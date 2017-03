Hãng Của Con Rể Trump Ngưng Thương Lượng Với Công Ty TQ

NEW YORK - 1 công ty của gia đình Kushner, con rể TT, đã ngưng đàm phán với 1 doanh nghiệp Trung Cộng về 1 dự án tái phát triển nhà tại thành phố New York.Phát ngôn viên của Kushner Companies cho hay: 2 bên đồng ý ngưng thương lượng về dự án đầu tư 666 Fifth Avenue.Công ty Trung Cộng đuợc biết là Anbang Insurance Group.Cuộc đầu tư này nêu lên các vấn đề xung đột quyền lợi khi chủ nhân Jared Kushner là cố vấn thân cận TT Trump đầy quyền lực.Truớc đây, đã có tin từ thông tấn tài chính Bloomberg ước luợng dự án Fifth Avenue đầu tư 4 tỉ MK sẽ đem lại doanh lợi trên 400 triệu MK cho gia đình Kushner.Hôm 24-3, thư của 5 nhà lập pháp của đảng DC gửi Bạch Ốc đã nêu vấn đề xung đột quyền lợi – họ muôn biết ông Jared Kushner có trực tiếp điều đình với Anbang hay không và thông tin chi tiết về sang nhượng quyền sở hữu khu nhà tại 666 Fifth Avenue cho người thân để tránh xung đột quyền lợi.Toà cao ốc cũ 41 tầng trên đường Fifth Avenue, chiếm hết mặt tiền giữa 2 giao lộ 52nd và 53rd Street, đuợc Kushner Companies mua lại năm 2006 với giá 1.8 tỉ.Anbang không bình luận.Công ty Kushner và thân phụ của chủ nhân cho hay: đang thương luợng với các đối tác khác nhau.