đang được dư luận quan tâm thời gian qua.Theo đại diện vụ Chính sách thuế, tổng cục Thuế, việc quản lý kinh doanh thương mại điện tử hiện nay đang khá phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, hiện còn tồn tại những vướng mắc về luật. Trong thời gian tới, tổng cục Thuế sẽ có những tham mưu cho các bộ, ngành để sửa đổi cho phù hợp.Những khó khăn, vướng mắc được đại diện Vụ này phân tích: theo các quy định của luật Thuế, đã kinh doanh, dù dưới bất kỳ hình thức nào thì người kinh doanh đều thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế. Với loại hình kinh doanh truyền thống, buộc phải có cửa hàng, có địa chỉ thì cơ quan chức năng có thể quản lý được dù doanh nghiệp không thực hiện kê khai.Tuy nhiên, với những người kinh doanh qua mạng online thì việc quản lý không đơn giản... Tổng cục Thuế sẽ tiến hành xin ý kiến của các bộ, ngành, trong đó đặc biệt có bộ Công thương để đề nghị sửa, bổ sung các quy định có liên quan. Từ đó mới có cơ sở để cơ quan thuế và cơ quan chức năng khác kiểm soát thu thuế.Và tuyệt vời là chuyện một phụ nữ bị 2 bệnh ung thư, tuy là quả phụ nuôi con bệnh liệt giường, nhưng ngaỳ ngày bà vẫn đi rửa chén...Báo Kiến Thức viết theo Em Đẹp, qua bản tin “Khâm phục nghị lực của người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư” kể về chị Hán Thị Hiển (41 tuổi, Tam Nông, Phú Thọ) - người phụ nữ mắc 2 bệnh ung thư này vẫn lạc quan vui sống, sáng đi rửa bát, chiều truyền hóa chất.Mắc 2 bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị Hán Thị Hiển (41 tuổi, Tam Nông, Phú Thọ) còn phải gánh chịu nỗi đau chồng mất vì bạo bệnh và con con trai duy nhất bị tai nạn giao thông. Chị Hiển tâm sự, nỗi đau đớn về bệnh tật không làm cho chị sợ. Điều mà chị băn khoăn lo lắng nhất chính là cậu con trai.“Giờ chồng đã mất, con tai nạn nằm một chỗ nếu tôi không cố gắng sống để lo cho con tôi ra đi cũng không yên lòng”, chị Hiển nói.Chị Hiển tình cờ phát hiện mắc ung thư dạ dày vào năm 2004 khi thấy thường xuyên đau bụng, ho ra máu. Chị đi khám khối u dạ dày đã di căn hạch ổ bụng ở giai đoạn III. Sau đó, chị Hiển phải cắt gần như toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch ổ bụng. Hai năm sau, năm 2006, chị Hiển thấy ngực có khối u bất thường đi khám, bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú.Để có tiền chữa bệnh chị Hiển đã đi rửa bát thuê cho một cửa hàng ăn trước cửa bệnh viện K2.“Sáng sớm tôi đi rửa bát sau đó vào viện truyền hóa chất. Sau đó, nhờ người quen tôi đã được giới thiệu công việc chăm sóc người ốm tại nhà với mức lương 7 triệu đồng/ tháng”, chị Hiển tâm sự...Xin chúc lành cho chị Hiển... Phải chi, các đại gia mở lòng từ bi giúp những người như chi...