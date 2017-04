Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Kỷ Niệm Đệ Thất Chu Niên (2010-2017)

Trong buổi tiệc kỷ niệm 7 năm thành lập CLB Tình Nghệ Sĩ.

Garden Grove (Bình Sa) - - Tại nhà hàng Seafood Place, Brookhurst, Garden Grove vào tối thứ Bảy ngày 25 tháng 3, 2017 Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, đã tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 7 năm thành lập. Nhân dịp nầy CLBTNS cũng đã giới thiệu đến đồng hương DVD “Việt Nam Tôi”.Như qúy đồng hương đã biết, sau Bảy năm hoạt động, CLB Tình Nghệ Sĩ dưới sự hướng dẫn và điều hành của Nha, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng đã trở thành một tổ chức khá quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là ở miền nam California, Thủ Đô tị nạn mang tên Little Saigon. CLB Tình Nghệ Sĩ đã có mặt trong hầu hết các chương trình sinh hoạt văn hóa xã hội của cộng đồng, đặc biệt là những chương trình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho quê hương Việt Nam.Khoảng 450 quan khách, cùng đồng hương, thân hữu tham dựDiều hợp chương trình do hai MC. Trần Quốc Bảo (Báo Thế Giới Nghệ Sĩ) và chị Như Hảo (Giám đốc Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam).Quan khách có: sự hiện diện của các vị Niên Trưởng, các vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông trong số quan khách có: GS Dương Ngọc Sum, GS Trần Huy Bích, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là GS Vân Bằng, Ông Bà GS Trần Năng Phùng, GS/TS Cao Kiều Phong, Ông Bà GS Song Thuận và phu nhân; phu nhân cố GSTS Nguyễn Thanh Liêm; Đốc Sự Châu Văn Đễ, Chủ Tịch Hội Lăng Ông Bà Chiểu; Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Tạ Đức Trí và phu nhân; Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali và phu nhân; ông Tyler Diệp, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster; ông Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và phu nhân; bà Frances Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; DS Nguyễn Đình Thức và Dr. Trinh On đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; Kỹ Sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch CĐVN Nam Cali.; cựu Đại Tá Lê Khắc Lý và bà Minh Nguyệt, cố vấn CĐVN Nam Cali; LS. Nguyễn Văn Giỏi, nhà báo Ngọc Hoài Phương và phu nhân, Bà Nga Nguyễn, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại; ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và phái đoàn; HQ. Vũ Đình Thọ và phái đoàn Hội Hải Quân Cửu Long; Hiền Tài Ngô Thiện Đức, Châu Đạo Cao Đài Nam Cali; bà Từ Dung, sáng lập Hội Cao Niên Á Mỹ; bà Mộng Lan, Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Việt My Orangẽ; bà Trúc Minh, nhân sĩ; bà Đào Bích Ty, Hội Trưởng Hội Thái Bình Hải Ngoại; các nhà văn Lê Anh Dũng, Phạm Trần Anh, Tràm Cà Mau... Ngoài ra còn có một số các hội đoàn như: Cựu Học Sinh Chu Văn An, Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt Nam, CLB Hùng Sử Việt, Hậu Duệ Bảo Tàng QL VNCH, nhóm tác giả Việt Bút, Hội Ái Hữu Cà Mau, v.v.Trước khi chính thức khai mạc buổi tiệc, quan khách và đồng hương tham dự đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục chọn lọc đã được tập dợt rất công phu, đòi hỏi nhiều sự cố gắng của các anh chị em trong Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ. Từ màn múa với hình ảnh chiếc áo dài bà ba mộc mạc trong nhạc phẩm "Chiếc Áo Bà Ba" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, đến những chiếc áo dạ hội sang trọng của các cô trong bài "Đóa Hồng Valentine" của nhạc sĩ Cao Minh Hưng hay bài "Điệp Khúc Tình Yêu", đều tạo cho khán giả sự say sưa theo dõi những kiểu cách dàn dựng công phu cho phù hợp qua từng bản nhạc.Chương trình chính thức bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ban văn nghệ CLBTNS phụ trách. Tiếp theo phần nghi thức toàn ban hợp ca hát nhạc phẩm "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc", một sáng tác của 2 nhạc sĩ sáng lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đó là cố nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Đặc biệt trong trong phần trình diễn năm nay, chúng tôi thấy có sự hiện diện của khoảng 30 em trong ban thiếu nhi của CLB Tình Nghệ Sĩ cùng đứng hát chung với khoảng 40 thành viên trong Ban Hợp Ca của CLB Tình Nghệ Sĩ. Chúng tôi thấy đây là một Ban hợp ca hùng hậu trong cộng đồng với sự có mặt của các thế hệ khác nhau.Sau bản hợp ca, Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện của qúy quan khách cùng tất cả mọi người tham dự. buổi tiệc kỷ niệm 7 năm của CLB Tình Nghệ Sĩ, sự hiện diện của qúy vị đã nói lên sự yêu mến và hỗ trợ của đồng hương Việt Nam chúng ta ở đây dành cho CLB Tình Nghệ Sĩ.Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng cũng nhắc đến các mục đích chính mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã đề ra từ ngày đâu thành lập như: bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam ở hải ngoại, nâng đỡ và phát triển tài năng trẻ cũng như yểm trợ và tham gia công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, và nhân quyền trên quê hương Việt Nam. Cho đến nay, CLB Tình Nghệ Sĩ đã có mặt và sinh hoạt ở nhiều thành phố lớn và một số các tiểu bang của Hoa Kỳ như San Diego, San Jose, Houston TX, Atlanta, Florida và gần đây nhất là tiểu bang Arizona cũng như một số quốc gia khác như Đức, Pháp, Úc, v.v.Nhân dịp này, Hội trưởng Cao Minh Hưng cũng giới thiệu đến đồng hương qúy vị trong Ban Cố Vấn gồm có: nhà truyền thông Như Hảo, Cố Vấn Truyền Thông, Thi sĩ Quỳnh Giao, Cố vấn BCH CLB Tình Nghệ Sĩ. Anh cũng không quên nhắc đến vị cố vấn đã ra đi là GS/TS Nguyễn Thanh Liêm và anh cảm ơn sự hiện diện của cô Phương, phu nhân của cố GS Nguyễn Thanh Liêm. GS/NS Lê Văn Khoa cũng là Cố Vấn về Âm Nhạc nhưng vì bận việc nên ông không thể tham dự. Các thành viên của Ban Chấp Hành Trung Ương cũng lần lượt được giới thiệu như anh Phạm Ngọc Lân, Phó Ngoại Vụ, chị Lisa Trần, Phó Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Kế Hoạch, anh Hạnh Cư, Trưởng Ban Văn Nghệ, anh Bình Truơng, Trưởng Ban Xã Hội, anh Phạm Hoàng, Thủ Quỹ, chị Hạnh Lê, Trưởng Ban Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, và chị Thái Ngọc Nhung, Hội trưởng chi nhánh Arizona.Chị Hạnh Lê trong vai trò Trưởng Ban của chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ đã giới thiệu sơ lược đôi nét về chương trình với các lớp học múa và hát vào mỗi chiều thứ Bảy hoàn toàn miễn phí.Tiếp theo Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng một MC duyên dáng đã lên giới thiệu đến qúy vị quan khách cùng đồng hương về DVD "Việt Nam Tôi" mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã thực hiện vào tháng 10 năm 2016 vừa qua nay đã được phát hành nhân dịp kỷ niệm Bảy năm thành lập CLBTNS.Trong phần phát biểu, các vị dân cử, đại diện dân cử, các vị nầy cũng đã ca ngợi về những thành quả và những đóng góp cho cộng đồng trong suốt bảy năm qua mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã thực hiện. Sau đó một số vị cũng đã trao bằng tưởng lục đến Nha Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng.Xen lẫn chương trình có phần rình diễn văn nghệ của các ca sĩ như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ngọc Trọng, Trọng Nghĩa và các ca sĩ của CLB Tình Nghệ Sĩ. Khán giả đặc biệt tán thưởng 2 màn trình diễn của các em thiếu nhi là bài "Việt Nam Ơi! Việt Nam Ơi!" và "Xuân và Tuổi Trẻ". Đây chính là những mầm non tiếp bước trong tương lai mà CLB Tình Nghệ Sĩ đã bỏ nhiều công sức để đào tạo và hướng dẫn cho các em.Chương trình có phần xổ số lấy hên với nhiều giải thưởng giá trị.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ thật vui để bù lại những ngày khó nhọc chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Bảy năm thành lập CLBTNS.Chương trình Đệ Thất Chu Niên kết thúc vào lúc 11:30 pm.Cần tìm hiểu về những sinh hoạt của CLB/TNS xin liên lạc với Nha nhạc sĩ Cao Minh Hưng: (714) 403-9315.