Giáo dục sex và sức khoẻ cho em gái tuổi teen ở Mỹ

“Sex có giết người không?”, “Friend with benefits (Làm bạn chỉ với mục đích quan hệ tình dục thôi), có xấu không?”..v..v… là những câu hỏi các em gái tuổi từ 13 đến 19 đã đặt ra trong cuộc hội luận được tổ chức trong ngày thứ Bảy tháng Hai, tuần qua. Công ty y tế hàng đầu Kaiser Permanente lần đầu tiên tổ chức một buổi hội luận cho các bậc phụ huynh và các em gái tuổi teen công khai cùng cộng đồng vùng Balwin Park, Californina, Hoa Kỳ. Với một sự sửa soạn kỹ lưỡng và công phu, Kaiser đã quy tụ được khoảng 85 em gái tuổi dậy thì và 35 phụ huynh đến dự. Ngoài những hội viên có bảo hiểm y tế với Kaiser còn có người ngoài hội tham gia. Chương trình kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ với phần thuyết trình của các bác sĩ, hội đoàn và phần hỏi, đáp. Điều đặc biệt là họ không để các phụ huynh và học sinh ngồi chung. Mỗi bên ngồi riêng một phòng hội, nhưng chương trình hội luận y như nhau. Tôi được biết lý do là “Để các em tự nhiên và thoải mái khi họp và ít ngần ngại hơn lúc đặt câu hỏi”.







Pic 1. Hình chương trình

Trả lời cho câu hỏi “Tại sao Kaiser lại mở ra buổi hội luận đặc biệt lần đầu này và cho cộng đồng tham dự?”. Bà Diana Rivera, Program Manager community Benefit đã trả lời “Kaiser đang gia tăng sự trợ giúp cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng tôi có thể giúp đỡ tốt trong lãnh vực sức khoẻ vì chúng tôi biết rằng nó ảnh hưởng đến mọi người chứ không cứ gì những hội viên của chúng tôi. Các bác sĩ ở đây muốn chia sẻ thông tin với những thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh. Thông thường các em không đi bác sĩ ngoại trừ đã bị bệnh, nên hôm nay các bác sĩ Kaiser đã dành thì giờ ra, để nói chuyện với các em về các vấn đề liên quan tới sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần. Ngoài ra, chúng tôi dự định tổ chức một buổi hội luận khác cho các em trai cũng tuổi teen, vào cuối năm nay hay đầu năm tới”.







Pic 2. Ban tổ chức

Tôi có hỏi cảm tưởng của bà Margaret Khoury, Bác sĩ trưởng của khoa nhi đồng về buổi hội luận. Bà phát biểu “Chúng tôi muốn các em gái kiểm soát được chính mình, cảm thấy tự tin và mạnh mẽ nói ra đìều muốn nói cũng như biết chăm sóc mình một cách tốt hơn. Hôm nay chúng tôi may mắn quy tụ được các bác sĩ giỏi chuyên môn và các nhóm hỗ trợ để thực hiện chương trình này. Trong quá khứ chúng tôi từng có những hoạt động với cộng đồng như giáo dục, chích ngừa, làm việc với các trường học địa phương hay mở hội chợ y tế. Chúng tôi hy vọng có nhiều dự án mới hơn trong tương lai.”

Chương trình được bắt đầu với bài thuyết giảng của bác sĩ nhi đồng Armi Ilada. Cô nói về sự thay đổi sinh lý vào độ tuổi dậy thì của các em gái như mọc mụn, lông, tăng cân, bắt đầu có ngực, hormone, kinh nguyệt...v..v...Cô chia sẻ cách trị mụn và chăm sóc da mặt cũng như cắt nghĩa rõ hơn về các chu kỳ kinh nguyệt bình thường hay bất thường. Kinh nguyệt thay đổi vì ảnh hưởng của sử dụng thuốc ngừa thai, cũng được nhắc nhở. Cô nói thêm về sự biến đổi cảm xúc, tính độc lập vàtự tin gia tăng. Tâm thần các em bị xáo trộn khi tích cực, khi tiêu cực, căng thẳng, bị áp lực nặng nề. Cô có đưa ra những phương pháp chữa trị y khoa cần thiết. Cô kết thúc bằng phần câu hỏi và trả lời. Câu hỏi chỉ cần viết lên giấy và có người đi thu nộp nên người hỏi được dấu tên. Các em đã nêu ra các câu hỏi liên hệ tới thuốc ngừa thai và kinh nguyệt bất thường, hoạt động tình dục, mối quan hệ trai gái chỉ thuần tình dục, làm sao tạo niềm tin cho các phụ huynh.







Pic 3. Bàn triển lãm tài liệu

Phần kế tiếp, bác sĩ Lisa Richey đã giới thiệu với các em đề mục liên quan đến những thay đổi hormone, sinh lý dẫn đến khát khao hay ước muốn tình dục. Bà phân tích sự khác nhau giữa tình yêu và tình dục. Cảm xúc khi yêu, được yêu ra sao. Thế nào là một quan hệ nam nữ lành mạnh. Định nghĩa của một buổi hẹn hò trai gái là thế nào. Một video clip nói về tình huống có thể xảy ra cho các buổi hẹn hò và phương cách ngăn ngừa bạo lực được trình chiếu cho các em xem làm kinh nghiệm. Bà nói đến thống kê của một cuộc thăm dò đã liệt ra, trong số các thanh thiếu niên tuổi dậy thì, từ 11 đến 12 tuổi thì khoảng 25% đã nghĩ nhiều đến dục tình. Trong khi 16% các em 9-11 tuổi nghĩ đến sex. Còn 6% các em trai 9-10 tuổi nghĩ đến tình dục tưởng tượng(ảo dâm). Con số này gia tăng đến 66% khi các em trai qua tuổi 13-14, so với các em gái chỉ có 15% nghĩ về ảo dâm thôi.

Phần Safe Sex tức An Toàn Tình Dục, được Bác sĩ Asma Saraj diễn giảng đã làm các em đặc biệt chú tâm. Các phuơng pháp ngừa thai và ngăn ngừa những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (Sexually transmitted infection, hay STI) là trọng tâm của phần thuyết trình. Các phương pháp như dùng áo mưa, thuốc viên, đặt vòng, chích Depo-Provera.v..v.. được chỉ dẫn cặn kẽ, kể cả các loại ngừa thai phải dùng trong trường hợp khẩn cấp. Phương pháp nào an toàn hơn cả và thông tin mua ở đâu cũng được liệt kê. Các loại bệnh tình dục như Hoa Liễu, Dương Mai, HIV, HPV và các video clip đính kèm đã trình chiếu. Bà khuyên các em bao giờ cũng đặt vấn đề an toàn tình dục lên hàng đầu khi các em động tới Sex.







Pic 4. Phòng hội các em gái

Hình như chủ đề Sex hấp dẫn và gây tò mò nhất, nên các em đã thắc mắc và đã nêu ra nhiều câu hỏi có tính cách thầm kín và nhạy cảm như: “Thủ dâm có xấu không?, mua Dildo ở đâu?” Hay “Friend with benefits (Làm bạn chỉ với mục đích quan hệ tình dục thôi), có xấu không?”. Có lẽ khiếp sợ với hình ảnh của bệnh tình dục truyền nhiễm, có em đưa ra câu hỏi “Sex có giết người không?”. Bác sĩ đã trả lời rằng “Có, nếu các em không áp dụng phương pháp an toàn trong hoạt động tình dục”. Một câu hỏi lý thú được đặt ra “Em muốn làm tình và mua thuốc ngừa thai, em có cần được cha mẹ cho phép không?”. Bà nói “Luật của tiểu bang California Hoa Kỳ bảo vệ tuổi teen và cho phép các em dùng thuốc ngừa thai hay áo mưa mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ”.

Lợi dụng 10 phút nghỉ, tôi chạy từ phòng hội của các em gái qua phòng hội của các phụ huynh và hỏi han các bậc cha mẹ.







Pic 5. Phòng hội các phụ huynh

Khi các bậc cha mẹ được hỏi cảm tưởng và làm sao biết mà tham dự, một bà mẹ trả lời, “Tôi được biết nhờ nhà trường thông báo. Tôi rất thích chương trình này, trước đây tôi có tham dự những chương trình tương tự tại trường trung học của con gái tôi. Tôi rất muốn học hỏi và có thêm thông tin để sửa soạn và ngăn ngừa những bất trắc xảy đến cho con gái tôi.”. Còn một ông bố đã phát biểu như sau “Tôi nghĩ càng có nhiều thông tin càng tốt cho việc lựa chọn. Tôi và con tôi có thể học hỏi cách sửa soạn và đối đầu với các trường hợp có thể xảy ra trong tương lai.”

Bác sĩ Mahindokht Jafari đã nói về sức khoẻ tâm sinh lý của các em. Vấn đề dinh dưỡng, ăn, ngủ, nghỉ, thể dục và các bệnh tâm thần như trầm cảm và lo âu cũng được đề cập đến. Những điều nên tránh như ít ăn ngọt, hút thuốc, và nên làm như ăn rau quả, tập thể dục đều đặn. Các phương pháp đối đầu với bệnh hồi hộp và áp lực được bà nhắc đến cùng thông tin liên lạc để tìm sự giúp đỡ.

Phần truyết trình cuối được dành cho hội Peace Over Violence. Đây là một tổ chức được thành lập vào năm 1971 bởi các nhà hoạt động nữ quyền tiên phong. Đây là một trung tâm ngăn ngừa bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, quấy nhiễu, lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên. Các thành viên lên diễn thuyết về vấn đề bạo hành và bị bắt nạt. Nạn nhân có thể bị bắt nạt bằng nhiều hình thức như, tấn công, hăm doạ, với ý định tạo ra sự sợ hãi, đau khổ hay làm hại thân thể (đấm đá, đánh đập), hoặc chế giễu, nhạo báng, nhục mạ, làm tổn thương tâm trí. Những phương tiện của kẻ xấu thường dùng để bắt nạt như gọi điện thoại, texting, email, facebook hay bằng một cộng đồng mạng trên các internet sites giống như các “bulletin boards”. Hội POV cho các em nhiều thông tin giúp các em ngăn ngừa và báo cáo cũng như tìm kiếm sự trợ giúp.





