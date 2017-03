Sài Gòn: Trụ Sở Công An Bị Ném Bom Xăng, Cháy

SAIGON -- Công an Sài Gòn lãnh bom xăng...Báo Công An cho biết một trụ sở công an phường ở TP.SG bị ném bom xăng.Sự việc xảy ra tại trụ sở Công an P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, TP.SG. Đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về người.Rạng sáng 4 ngày trước, cảnh sát khu vực Trần Thanh Khiết cùng 2 bảo vệ dân phố trực tại trụ sở Công an P.Bình Hưng Hoà B thì phát hiện mái nhà để xe bốc cháy nên hô hoán. Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó.Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh, Công an Q.Bình Tân phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy dừng trước trụ sở công an phường này và ném chai thuỷ tinh chứa xăng lên mái nhà để xe.Báo Công An ghi rằng, khi gây án xong, cả 3 nhanh chóng tẩu thoát. Do kịp thời khống chế ngọn lửa nên vụ cháy không gây thiệt hại nặng về tài sản.Ngày 29-3, Công an Q.Bình Tân vẫn đang truy tìm 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.