Chỉ Bán Cho Người TQ?

Một số cửa tiệm ở Quảng Ninh vừa bị phạt vì chỉ bán hàng riêng cho người Trung Quốc.Báo Lao Động kể qua bản tin: Xử phạt 400 triệu đồng cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc ở Quảng Ninh.Bản tin nói, trước những vi phạm được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phát hiện và lập biên bản, Cơ quan Giám sát thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngày 27.3, đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Cửa hàng lưu niệm Ngọc Rồng (trú tại khu đô thị Hùng Thắng, TP. Hạ Long - thuộc Cty TNHH thương mại Ngọc Rồng).Mức phạt tiền mà thanh tra Ngân hàng nhà nước áp dụng đối với Cty này là 400 triệu đồng...Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể chuyện: Việt Nam tuột mất 1 tỷ USD từ Apple.Sau khi đánh giá Việt Nam và Ấn Độ, Apple đã lựa chọn Ấn Độ để xây dựng dự án công nghệ có vốn đầu tư 1 tỷ USD.Bản tin ghi lời Ông Đặng Văn Quang, đại diện JLL tại Việt Nam, nói rằng đây là thông tin rất buồn. Năm ngoái, Apple, tập đoàn công nghệ của Mỹ, đã tìm kiếm khu vực châu Á để phát triển dự án nhà máy sản xuất trị giá khoảng 1 tỷ USD. Sau khi đánh giá các nước trong khu vực, Apple đã có 2 sự lựa chọn là Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, vì một số lý do đáng tiếc, đại gia công nghệ này đã lựa chọn Ấn Độ.Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi lại một thống kê: Gần 1 triệu khách Trung Quốc đến Việt Nam trong quý I.Theo số liệu của Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3-2017 ước đạt trên 1 triệu lượt và là tháng thứ 3 liên tiếp từ đầu năm nay đón lượng khách cán mốc 1 triệu lượt.Tính chung trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,2 triệu lượt tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không, đường bộ và đường biển đều có sự tăng mạnh, đặc biệt nếu năm ngoái khách đến bằng đường biển sụt giảm thì 3 tháng đầu năm nay đã hồi phục và tăng mạnh tới 66,2%.Bản tin báo Người Lao Động viết rằng trong quý I năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu từ các thị trường châu Á, đạt hơn 2,29 triệu lượt tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan... đều tăng. Đáng lưu ý, tăng mạnh nhất là khách Trung Quốc khi chỉ riêng thị trường này, trong quý I đã có khoảng 949.000 lượt khách sang Việt Nam, chiếm gần 1/3 tổng lượng khách đến VN.Một câu chuyện rất buồn, báo Tuổi Trẻ kê lại: Nghi án chồng đánh vợ trọng thương rồi treo cổ tự tử...Ngày 30-3, công an tỉnh Trà Vinh cho biết trên địa bàn huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) vừa xảy ra vụ người vợ bị đánh trọng thương, người chồng chết trong tư thế treo cổ.Theo kết quả điều tra, khoảng 5h30 ngày 28-3, người dân phát hiện ông N.V.Tr. (48 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây cách nhà khoảng 500 mét.Kết quả điều tra bước đầu, khoảng 21h30 ngày 27-3, người dân sống gần nhà ông Tr. nghe tiếng cự cãi, đánh nhau giữa ông Tr. và vợ là bà L.T.T.T, 48 tuổi.Sau đó, bà T. tri hô và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Thấy trên người bà T. có nhiều vết thương chảy máu nên người dân đưa bà đi cấp cứu, đồng thời báo công an.Tại hiện trường, công an thu giữ một ống tuýp sắt và một con dao. Sau vụ việc, lực lượng chức năng tìm kiếm ông Tr. nhưng không gặp. Đến sáng 28-3, người dân phát hiện ông Tr. chết trong tư thế treo cổ trên một cành cây cách nhà khoảng 500m.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới ke chuyện: “Ngày Sách Việt Nam 2017” sẽ là một không gian văn hóa đọc.Bản tin ghi rằng vào chiều 30-3, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) đã tổ chức họp báo giới thiệu về “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 - năm 2017”. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 10-4 tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên cả nước.Theo Ban tổ chức, “Ngày Sách Việt Nam 2017” sẽ có khoảng 100 gian hàng của 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành trên cả nước, với gần 40.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách gồm nhiều chủ đề đa dạng, phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau...Có trễ rồi chăng? Bây giờ trẻ em không chịu đọc sách nhiều nữa... Nếu trẻ em không chịu đọc sách, tương lai đất nước rồi sẽ bán sạch cho người Trung Quốc? Đọc sách nên là chính sách toàn dân, toàn quóc, toàn diện...