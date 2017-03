Venezuela: Tòa Tối Cao Tự Giành Quyền Lập Pháp

CARACAS - Trong lúc đấu tranh quyền lực tiếp diễn tại thủ đô, Tòa tối cao Venezuela loan báo tự giành cho mình quyền lập pháp sau khi tuyên bố QH bất lực.Phán quyết này đánh dấu 1 bước leo thang mới trong khủng hoảng chính trị tại đất nước dưới quyền nhân vật kế vị của lãnh tụ thiên tả Hugo Chavez.Quyết định công bố chiều Thứ Tư của toà tối cao ghi rõ: chừng nào Lập Pháp tiếp tục thiếu tôn kính toà án và là vô giá trị, các quyền lập pháp sẽ do toà tối cao hành xử để bảo đảm nguyên tắc pháp trị.Liên minh đối lập chính là Democratic Unity Roundtable (hay MUD) thắng bầu cử QH Tháng 12-2015 với hưá hẹn lật đổ TT Madura – thực tế này buộc chính quyền Maduro và đảng United Socialist (PSUV) chia quyền lần đầu tiên từ năm 1999, khi lãnh tụ Chavez nổi lên chiếm quyền thượng đỉnh.Nhưng toà tối cao, mà đối lập mô tả là cơ chế mà phe trung thành với TT Maduro chiếm đa số, phá hoại quyền của đối lập đa số khi cấm 3 dân biểu điều tra nhận ghế tại nghị trường. Từ đó, mọi đạo luật do QH thông qua bị toà tối cao bác bỏ hết.TT Maduro lên án các chính khách đối lập là phản quốc khi yêu cầu tổ chức các quốc gia Nam Mỹ (OAS) can thiệp, trước hết bằng cách đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela.Tội phản quốc bị luật bản xứ phạt bằng án 30 năm tù.