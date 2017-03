Cali, NY: Chống Trump Ngưng Giảm Khí Thải; Chính Phủ Trump Sẽ Đối Diện Nhiều Vụ Kiện

WASHINGTON - Các giới chống lại chủ trương lật ngược các biện pháp hạn chế biến đổi khí hậu của chính quyền trước sẽ tổ chức chiến dịch chống lại quyết định khuyến khích nhiên liệu hoá thạch của TT Trump.California và New York phát tuyên cáo chung xác nhận chủ trương tiếp tục chống ô nhiễm gây biến đổi khí hậu.Hôm Thứ Ba, TT Trump ký ban hành sắc lệnh loại bỏ sáng kiến “nhà máy điện sạch” gọi là Clean Power Plan (hay CPP) của TT Obama, cho phép khai thác mỏ than, với biện minh: bãi bỏ các quy định làm mất việc làm.Các thống đốc New York và California kết luận: tổng hợp ý kiến của công dân đánh giá chủ trương của TT Trump là lạc hướng, bỏ qua các yếu tố căn bản của khoa học giải thích biến đổi khí hậu.Tuyên cáo chung của thống đốc Jerry Brown và thống đốc Andrew Cuomo, cùng là đảng viên DC, khẳng định: dù TT là ông Trump hay ai khác, chúng tôi tiếp tục hợp tác với các đối tác khắp thế giới về hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu và bảo vệ tuơng lai.Thống đốc Brown nhấn mạnh “Xóa biến đổi khí hậu diễn ra trong đầu óc ông Trump, không tại đâu khác”.Chính quyền Trump sẽ đối diện hàng loạt thách thức pháp lý.TT Trump có thể yêu cầu Tối Cao Pháp Viện loại bỏ Clean Air Act – năm 2007.Toà này xác nhận carbon dioxide là tác nhân gây ô nhiễm không khí theo luật Clear Air Act. Ý muốn của ông Trump là lật ngược phán quyết 2007 ấy.1 nhà báo bình luận: ông Trump sẽ thay thế CPP bằng 1 hệ thống quy định yếu hơn. Mặt khác, ông Trump có 1 số thế lực hậu thuẫn.Chủ tịch Thomas Donohue của Phòng thương mại Hoa Kỳ tuyên bố: sắc lệnh về khai mỏ than của TT Trump là giã từ chiến luợc của chính quyền trước làm giá năng luợng cao hơn, việc làm bị mất và kinh tế đình đốn.Sắc lệnh gọi là “Energy Independent” của TT Trump đình chỉ thi hành 5, 6 biện pháp trong CPP.