Nhật: Chuẩn Bị Chiến Tranh Với Bắc Hàn

TOKYO - Đảng cầm quyền tuyên bố: chính quyền Nhật nên phát triển khả năng tấn công căn cứ của đối phương và nại ra mối đe dọa của phi đạn và bom nguyên tử từ Bắc Hàn.Đã từ lâu, Tokyo cảm thấy hoài nghi về Pyongyang và tự cảm thấy ngày càng bị đe dọa qua các hành vi hiếu chiến của chế độ Kim Jong-un.Trong thư đề nghị gửi tới văn phòng Thủ Tướng Abe sáng Thứ Năm, đảng “Dân chủ Tự do – LDP” nhấn mạnh: các hành động khiêu khích của Pyongyang đã đạt tới mức không thể bỏ qua.Ủy ban an ninh của LDP hô hào chính quyền tức khắc khởi động kế hoạch phát triển khả năng tấn công trực tiếp căn cứ địch khi nước Nhật bị tấn công, gồm phi đạn hành trình.Kiến nghị này cũng kêu gọi đặt phi đạn THAAD trên lãnh thổ Nhật và khai triển hệ thống phi đạn phòng thủ Aegis tại các vùng duyên hải.Tuy nhiên, các khuyến cáo không gồm trường hợp tấn công phủ đầu.Chính quyền Nhật của Thủ Tướng Abe năm 2015 đã thông qua luật cho phép “lực luợng phòng vệ - SDF” tham chiến để bảo vệ đồng minh Hoa Kỳ.Đối lập cảnh báo: nên tránh bị lôi kéo vào chiến tranh ngoài nước nếu không bị đe dọa trực tiếp.Thủ Tướng Abe trả lời: môi trường an ninh đã thay đổi với định hướng xác quyết hơn của Beijing và hành vi hung hăng hơn của Pyongyang.