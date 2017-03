Hoa Thịnh Đốn: Bắt 1 Bà Bị Rượt, Quay Xe, Đâm Vào Xe Cảnh Sát

WASHINGTON - Xe cảnh sát đuổi bắt 1 nghi can phụ nữ tại trung tâm thủ đô Washington sáng Thứ Tư - nghi can vi phạm luật ngừng xe tại nơi đặt bảng STOP, chuyển huớng ngược lại, đâm vào 1 số xe tuần tiễu của cảnh sát trước khi ngừng xe và bị bắt, gần toà nhà QH liên bang.Viên chức cảnh sát cho hay: điều tra ban đầu nhận thấy vụ việc này là về luật hình, không có liên quan với khủng bố.Cảnh sát phát hiện 1 chiếc xe lưu thông khác thường trên đại lộ Independence, cảnh sát phát tín hiệu ngừng nhưng người lái trở đầu xe, chạy ngược lại tại nơi gần Thư Viện của QH rồi chạy nguợc chiều lưu thông quy định – cảnh sát dựng rào chắn gần Capitol Hill.Ít nhất 1 cảnh sát nổ súng gần Botanic Garden trong khi các nghị sĩ, dân biểu đuợc khuyến cáo không ra ngoài.Truyền thông địa phương ghi nhận 5, 6 tiếng súng nổ nhưng sau cùng không thấy ai bị thương tổn.Lý lịch của nữ nghi can chưa đuợc biết.Lễ hội Hoa Anh Đào hàng năm đang diễn ra tại thủ đô Washington, cũng là cao điểm của muà du lịch.