FBI: Các Phụ Tá Trump Dính Tới Chính Phủ Nga; FBI Tố: Mikhail Kalugin Lấy Biệt Hiệu Kulagin Làm Gián Điệp Để Phá Bầu Cử Tại Mỹ

WASHINGTON - Viên chức chính quyền liên bang đã xác nhận 1 điểm chính trong tố giác nhóm cộng sự của tỉ phú Trump liên lạc với Moscow – đó là 1 nhà ngoại giao Nga làm việc tại thủ đô Washington là gián điệp.Cho tới gần đây, chưa có bằng chứng về thành viên đoàn vận động tranh cử của ứng viên Trump hợp tác với Nga để giành phần thắng trong tổng tuyển cử Tháng 11-2016.Tuần qua, giám đốc FBI James Comey xác nhận trong 1 buổi điều trần kín: đó chính là điều mà thám tử đang tìm hiểu – tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sean Spicer nhấn mạnh “Điều tra chưa là bằng chứng”.Giờ đây, công chúng đuợc biết lộ đồ của cuộc điều tra lần đầu tiên, bắt đầu từ Christopher Steele, gián điệp của MI-6 của vuơng quốc Anh tuy tài liệu gọi là “hồ sơ Steele” gồm 1 số điểm nêu nghi vấn. Có lúc điệp viên Steele viết “nhà ngoại giao hàng đầu là Mikhail Kulagin bị triệu hồi vội vã từ Washington vì sợ rằng sự can dự sâu đậm của ông ta trong tiến trình tuyển cử tại Hoa Kỳ bị lộ”. Nhưng, không có ai là Kulagin tại tòa ĐS Nga, nhưng có Kalugin.1 trong các đồng minh của Trump là Roger Stone nhận xét: để là điệp viên 007, phải học đánh vần cho giỏi.Bộ ngoại giao Nga cho hay ông Kalugin phụ trách ban kinh tế tại toà ĐS Washington, đã về nước hồi Tháng 8-2016 sau 1 nhiệm kỳ 6 năm.Bản thân ông Kalugin đã phóng hàng loạt e-mail phàn nàn với nhà báo về các thông tin sai lạc.Phóng viên của BBC xác nhận các nguồn tin đáng tin cậy biết rằng Washington nhận diện Kalugin là điệp viên khi làm việc tại thủ đô Hoa Kỳ. Điều không rõ là tình báo Hoa Kỳ có tin Kalugin là điệp viên hay không khi nhận báo cáo của Steele về “nhà ngoại giao Nga”, từ Tháng 5-2016.Trong tháng qua, trang mạng tin tức McClatchy đưa tin: Kalugin đang bị theo dõi khi về nước – FBI không báo cáo Kalugin là người của tổ chức do thám Nga, SVR hoặc GRU. Những thông tin kể trên không có liên quan gì với bản chất trong các liên lạc giữa nhóm thân cận Trump và Moscow cho tới khi cựu gián điệp Steele bắt đầu gửi những trang tài liệu gọi là “hồ sơ riêng” mà tình báo Hoa Kỳ thấy là khả tín. Ông Steele đáp phi cơ từ Rome để nói chuyện với FBI – đến Tháng 10, ông Steele tới Washingtion, thuyết trình hơn 1 tuần, cung cấp cho FBI danh tính của số mật báo viên gọi là “chià khoá” của hồ sơ. CIA không phỏng vấn Steele, cũng không tìm kiếm.1 chuyên gia nói “FBI không biết gì về Nga – CIA biết. FBI không biết cách luợng giá các thông tin về Nga của Steele”.Các viên chức của chính quyền Obama tin rằng cuộc trao đổi thông tin với Moscow mà ông Steele nói đến tiếp diễn trong những tháng sau cùng của cuộc tranh cử.Đó là 1 chiến dịch 3 mũi giáp công – (1) là tin tặc trộm cắp và thẩm lậu e-mail bất lợi với các chính khách của đảng DC, (2) là những chuyện bịa đặt từ thông tin thẩm lậu tràn ngập mạng, kể cả Breitbart và truyền thông dòng chính tại Hoa Kỳ, (3) là tin tặc Nga lấy danh sách cử tri từ mạng để gửi quảng cáo chính trị tới cá nhân cử tri. Việc thứ 3 này có sự hợp tác từ đoàn tranh cử của tỉ phú địa ốc. Nhưng, chính quyền Moscow chưa bao giờ bị phơi bày có trách nhiệm.TT Trump cả quyết: toàn bộ là chuyện lừa dối quái quỷ do chính quyền Obama tạo ra từ kịch bản của cộng đồng tình báo và đuợc truyền thông thổi phồng.Nhưng, quốc dân đang đuợc yêu cầu chọn 1 trong 2 dạng của sự kiện: lạm dụng quyền lực, hay phản bội, để đưa 1 nhân vật khác vào Bạch Ốc làm việc lãnh đạo hành pháp – đó là kết luận của ký giả BBC Paul Wood.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng Ủy ban tình báo Hạ Viện đã mở phiên điều trần đầu tiên về tố giác nhóm thân cận tỉ phú Trump liên lạc với viên chức Nga gây ảnh hưởng tổng tuyển cử 2016 – ủy ban hô hào tinh thần không bè phái, đe dọa tinh chất của dân chủ.Trong tuyên bố khai mạc, hôm Thứ Năm, nghị sĩ Richard Burr (CH-North Carolina) là chủ tịch ủy ban khẳng định: công dân muốn đuợc nghe biết sự thật, nếu chính trị hoá tiến trình này, kết quả sẽ là thất bại.Cuộc điều trần hôm Thứ Năm xác nhận 1 điều: can thiệp chính trị của Moscow không ngưng sau cuộc tuyển cử ngày 8-11. Mục tiêu của tin tặc Nga là chính giới Hoa Kỳ, như dân biểu Paul Ryan là Chủ Tịch Hạ Viện và nghị sĩ Marco Rubio, 1 thành viên của ủy ban tình báo Thượng Viện.Điều trần tại ủy ban tình báo Thượng Viện sôi nổi không kém buổi điều trần tại ủy ban tình báo Hạ Viện – điểm khác là vị trí phó chủ tịch ủy ban Thượng Viện là 1 dân cử của đảng DC, là nghị sĩ Mark Warner.Các nhà điều tra của Thượng Viện nghe thuyết trình của các chuyên gia về chiến dịch tung tin vịt của Moscow – nghị sĩ Warner nhận xét “Chúng ta muốn biết nếu có lửa, nhưng cho tới nay chỉ thấy khói, rất nhiều khói”.Hôm Thứ Tư, chủ tịch Burr tuyên bố “cần giáo dục công chúng về quấy rối bầu cử có ý nghĩa như là ám sát ứng cử viên”. Chủ tịch Burr và phó chủ tịch Warner có danh sách 20 nhân chứng và đã có tiếp xúc với 5 người trong số này, theo tin CNN – 2 ông không tiết lộ lý lịch các nhân chứng.