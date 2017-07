Nhật Ký Biển Đông: Nên Hay Không Nên Có Vũ Khí Nguyên Tử?



Đào Văn Bình





Ngày 21/3/2017 MSNBC đưa tin về một cái chết lạ kỳ “Một em bé 4 tuổi ở Minnesota vô tình chết ngạt trong phòng thử của một tiệm bán đồ cũ và quần áo cũ. Theo lời khai của bà mẹ, Ryu Pena chơi trong phòng thử thì bà ngoại đang bận thử quần áo. Bà ngoại lên tiếng gọi và lần đầu em bé lên tiếng trả lởi. Rồi bà bước ra ngoài phòng thử, nhìn dưới cánh cửa phỏng thử bên kia thì không thấy chân người. Bà vội ra ngoài tìm em bé, khi bà quay lại, bước vào phòng thì thấy xác em treo lơ lửng ở đó. Theo lời kể của người mẹ tên Denise Gonzales, em bé đã lấy một chiếc ghế đẩu ở phòng bên cạnh, leo lên và kéo chiếc áo khoác có chùm đầu (sweatshirt) lên để nghịch chơi, đâu ngờ chiếc chùm đầu dính vào móc áo gắn ở cánh cửa phòng. Em bé lúng túng và chới với, cuối cùng chết trong tư thế treo cổ.”

Cái chết này oan hay ưng? Có lẽ chỉ Lốc Cốc Tử tái sinh mới có thể trả lời. Tuy nhiên các em bé ở từ 2 tới 5,6 tuổi chưa thể kiểm soát được mình và chưa biết thế nào là hiểm nguy. Nếu không có người lớn coi chừng thì có thể chết trong nháy mắt như: Chết đuối tại hồ tắm ngay trong sân nhà mình, chạy ra ngoài đường xe cán chết, chui vào máy giặt chết, chui vào thùng xe/cốp xe chết ngộp, nằm dưới bánh xe chơi, cha mẹ lùi xe cán chết con, thuốc tẩy (eau de javel) tưởng nước ngọt, uống chết tươi…và ngày hôm nay leo lên ghế đẩu nghịch với chiếc áo lạnh, móc vào móc áo chết giống như người treo cổ. Nói tóm lại các em bé tuổi chập chững phải có người canh chừng gần như 24/24 nếu không muốn thảm họa xảy ra.

Trước câu chuyện đáng buồn đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình thế giới :

-Bloomberg News ngày 16/3/2017: “Trong chuyến viếng thăm Nam Hàn và Nhật Bản, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Tillerson nói rằng Bắc Hàn không có gì phải lo sợ Mỹ và các đồng minh trong khu vực, trong khi kêu gọi một phương thức mới để tháo gỡ chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.”

Đây là lời tuyên bố trấn an và có thể có cuộc thương thảo trực tiếp Mỹ-Bắc Hàn về vấn đề hạt nhân của quốc gia tạm gọi là “điên khùng” này. Đây là chiến lược ngoại giao mới của Ô, Trump.

Thế nhưng theo AP, khi gặp bộ trưởng ngoại giao Nam Hàn, Ô. Tillerson lại tuyên bố cứng rắn hơn, “Nếu cần chúng ta phải có biện pháp đánh phủ đầu nếu sự đe dọa về vũ khí của Bắc Hàn lên tới mức đòi hỏi phải có hành động.” Tiếp theo đó trong buổi gặp gỡ Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 18/3/2017, Ô.Tillerson đã thúc giục Trung Quốc hợp tác trong vấn đề Bắc Triều Tiên vì tình hình đã lên tới mức nguy hiểm. Theo International Business Times ngày 22/3/2017, “Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-1 có thể mang bom nguyên tử đã bay trên không phận của Bán Đảo Triều Tiên vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên thất bại trong việc phóng thử một hỏa tiễn và đây được coi như lời cảnh cáo mạnh mẽ gửi tới chế độ của Ô. Kim Jong-un.” Hoa Lục đã cảnh cáo phi công của chiếc B-1 này là đã đang xâm phạm không phận của Trung Hoa. Thế nhưng Hoa Kỳ lại nói rằng đây chỉ là chuyến bay thường lệ và trong không phận quốc tế. Trong bối cảnh đó, Ô. Trump và Ô. Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại dinh thự nghỉ mát Mar-a-Lago của Ô. Trump ở Florida trong hai ngày 6&7 Tháng Tư. Chưa biết hai bên bàn những gì.

-AP ngày 16/3/2016: “Liệu một con khỉ dã nhân (chimpanzee) có được đối xử như người với những quyền hạn pháp lý? Đó là điều mà Luật Sư Steven Wise cố gắng thuyết phục tòa phá án ở Manhattan khi ông là người đại diện cho nhóm bảo vệ thú vật ở Florida có tên là Dự Án Bênh Vực Thú Vật Phi Nhân (Nonhuman Rights Project) đã lập luận rằng hai con khỉ dã nhân tên Tommy và Kiko phải được tháo cũi số lồng để về sống với thiên nhiên có bảo vệ. Luật Sư Wise trong nhiều năm đã không thành công trong việc xin tòa án ban cấp quyền phải được hưởng sự xét xử tại tòa án trước khi bị giam giữ (habeas corpus) để trả tự do cho hai chú khỉ dã nhân đã bị giam một cách bất hợp pháp.”

Theo tôi, khỉ dã nhân không phải là người nhưng nó có quyền được hưởng một số quyền của con người như không bị hành hạ, làm trò giải trí và không bị giam giữ. Nên thả hai chú khí dã nhân hay “hai con người còn ở trạng thái ban sơ” này về với thiên nhiên có bảo vệ để tránh người ta săn bắn, giết nó.

Dùng từ tâm và trí tuệ để quán chiếu, loài vật là bạn của chúng ta trên hành tinh này. Nó không phải là vật do Tạo Hóa sinh ra để làm thực phẩm cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta thông minh hơn cho nên săn bắt, bây giờ là nuôi để ăn thịt chúng nó và nhốt chúng nó trong chuồng để làm trò tiêu khiển. Hiện nay chúng ta chưa tiến tới giai đoạn ăn chay để tất cả sẽ không còn giết hại thú vật. Nhưng chúng ta cần tiến tới giai đoạn đóng cửa tất cả các sở thú để phóng thích tất cả loài vật đang bị giam cầm. Hồi còn bé tôi rất thích đi coi sở thú. Nhưng ở tuổi này tôi coi đó là một thứ nhà tù để nhốt thú vật và không thấy có gì hứng thú cả. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng ta phải bắt thú vật trong thiên nhiên rồi nhốt chúng trong chuồng để chúng ta ngắm chơi? Chúng ta không có cách nào để ngắm nhìn chúng nó trong thiên nhiên sao?

-Washington Post ngày 17/3/2017: “Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng mỗi người Thổ ở Âu Châu nên có thêm 5 con là cách đáp lại sự bất công của Âu Châu.”

Đây là âm mưu “Thổ Nhĩ Kỳ hóa Âu Châu”. Tại Hà Lan chẳng hạn, với dân số 17 triệu người trong đó 1.5 triệu là gốc Thổ. Nay mỗi ông bà Thổ có thêm 5 con nữa, dân số Thổ sẽ là 7.5 triệu. Theo cái đà sinh đẻ “có kế hoạch” này, hai mươi năm nữa dân số Thổ ở Hà Lan sẽ là 37.5 triệu, khi đó đương nhiên Hà Lan sẽ là một “Thổ Nhĩ Kỳ hải ngoại”. Đó là biện pháp chiếm đoạt đất nước của người ta trong hòa bình, không cần biểu tình và không tốn một viên đạn. Có thể Hà Lan cũng sẽ tới giai đoạn này thôi do chính sách cởi mở với di dân.

-Reuters ngày 17/3/2017: “Thủ Tướng Đức Angela Merkel sẽ viếng thăm Mạc Tư Khoa vào ngày 2/5/2017 và là cuộc gặp gỡ song phương lần đầu tiên kể từ khi Nga sát nhập Ukraina năm 2014. Chưa thấy một hy vọng trước mắt cho thấy Âu Châu sẽ tháo bỏ lệnh cấm vận Nga nhưng cuộc viếng thăm của Bà Merkel là dấu hiệu cho thấy Đức - quốc gia mạnh nhất Liên Hiệp Âu Châu sẵn sàng làm việc chung với Điện Cẩm Linh.”

Bà Merkel gặp Ô. Trump ở Tòa Bạch Ốc nhưng không có bắt tay dù có lời yêu cầu của các phóng viên. Mặt Ô. Trump không vui, khác hẳn cuộc tiếp đón thủ tướng Nhật Bản Abe. Có lẽ hai bên khác biệt về chính sách di dân và yêu cầu thành viên của NATO gia tăng chi phí quốc phòng.

-New York Post ngày 19/3/2017: “Nhân viên an ninh của Georgia đã lục soát nhà một nữ giáo viên Trung Học Đệ I Cấp, tịch thu 6 triệu đô-la cần sa và bạch phiến. Giáo viên Karla Alvarez 28 tuổi và hai người nữa đối đầu với tội buôn bán ma túy và sử dụng súng bất hợp pháp. Cô giáo này dạy tiếng Tây Ban Nha và là huấn luyện viên túc cầu cho trường Chestatee Middle School tại Gainesville.”

Ngày nay, giới buôn bán ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi để nhận và giao hàng. Nhưng xét cho cùng, dù tinh vi cách mấy, dù dưới bỏ bọc an toàn của nhà giáo hay tu sĩ…cũng không qua mắt được cơ quan an ninh, ngoại trừ chính cơ quan an ninh bao che cho những kẻ này. Ngày nay số lượng người nghiện ma túy quá lớn cho nên không có gì làm giàu nhanh chóng cho bằng trồng cần sa và buôn bán ma túy. Dường như nhân loại bất lực trước thảm họa này dù một số quốc gia có hình phạt rất nặng là án tử hình như Mã Lai, Nam Dương và Việt Nam. Còn Phi Luật Tân dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Duterte thì bắn bỏ hay thủ tiêu không cần xét xử. Nhưng nạn buôn bán ma túy vẫn diễn ra hằng ngày. Thế mới hay trước mãnh lực của đồng tiền, con người không sợ chết, tức “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.

-Good Morning America ngày 21/3/2017: “Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ không tham dự hội nghị bộ trưởng của NATO họp vào Tháng Tư, nhưng vào cuối tháng sẽ đi Nga để gặp Ngoại Trưởng Lavrov và tham dự Thượng Đỉnh G7 tại Ý. Ông cũng sẽ về dinh thự nghỉ mát Mar-a-Lagoở Florida để tham dự thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình trong hai ngày 6 và 7 Tháng Tư.”

-Reuters ngày 23/3/2017: “Theo các nguồn tin Phương Tây, Ba Tư đang gửi cố vấn quân sự và vũ khí tối tân tiếp tế cho phe phiến quân Houthi, gia tăng hỗ trợ cho đồng minh thuộc hệ phái Sh’ite trong một cuộc nội chiến có thể làm lệch sức mạnh tại Trung Đông và khu vực.”

Hiện nay phe phiến quân Houthi chiếm giữ Thủ Đô Hanaa để chống lại phe của Tổng Thống Hadi được Saudi Arabia và Hoa Kỳ hỗ trợ. Saudi Arabia cũng đã thành lập một liên minh Ả Rập rộng lớn để hỗ trợ cho chính quyền Hadi có lúc phải lưu vong, hiện đang chiếm giữ thành phố cảng Aden. Cuộc nội chiến kéo dài 6 năm vẫn chưa ngã ngũ. Theo AFP ngày 25/3/2017, tòa án ở thủ đô Hanaa do phe ly khai Houthi chiếm giữ đã lên án tử hình cựu Tổng Thống Hadi đã lợi dụng quyền hành khi chấm dứt nhiệm kỳ năm 2014 và khơi gợi cho Saudi Arabia tấn công, sút giảm chủ quyền và nền độc lập của đất nước.”

-Reuters ngày 24/3/2017: “Tổng Thống Putin đã tiếp kiến nữ ứng cử viên thổng thống Pháp Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu tại Điện Cẩm Linh, một hình thức xác nhận vị trí quốc tế của ứng cử viên này giữa lúc bà đang bị mờ nhạt khi cuộc bầu cử chẳng còn bao lâu. Những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Bà Le Pen bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tổng Thống Putin,vượt qua vòng nhì nhưng đang thua điểm đối thủ Emmauel Macron thuộc đảng trung hữu.”

Bà ứng cử viên tổng thống Le Pen gặp Ô. Putin để vận động tranh cử thì không bị lên án là “cấu kết” với Nga, trong khi nước Mỹ lại ồn ào lên chuyện một số thành viên trong nhóm vận động tranh cử của Ô. Trump có những liên lạc với Tòa Đại Sứ Nga.

-AP ngày 25/3/2017: “Một cuộc không kích của Mỹ nhắm vào Nhà Nước Hồi Giáo ở Mosul, Iraq đã giết chết tối thiểu 200 thưởng dân. Các giới chức Hoa Kỳ không xác nhận số thương vong nhưng mở cuộc điều tra. Vào những ngày sau ngày 17/3/2017, các giới chức Hoa Kỳ nói rằng không rõ các lực lượng của Mỹ có tiến hành những cuộc không kích này hay không.” Theo International Business Times ngày 17/3/2017, “Hoa Kỳ tiến hành một cuộc không kích bên ngoài Aleppo, làm chết tổi thiểu 42 người và gây thương tich vài chục người trong một buổi lễ cầu nguyện tại thánh đường Hồi Giáo.”

-AFP ngày 25/3/2017: “Theo đặc sứ của LHQ về Trung Đông thì Do Thái phớt lờ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và tiếp tục tiến hành xây cất những khu định cư tại vùng chiếm đóng Palestines mà bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump cũng lên án là không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông.”

Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, Do Thái bây giờ là “ông nội” của thế giới, không một ai dám đụng tới sợi lông chân Do Thái vì ai đụng tới Do Thái thì Mỹ đánh chết liền. Con rể của Ô. Trump hiện đang giữ chức vụ cố vấn tối cao của Tòa Bạch Ốc là dân Do Thái và cô vợ Ivanka Trump cũng bỏ Tin Lành theo Do Thái Giáo. Ô. Trump vừa đe dọa cắt bớt phần đóng góp của Mỹ cho LHQ.

Tình hình Syria :

-Bloomberg News ngày 17/3/2017: “Cuộc không kích của Do Thái vào những mục tiêu ở Syria diễn ra ban đêm cho thấy cuộc chạm trán giữa hai nước láng giềng kể từ cuộc nội chiến Syria năm 2011. Quân đội Do Thái đã xác nhận cuộc không kích này. Syria đã đáp trả bằng cách phóng một vài hỏa tiễn vào máy bay Do Thái mà một hỏa tiễn đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không của Do Thái. Syria dùng hỏa tiễn đất-đối-không SA-5 của Nga, còn Do Thái dùng hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arrow.”

Một số quốc gia như Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ đã coi Syria như một đất nước vô chủ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đem quân vào, nói là để tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo. Còn Do Thái thỉnh thoảng tiến hành những cuộc không kích sâu trong lãnh thổ Syria với lý do an ninh. Saudi Arabia cũng dự định đem quân vào đây. Tin ngày 20/3/2017 cho biết Syria đã triệu tập đại sứ Do Thái về vấn đề này. Theo Reuters ngày 30/3/2017, “Thổ Nhĩ Kỳ vừa chấm dứt chiến dịch “Hành Quân Lá Chắn Euphrate” bên trong lãnh thổ Syria nhưng Thủ Tướng Binali Yildirim cho biết cũng có thể có nhiều cuộc hành quân vượt biên giới nữa trong tương lai. Chiến dịch này nhằm hỗ trợ cho phiến quân FSA, chống lại Nhà Nước Hồi Giáo ở biên giới và ngăn chặn đà tiến của lực lượng người Kurd.”

-AP (Homs) ngày 18/3/2017: “Theo một phần của thỏa hiệp với Nga, vào ngày hôm nay một số lượng đông phiến quân và gia đình bắt đầu dời khỏi vùng căn cứ địa cuối cùng thuộc vùng trung tâm của Homs mà họ chiếm giữ. Theo thỏa hiệp này, phe phiến quân sẽ tiến về một thị trấn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.”

Tình hình Syria vô cùng phức tạp, chưa biết giải pháp nào khả thi, một chính phủ liên hiệp hay chia cắt đất nước hay phe phiến quân bị tiêu diệt và Ô. Assad tiếp tục cai trị Syria dưới sự bảo trợ của Nga và Ba Tư?

Theo International Business Times ngày 21/3/2017, Nga đã ký kết một thỏa hiệp với lực lượng dân quân người Kurd YPG để thiết lập một căn cứ quân sự tại vùng tây bắc Syira nói là để thiết lập một “trung tâm hòa giải” ở trong khu vực.

-Reuters ngày 22/3/2017: “Ngoại Trưởng Tillerson nói rằng Hoa Kỳ có thể thiết lập một Vùng Ổn Định Tạm Thời để giúp người tỵ nạn hồi hương trong cuộc chiến sắp tới chống lại Nhà Nước Hồi Giáo và al Qaeda ở Syria và Iraq. Ông Tillerson không nói rõ Vùng Ổn Địng Tạm Thời này thiết lập ở đâu khi ông có cuộc họp với 68 quốc gia và các tổ chức tập họp ở Hoa Thịnh Đốn để thảo luận việc gia tăng cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo.”

Một câu hỏi nữa cần được đặt ra là Vùng Ổn Định Tạm Thời này do ai quản trị? Mỹ, liên minh do Mỹ cầm đầu hay Liên Hiệp Quốc và vùng này hiện diện trong bao lâu?

-AP ngày 29/3/2017: “Nga và Ba Tư thỏa thuận gia tăng liên hệ về năng lượng và tiếp tục cùng nỗ lực chung cho nền hòa bình ở Syria và A Phú Hãn. Hiện nay Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư đã làm trung gian cho cuộc ngưng bắn để giảm bớt thù hận tại Syria. Họ còn cùng bảo trợ cho hai vòng đàm phán về Syria tại Thủ Đô Astana của Kazakhstan và cũng đang chuẩn bị cho vòng đàm phán kế tiếp. Cùng ngày, Reuters loan tin, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Syria nay không còn tập trung vào việc Tổng Thống Assad của một quốc gia tan nát vì chiến tranh phải ra đi, trái với chính sách của Ô. Obama trước đây. Lập trường này cũng đi ngược lại với các cường quốc Âu Châu chủ trương phải lật đổ Ô. Assad.”

Như vậy Ô. Trump “trước sau như một” chủ trương lưu giữ Ô. Assad- một lực lượng mạnh nhất đang chống lại Nhà Nước Hồi Giáo, thay vì giết ông để đất nước Syria xé ra nhiều mảnh vụn, cơ hội bằng vàng cho Nhà Nước Hồi Giáo “sống mạnh, sống hùng” và lời hứa “diệt nhanh, diệt gọn” Nhà Nước Hồi Giáo không bao giờ đạt được. Theo nhận định của thế giới khách quan - khác với nhận định một chiều của Phương Tây - công cuộc tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo không thể không có sự hợp tác Mỹ-Nga.

Tình hình Biển Đông :

-AFP ngày 16/3/2017: “Lần đầu tiên Đài Loan tuyên bố họ có khả năng phóng ra cuộc tấn công đánh trả lục địa khi công bố bản báo cáo quốc phòng cảnh giác trước nguy cơ gia tăng về một cuộc tấn công từ Trung Hoa.”

Hiện nay Đài Loan có 287 phi cơ chiến đấu và nghênh cản, 20 tuần dương hạm, 4 khu trục hạm và 1 khu trục hạm nhỏ, 72 hệ thống phóng hỏa tiễn phòng không gắn trên thiết vận xa có thể bắn xa 300km. Cùng ngày UPI đưa tin Hoa Kỳ vừa chuyển giao hai tuần dương hạm không còn sử dụng cho Đài Loan trong một buổi lễ không ồn ào tại Charleston, South Carolina. Hai tàu này sẽ có mặt trong Hải Quân Đài Loan. Nhưng Hoa Lục nói rằng “vũ khí” không làm thay đổi việc thống nhất đất nước, nghe ghê quá!

-Reuters ngày 17/3/2017: “Quân đội vừa ngăn chặn một nhóm nhà lập pháp và giới chức an ninh dự định thăm viếng một trong chín hòn đảo do Phi Luật Tân chiếm giữ tại Biển Đông là vùng đang có những tranh chấp với lý do an ninh. Thế nhưng một viên tướng cao cấp của Phi cho biết việc hủy bỏ chuyến viếng thăm Đảo Thị Tứ vào tuần này là do lo sợ phản ứng từ phía Trung Quốc.”

-International Business Times ngày 18/3/2017: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân Delfin Lorenzana cho biết Phi sẽ chuẩn bị xây bến đậu cho tàu thuyền và một phi đạo trên những hòn đảo còn tranh chấp và những bãi đá ngầm tại Biển Đông. Hành động này được coi như nỗ lực mới nhất của Phi Luật Tân nhằm cải tiến cơ sở quân sự giữa lúc Hoa Lục hung hăng tuyên bố chủ quyền và kiểm soát những vùng biển trên hải lộ quốc tế.”

-Reuters ngày 20/3/2017: “Thủ tướng Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ lập trường của đất nước tại Biển Đông khi gặp ngoại trưởng Nam Triều Tiên tại Hà Nội vào ngày 20/3/2017. Việt Nam là nước công khai xung đột với Hoa Lục nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á sau khi Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte theo chính sách hòa hoãn với Trung Quốc. Tuy nhiên không biết Nam Triều Tiên có hỗ trợ lập trường của Việt Nam hay không.”

-Bloomberg News ngày 22/3/2017: “Có thể là nền kinh tế nhỏ bé nhất Á Châu nhưng Việt Nam lại nằm trong số đứng đầu về chạy đua hạ tầng cơ sở. Theo Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ( Asian Development Bank ) đầu tư về hạ tầng cơ sở của lãnh vực tư và công của Việt Nam chiếm khoảng 5.7% tổng sản lượng quốc gia trong những năm gần đây - là con số cao nhất so với các quốc gia Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc là 6.8%, Nam Dương và Phi Luật Tân dưới 3% trong khi Mã Lai và Thái Lan dưới 2%. Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ước lượng những nền kinh tế mới nổi lên trong vùng sẽ phải cần đầu tư tới 26 ngàn tỉ Mỹ Kim cho tới năm 2030 vào hệ thống chuyên chở, gia tăng hệ thống cung cấp điện, tân trang những cơ sở cung cấp nước và vệ sinh mà Việt Nam nằm trong số các quốc gia phát triển nhanh nhất trên thế giới đang tăng cường hạ tầng cơ sở để hấp dẫn đầu tư ngoại quốc như thể đặt mình vào vị trí Con Hổ Về Kinh Tế sắp tới của Á Châu.”

-Reuters ngày 23/3/2017: “Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân lên án Hoa Kỳ đã có thái độ khiêu khích tại Biển Đông và nói rằng thái độ thụ động của Mỹ khi Hoa Lục bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo là nguyên do căng thẳng bao trùm khu vực ngày hôm nay.” Ông Duterte mới đầu bị coi là phổi bò và bất thường nhưng ông là lãnh đạo duy nhất ở Đông Nam Á dám phê bình chính sách do dự “xìu xìu ển ển” của Ô. Obama về Biển Đông. Thực ra lời tuyên bố này cũng nhắm vào cả Hoa Lục. Ai dám nói Ô. Duterte không khôn ngoan?

- Reuters & Newsweek ngày 25/3/2017: “Thủ Tướng Trung Hoa Lý Khắc Cường nói rằng Hoa Lục không quân sự hóa Biển Đông nhưng thừa nhận rằng những thiết bị quân sự bố trí trên những hòn đảo nhân tạo là để duy trì tự do hàng hải.”

Nếu ông Lý Khắc Cường nói vậy thì mai đây nếu Việt Nam bố trí hỏa tiễn diệt hạm ở Biển Đông, Hoa Kỳ đưa thêm dăm ba HKMH vào đây… thì đó có phải “quân sự hóa” hay chỉ để duy trì tự do hàng hải? Và lúc đó Trung Quốc phản ứng thế nào? Nói như ông thì thà không nói còn hơn.

-AFP ngày 29/3/2017: “Ngày 27/3/2017 Phi Luật Tân đã tiếp nhận hai phi cơ thám thính của Nhật giúp tuần tra đường hàng hải cực kỳ quan trọng ở Biển Đông cho dù Manila đang gia tăng lập trường hỏa giải với Bắc Kinh về những tranh chấp biển đảo. Theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana, Nhật Bản sẽ cho Phi “thuê” tổng cộng 5 máy bay Beechcraft TC-90 dư thừa. Còn Tổng Tham Mưu Trưởng Phi Luật Tân General Eduardo nói rằng những máy bay này sẽ được triển khai ở Benham Rise và Biển Đông.”

Thế giới bây giờ tiến vào giai đoạn lạ đời. Người ta có thể cho thuê máy bay dân sự, chứ chưa có chuyện cho thuê máy bay quân sự. Sự kiện cho thấy Nhật muốn viện trợ quân sự cho Phi Luật Tân nhưng ngụy trang bằng danh từ “cho thuê” để phần nào tránh căng thẳng với Hoa Lục.

-Reuters ngày/3/2017: “Hôm nay Việt Nam tố cáo Đài Loan đã tiến hành tập trận tại và chung quanh Đảo Ba Bình và coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và an ninh hàng hải.” .

Nhận Định :

Theo AFP ngày 28/3/2017: “Hơn 100 quốc gia đã tiến hành một cuộc thương thảo chưa từng có về một thỏa hiệp cấm vũ khi nguyên tử sẽ kết thúc vào Tháng Bảy với mục đích giảm thiểu nguy cơ chiến tranh nguyên tử. Thế nhưng các cường quốc nguyên tử như Hoa Kỳ, Anh và Pháp lại chống đối và tử chối không tham dự hội nghị và nói rằng họ tiếp tục dựa trên vũ khí nguyên tử để ngăn chặn, bảo đảm an ninh và ổn định.”

Vể thảm họa của vũ khí nguyên tử, ngày 6 và ngày 9 Tháng Tám năm 1945, nhân loại đã chứng kiến hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima giết chết 140,000 người và Nagasaki giết chết 74,000 người, khiến Nhật Bản phải đầu hàng. Đây không phải là cuộc chiến tranh nguyên tử vì Nhật Bản không có bom nguyên tử để đánh trả mà Mỹ đã đơn phương sử dụng vũ khí nguyên tử.

Sau Đệ II Thế Chiến, suốt chiều dài của cuộc Chiến Tranh Lạnh, Nga-Mỹ hầm hè nhau, tưởng như đã nổ ra chiến tranh hủy diệt. Nhưng cuối cùng loài người thoát nạn. Thế nhưng toan tính sử dụng vũ khí nguyên tử trong giai đoạn này không phải không có. Năm 1954, Mỹ đã tính ném bom nguyên tử để cứu nguy cho Thực Dân Pháp đang bị vây hãm tại Điện Biên Phủ theo “Kế Hoạch Kền Kền”. Nếu lúc bấy giờ nếu Anh Quốc đồng ý thì- hoặc quân Mỹ sẽ đổ bộ vào Bắc Việt hoặc bom nguyên tử sẽ nổ trên địa bàn Tây Bắc Việt Nam. Năm 1964 trong cuộc tranh cử tổng thống, TNS. Barry Goldwater (Arizona) đưa ra chủ trương nếu thắng cử ông sẽ dội bom nguyên tử xuống Bắc Việt để ngăn chặn chuyển vận vũ khí vào Việt Nam từ Trung Hoa. Rồi vào năm 1968 để tránh một Điện Biên Phủ thứ hai cho Khe Sanh, Mỹ cũng đã toan sử dụng bom nguyên tử cỡ nhỏ để tiêu diệt quân Bắc Việt hầu cứu nguy 6000 lính Mỹ tại cứ điểm này. Rất may cuối cùng Mỹ triệt thoái, nếu không thì ba bốn tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình, Quảng Trị cho tới Huế, Quảng Nam ngày hôm nay sẽ chỉ là một vùng đất chết.

Theo con số thống kê, hiện nay một số đông quốc gia đã thủ đắc vũ khí nguyên tử:

-Hoa Kỳ có 7650 đầu đạn hạt nhân. Nga có 8420 đầu đạn hạt nhân. Anh Quốc có 225 đầu đạn hạt nhân. Pháp có 300 đầu đạn hạt nhân. Trung Hoa có 240 đầu đạn hạt nhân

Một số quốc gia tuyên bố có vũ khí nguyên tử:

-Ấn Độ có từ 80-100 đầu đạn hạt nhân. Pakistan có từ 90-110 đầu đạn hạt nhân. Bắc Hàn có10 đầu đạn hạt nhân.

Một số quốc gia tin rằng có vũ khí nguyên tử: Do Thái có 80 đầu đạn hạt nhân.

Hiện nay Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn đang điên đầu vì Bắc Hàn bắn thử nghiệm hỏa tiễn tầm trung. Nếu thành công tức Bắc Hàn có khả năng phóng vũ khí nguyên tử tới đất Mỹ. Ngoài ra, Hoa Kỳ và nhất là Do Thái đã áp đặt cấm vận nặng nề và đe dọa sẽ tấn công Ba Tư nếu Ba Tư tiến hành chế tạo vũ khí nguyên tử.

Nói một cách công bình nhất, nếu mọi quốc gia đều bình đẳng, thì ai cũng có quyền chế tạo vũ khí nguyên tử để bảo vệ đất nước mình. Vậy tại sao Tây Phương nhất quyết ngăn cản Ba Tư và Bắc Hàn thủ đắc vũ khí nguyên tử? Lý do mà Phương Tây đưa ra là các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp là các quốc gia dân chủ và biết tự chế cho nên dù có thủ đắc vũ khí nguyên tử thì cũng không sao mà còn tốt lành cho nhân loại. Còn Ba Tư và Bắc Hàn là những nước độc tài và không biết tự chế, nếu thủ đắc vũ khí nguyên tử sẽ là nguy cơ cho nhân loại.

Thế nhưng ngày hôm nay thế giới không đồng ý với lý luận đó nữa: Vũ khí nguyên tử là vũ khi nguyên tử. Nó là loại vũ khí hủy diệt, ai sử dụng nó cũng vậy. Đó là lý do tại sao Liên Hiệp Quốc tổ chức một hội nghị vô tiền khoáng hậu này. Theo ý kiến tôi, dù hội nghị có đạt được thỏa thuận ngăn cấm chế tạo và sử dụng vũ khí nguyên tử thì nó chỉ có tác dụng về mặt đạo đức. Nó không thể ngăn cản các cường quốc như Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Hoa ngưng chế tạo và sử dụng vũ khí nguyên tử.

Dầu sao, đây cũng là một hội nghị tiêu biểu cho “lương tâm của nhân loại” của Liên Hiệp Quốc. Dù nghị quyết không có tính cưỡng hành, nhưng ít ra nó cũng có tác dụng cảnh cáo, răn đe. Chúng ta không thể vì bảo vệ quyền lợi của đất nước mình mà hủy diệt một dân tộc khác ngoại trừ khi bị tấn công trước bằng bom nguyên tử. Sẽ chỉ là hành động đạo đức giả khi người ra ra sức bảo vệ các loài thú có nguy cơ diệt chủng mà lại dùng vũ khí nguyên tử để hủy diệt một dân tộc có khi lên tới cả 100 triệu người.

Trong tình hình vô cùng hiểm nguy của thế giới ngày hôm nay, theo ý kiến của tôi, các nước nhỏ nên xa lánh vũ khí nguyên tử. Và để tránh thảm họa “trả đũa”, không cho bất cứ một cường quốc nguyên tử đóng quân trên đất nước mình. Còn các cường quốc có dùng vũ khí nguyên tử để hủy diệt nhau hay không, xin để các “ông kẹ” nói chuyện với nhau. Mình là nước nhỏ thì nên quan sát, suy nghĩ và tìm một chiến lược tốt nhất cho dân tộc mình.

Đào Văn Bình