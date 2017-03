265 Hãng VN Giải Thể Mỗi Ngày

SAIGON -- Có bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam sập tiệm mỗi ngày?Báo Doanh Nghiệp VN ghi nhận rằng: Mỗi ngày có 265 doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động.Và cũng nên ghi nhận rằng trong tháng 3/2017 số lượng doanh nghiệp “tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể” tăng 133,3% so với tháng trưoơc.Nghĩa là, những con số bi quan.Bản tin ghi rằng trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động chờ giải thể là hơn 23.900 doanh nghiệp. Như vậy, bình quân mỗi ngày có 265 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 3/2017 của cả nước là 744 doanh nghiệp, giảm 20,9% so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.406 doanh nghiệp, giảm 27,0% so với tháng trước đó và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.184 doanh nghiệp, tăng 133,3% so với tháng trước đó.Báo Doanh Nghiệp VN ghi rằng, khi tính chung trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 9.942 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm ngoái, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 10.694 doanh nghiệp, giảm 11,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 3 tháng đầu năm 2017 của cả nước là 3.268 doanh nghiệp, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái.Thống kê cho thấy, trong số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn có 3.994 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,17%; có 3.264 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,83%; có 1.010 doanh nghiệp tư nhân chiếm 10,16%; có 1.672 công ty cổ phần chiếm 16,82% và có 02 công ty hợp danh chiếm 0,02%. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể có 4.647 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 43,5%; có 3.070 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,7%; có 817 doanh nghiệp tư nhân chiếm 7,6% và có 2.160 doanh nghiệp công ty cổ phần chiếm 20,2%.Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước có 1.269 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 38,8%; có 993 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,4%; có 594 doanh nghiệp tư nhân chiếm 18,2%; có 412 công ty cổ phần chiếm 12,6%.