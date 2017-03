CSVN Báo Động: Mỹ Đang Giao TQ Quyền Lãnh Đạo Thế Giới

HANOI -- Tổng thống Donald Trump được đánh giá thế nào dưới mắt các quan chức Hà Nội? Chính xác, vẫn không thể biết.Tuy nhiên, một ông Tướng Công An đã viết một bài phân tích trên báo Thanh Niên, đưa ra ý kiến riêng về TT Trump.Bài viết tưạ đề “Tổng thống Trump đã điều hành nước Mỹ trong ba tháng qua như thế nào?” của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.Có nên xem bài viết này như một tiếng nói khéo léo của chính phủ Hà Nội, hay chỉ là ý riêng của tác giả?Đặc biệt là lời báo động rằng chính phủ TT Trump đang chuyên giao cho Trung Quốc quyền lãnh đạo thế giới.Bài viết cho thấy rằng chuyện đưa người nhà, người quen nắm quyền không phải là bệnh riêng của CSVN.Vì Trump đã đưa rất nhiều người nhà, người quen nắm bộ máy nhân sự.Bài viết ghi:“...các con ông Trump được sắp xếp ở trị trí trung tâm trong cuộc chuyển giao quyền lực của ông, con gái ông Ivanka được bố trí tiếp quản văn phòng đệ nhất phu nhân, con rể Jared Kushner, nhà đầu tư bất động sản, giữ vị trí đặc phái viên Tổng thống đàm phán hoà bình ở Trung Đông, và sẽ là nhân vật được tham gia sâu vào các quyết định quan trọng của chính quyền Trump. Còn Donald Jr và em trai Eric sẽ ở lại New York nắm quyền điều hành tập đoàn Trump Organization giám sát các doanh nghiệp đa dạng của ông Trump...”Ông Hưởng nhắc rằng có nhuũng người gỉỏi từ chối làm cho Trump:“...Robert Haward, cựu thành viên của đội đặc nhiệm hải quân Mỹ là người được đánh giá cao về sự hiểu biết về chiến tranh, về tình báo và ngoại giao, đã từ chối lời đề cử vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia cho Trump, để thay thế Flynn được chọn trước đó phải từ chức sau việc cơ quan tình báo Mỹ phát hiện Flynn có liên hệ với Nga vô nguyên tắc.”Tác giả cũng nói về các sắc lệnh TT Trump ký ban hành.Bài viết nêu câu hỏi: Đánh giá gì sau 3 tháng cầm quyền của ông Trump?Tướng Hưởng nói rằng TT Trump độc tài -- có lẽ ám chỉ CSVN dân chủ? Gia đình trị?Bài viết ghi rằng Trump đã:“...quản trị nước Mỹ theo chủ quan của cá nhân ông đã bỏ qua các nguyên tắc chính trị truyền thống của nước Mỹ, nó phản ánh đầy đủ học thuyết và chủ nghĩa dân tộc biệt lập và tính cách lối hành xử độc tài của ông.Đến nay trừ một số nhà doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ lên tiếng sẽ quay lại nước Mỹ để đầu tư nhằm hưởng sự ưu đãi về thuế như ông Trump tuyên bố, phần còn lại của nước Mỹ và thế giới đều đưa ra những phản ứng bất lợi cho Tổng thống Donald Trump theo hướng thù địch nhiều hơn là thân thiện và ủng hộ......trong lịch sử Mỹ, chưa đời Tổng thống nào đưa vào Nhà Trắng một nhóm thân cận do gia đình chi phối như ông Trump. Báo chí Mỹ cảnh báo ông Trump đang vi phạm các nguyên tắc xung đột lợi ích hoặc chống gia đình trị của nước Mỹ. Nhưng dường như ông Trump không bận tâm đến những vi phạm này. Một chế độ do người đứng đầu ra lệnh các chính sách theo nó sẽ lúng túng hoặc thất bại, rất có thể sẽ kéo theo những hệ quả khôn lường, những người ngoài vòng của quyền lực gia đình Trump phải đối mặt với chúng.”Đặc biệt, bài viết cho rằng Trump cay đắng, thất bại:“Trái với những gì ông kỳ vọng, Trump đang cay đắng và thất bại khi các quyết định của ông đều bị quốc hội và luật pháp bác bỏ. Dư luận Mỹ đang thiếu tin tưởng ở vị tân Tổng thống, theo một số thăm dò do báo Mỹ đăng tải, tỉ lệ ủng hộ ông rơi xuống 36%, mức thấp kỷ lục trong giai đoạn đầu nắm quyền của một Tổng thống Mỹ. Một số chính trị gia cho rằng ông như “con voi rừng” đang phá nát tất cả, “càng bị bủa vây càng hùng hổ”...”Cũng đặc biệt, bài viết cho rằng TT Trump đang lo vuôt ve Tập Cận Bình:“...Với sự hạ giọng gần đây của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thể hiện ở một tư thế yếu, có lẽ vì họ lo lắng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên khiến ông Trump phải vội vàng xin gặp ông Tập Cận Bình. Ông Trump cử Bộ trưởng Ngoại giao Tillerson sang Trung Quốc cũng là nhằm dàn xếp cho cuộc gặp này. Đến nay chưa được biết chương trình nghị sự chính thức của cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc sắp diễn ra ở Florida, nhưng việc Trump đang ly khai khỏi thế giới sẽ mở ra không gian không gì thuận lợi hơn với Trung Quốc, có người cho rằng đó là một ơn trời cho Trung Quốc để lãnh đạo thế giới, nên có thể cuộc gặp sắp tới là một mốc lịch sử khởi đầu của việc chuyển giao quyền lực từ Mỹ sang Trung Quốc.”Có phải qua bài này, chính phủ Hà Nội muốn nhắc nhở rằng Hoa Kỳ cần phải giành lại quyền lãnh đạọ thế giới, rằng chớ Mỹ chuyển giao quyền lực cho TQ?