GSV Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Khai Trương Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Mới

Trong Lễ Khai Trương Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng Quận Cam (mới) số 15496 Magnilia, Thành phố Westminster vào lúc 9 giờ sáng Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017 hàng trăm quan khách và cư dân đã tham dự buổi lễ khai trương Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng (mới).Buổi lễ có sự hiện diện của một số các viên chức chính quyền Quận Hạt, các Thành phố lân cận, các cơ quan truyền thông và cư dân.Mở đầu buổi lễ khai trương Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cà qúy vị quan khách cùng cư dân trong địa hạt tham dự, sau đó ông cho biết mục đích mở thêm một Trung Tâm Phục Vụ Cộng Đồng mới là nhằm để phục vụ cho cư dân trong vùng tiện việc liên lạc khi cần thiết, vấn đề đi lại dễ dàng hơn khi phải đến văn phòng tại Santa Ana.Sau đó một số quan khách lên phát biểu, những vị nầy cũng đã ca ngợi tinh thần phục vụ cư dân của GSV Andrew Đỗ.Tiếp tục chương rình, ban tổ chức mời quan khác và đồng hương thăm qua cơ sở làm việc, rong lúc nầy GSV Andrew Đỗ cũng đã trả lời một số câu hỏi của cư dân.Được biết Trung Tâm có các chương trình phục vụ như:- Chương trình Y Tế, Thiếu Nhi và Học Đường: Tiếp cận các chương trình Y Tế do Quận Cam cung cấp liên quan đến thai nhi và chủng ngừa cho các học sinh.- Giải thích và tiếp cận các chương trình bảo hiểm Y tế: Bao gồm các chương trình bảo hiểm Y tế Medi-Cal, OneCare Connect và các chương trình Y tế công đồng Quậm Cam, nhằm giúp đỡ cư dân quyết định các chương trình bảo hiểm y tế của mình.- Chương trình trợ cấp gia cư: Văn phòng thường trực đặc trách tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình trợ cấp gia cư của Quận hạt.- Chương trìmnh giảm thuế thổ trạch: Nhận tất cả các hồ sơ xin giảm thuế Thổ Trạch thuộc chương trình tái xét trị giá bất động sản.- Các dịch vụ cho người Cao Niên: Tìm hiểu chi tiết về dịch vụ săn sóc tại gia của Quận Cam và các dịch vụ khác do Cơ Quan Phục Vụ Cao Niên cung cấp.- Các dịch vụ tốc hành của văn phòng Chánh Lục Sự: Làm Hộ Chiếu hay các giấy tờ hộ tịch như Chứng Chỉ Hôn Thú tại chỗ thay vì phải đến văn phòng chính tại Santa Ana.Ngoài ra văn phòng còn có nhân viên hướng dẫn và giải thích những thắc mắc của cư dân trong vùng về những lãnh vực khác...Sau khi thăm qua văn phòng, Ban tổ chức lễ khai trương mời đồng hương tham dự thưởng thức nột số thức ăn nhẹ do văn phòng khỏan đãi.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 552-5834.